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Военный парад в честь 90-летия НОАК

09:46. 30 июля 2017 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:


Запись большого военного парада в Китае, проводившегося в честь 90-летия со дня основания Народно-освободительной армии Китая. Парад проходил на военном полигоне расположенном в Внутренней Монголии.

Среди представленных новинок, новая МБР с заявленной дальностью полета – 10 000 километров. Сам парад как это обычно бывает у китайцев получился массовым и разнобразным в плане техники. Китай твердо удерживает место третьей по силе военной державы после США и России и не особо скрывает желание сократить отставание от лидеров, уступая на данном этапе лишь в технологичности своих вооружений и силе ядерной дубинки. Но с учетом имеющихся ресурсов и экономического базиса, военные амбиции Китая конечно простираются куда дальше банального удержания текущего статус-кво.



Сам парад, помимо празднования круглой даты, явился еще и своеобразной демонстрацией для США с их агрессивной риторикой в адрес Пекина.
В целом, в ответ на угрожающие заявления из Вашингтона, Иран запустил свою ракету в космос, КНДР испытала новую МБР, а Китай показал ракету, которая гарантировано достигнет континентальной территории США. В силу международных договоров и абстрактной доброй воли в современном издании международных отношений никто особо не верит. Межконтинентальной баллистической ракетой способной долететь до территории США и добрым словом, можно добиться большего, чем просто добрым словом.











































Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Китай, кнр, парады
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