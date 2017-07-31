Астрофизики выяснили, что будет, если попытаться потушить Солнце водой

Как сообщается, при этом будет достигнут противоположный результат.

Американские ученые рассказали, что бы произошло, если бы на Солнце было вылито гигантское ведро воды. По словам исследователей, такой эксперимент едва ли осуществим, но если бы кому-то все же удалось его провести, результаты были бы неожиданными для людей, от науки далеких.

Для примера специалисты, на которых ссылается ряд средств массовой информации, предложили представить себе ведро, объём воды в котором будет соответствовать объёму, занимаемому в пространстве нашим светилом. Поскольку средняя плотность Солнца примерно в 1,4 раза больше, чем плотность воды, суммарная масса выливаемой жидкости составит около 71 процента от массы звезды. Когда вода смешается с веществом, составляющим Солнце, звезда не потухнет, поскольку её жар поддерживается не теми процессами, благодаря которым горит огонь на Земле. Напротив, в результате попадания воды светило преобразится в более крупную и в шесть раз более яркую звезду, которая будет на 48 процентов состоять из водорода, на 37 процентов из кислорода, на 14 процентов из гелия и на 1 процент из прочих химических элементов. При этом Солнце разогреется с нынешних 5 800 до 7 200 кельвинов. При этом, как отмечают учёные, если до обливания водой в недрах Солнца происходил бы преимущественно протон-протонный цикл, то после эксперимента основным станет так называемый CNO-цикл — термоядерная реакция превращения водорода в гелий, в которой углерод, кислород и азот выступают как катализаторы. Это будет связано как с изменением размеров звезды (она станет крупнее примерно на треть), так и с тем, что поменяется соотношение составляющих его элементов. «Обычный» огонь, к которому мы привыкли на Земле, представляет собой один из результатов процесса окисления, и вода тушит огонь, поскольку перекрывает доступ молекулярного кислорода к горящему объекту. Стивен Хокинг призвал не искать инопланетян и объяснил почему

Ученый напомнил историю Колумба и Америки.

Землянам не стоит с надеждой вслушиваться в ночное небо и ждать оттуда очередного сигнала "WOW!", а если таковой поступит, не следует на него отвечать. Так считает знаменитый физик Стивен Хокинг, регулярно выступающий с пророческими призывами к человечеству . Обоснование довольно простое: кто знает, что там за инопланетяне и чего они могут от нас хотеть? Лучше не лезть на рожон, уверен ученый. Как уверен и в том, что мы не одиноки во Вселенной.