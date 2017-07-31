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Астрофизики выяснили, что будет, если попытаться потушить Солнце водой

14:50. 31 июля 2017 Просмотров - 195 Один комментарий Опубликовал:

Как сообщается, при этом будет достигнут противоположный результат.

Американские ученые рассказали, что бы произошло, если бы на Солнце было вылито гигантское ведро воды. По словам исследователей, такой эксперимент едва ли осуществим, но если бы кому-то все же удалось его провести, результаты были бы неожиданными для людей, от науки далеких.
Астрофизики выяснили, что будет, если попытаться потушить Солнце водой
 

Для примера специалисты, на которых ссылается ряд средств массовой информации, предложили представить себе ведро, объём воды в котором будет соответствовать объёму, занимаемому в пространстве нашим светилом. Поскольку средняя плотность Солнца примерно в 1,4 раза больше, чем плотность воды, суммарная масса выливаемой жидкости составит около 71 процента от массы звезды. Когда вода смешается с веществом, составляющим Солнце, звезда не потухнет, поскольку её жар поддерживается не теми процессами, благодаря которым горит огонь на Земле. Напротив, в результате попадания воды светило преобразится в более крупную и в шесть раз более яркую звезду, которая будет на 48 процентов состоять из водорода, на 37 процентов из кислорода, на 14 процентов из гелия и на 1 процент из прочих химических элементов. При этом Солнце разогреется с нынешних 5 800 до 7 200 кельвинов.

При этом, как отмечают учёные, если до обливания водой в недрах Солнца происходил бы преимущественно протон-протонный цикл, то после эксперимента основным станет так называемый CNO-цикл — термоядерная реакция превращения водорода в гелий, в которой углерод, кислород и азот выступают как катализаторы. Это будет связано как с изменением размеров звезды (она станет крупнее примерно на треть), так и с тем, что поменяется соотношение составляющих его элементов.

«Обычный» огонь, к которому мы привыкли на Земле, представляет собой один из результатов процесса окисления, и вода тушит огонь, поскольку перекрывает доступ молекулярного кислорода к горящему объекту.

 

Стивен Хокинг призвал не искать инопланетян и объяснил почему

Ученый напомнил историю Колумба и Америки.
Землянам не стоит с надеждой вслушиваться в ночное небо и ждать оттуда очередного сигнала "WOW!", а если таковой поступит, не следует на него отвечать. Так считает знаменитый физик Стивен Хокинг, регулярно выступающий с пророческими призывами к человечеству. Обоснование довольно простое: кто знает, что там за инопланетяне и чего они могут от нас хотеть? Лучше не лезть на рожон, уверен ученый. Как уверен и в том, что мы не одиноки во Вселенной.

Встреча с инопланетянами будет столь же болезненной, как встреча коренных американцев с Колумбом, считает Хокинг. Он не настаивает на сценарии захвата Земли пришельцами, который так любят использовать кинематографисты. Но подчеркивает, что само знакомство с иным разумом, столь отличным от нашего, будет катастрофическим.

Сигнал из космоса, источником которого будет разумная жизнь, точно однажды будет получен. Но стоит ли на него отвечать - большой вопрос, указывает Хокинг.

В середине июля астрофизики сообщили о получении необычного сигнала от звезды Росс 128 - красного карлика в созвездии Девы, расположенного всего в 11 световых годах от Земли. Полученный сигнал передавался на повышенных частотах и длился порядка 10 минут.

Зачастую подобного рода сигналы приходят от околоземных рукотворных спутников, как случилось и с Росс 128 (она же GJ 447). На днях исследователи из Пуэрто-Рико объявили, что повторные исследования указали на "земное" происхождение сигнала. Точнее, почти подтвердили: полученный из района звезды сигнал все же несколько отличается от тех, которые можно поймать от спутников. Исследование продолжается.

 

http://www.mk.ru/science/2017/07/31/astrofiziki-vyyasnili-chto-budet-esli-popytatsya-potushit-solnce-vodoy.html

 

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Один комментарий»

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    Вячеслав 31 июля 2017 в 18:44 Ссылка Пометить
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    Что-то советский анекдот вспомнился… Вызывают космонавтов в Политбюро и говорят:
    - Готовьтесь к полёту на Солнце…
    Те в ответ:
    - Да вы что, совсем, что ли? Там же сильнейший жар – мы там просто сгорим…
    - Вы что думаете, мы здесь дураки, что ли? Полетите ночью – когда прохладно…

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