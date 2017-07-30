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ВМФ России получит 30 новых кораблей и судов — Путин

15:44. 30 июля 2017 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал:

ВМФ России получит 30 новых кораблей и судов — Путин

Военно-морской флот России в текущем году пополнится 30-ю новыми кораблями и судами, заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье на торжественном приеме в Адмиралтействе по случаю Дня ВМФ.

«В нынешнем году планируем ввести в строй еще 30 кораблей и судов. Мы будем строго следовать и другим планам развития флота по наращиванию доли современного вооружения и по повышению качества боевых кораблей», — заверил верховный главнокомандующий.

По его словам, в настоящее время благодаря отечественной промышленности и науке идет укрепление национальной обороны РФ, в том числе — пополнение флота современными кораблями. В минувшем году на флот поступило 24 надводных корабля, две многоцелевые подводные лодки, а также судно обеспечения.

Путин также подчеркнул, что будет оказываться также вся необходима поддержка военнослужащим и их семьям.

Президент отметил особое уважительное отношение общества к традициям российских моряков. «Сегодня мы чествуем мужественных, сильных духом людей. Вы вносите огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, ее международного авторитета», — обратился он к участникам приема, среди которых — действующие моряки и ветераны.

Глава государства также отдельно отметил заслуги ветеранов Великой Отечественной войны, «которые всегда были примером стойкости и бесстрашия». Кроме того, Путин выразил признательность к кораблестроителям. Президент заключил, что Россия гордится как отважными флотоводцами прошлого, так и нынешним поколением моряков ВМФ.

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, последние новости
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