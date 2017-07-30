Трамп разочаровался в Китае

В Белом Доме начали что-то подозревать.Странно, что их так удивляет политика Китая, которые последние десятилетия именно так выстраивал отношения с США. Китайские лидеры улыбались, кивали, соглашались, но в итоге делали все так, как это было выгодно прежде всего КНР, Возможно, Трамп питал некие иллюзии на этот счет, отсюда и попытки произвести на председателя Си дешевое впечатление. Сначала во время переговоров ему как бы невзначай сообщили, что США нанесли удар по авиабазе Шайрат. Си сказал что подумает. Затем США сбросили "мать все бомб" в Афганистане. Китай сделал вид, что заинтересовался. Затем от Китая прямо потребовали надавить на режим Ким Чен Ына. В Пекине заявили, что разделяют озабоченность мирового сообщества.Прошло несколько месяцев. Ким Чен Ын как запускал ракеты, так и запускает, перейдя от ракет малой дальности к межконтинтельным баллистическим ракетам способным долететь до Гуама и Аляски. Пекин по-прежнему "разделяет озабоченность", попутно в огромных количествах вводя в строй новые корабли, включая авианосец, а также требует от Южной Кореи по-быстрому убрать со своей территории элементы американской ПРО. Среди вассалов США в регионе легкая истерика, так как Ким уже второй раз успешной испытал Hwasong 14 и уверенно движется к обретению полноценной МБР, которая в перспективе будет иметь и ядерную начинку.Неспособность что-то реальное сделать Киму, кроме объявления новых санкций, которые как и ранее Пхеньян проигнорирует, обуславливает попытки Вашингтона искать союзников в деле давления на КНДР. Но прошло уже полгода, а желающих таскать для Трампа каштаны из огня не находится. Китай откровенно водит Вашингтон за нос, делая вид, что осуждает Пхеньян, а на деле продолжая его негласную поддержку. Россия уже прикрыла КНДР во время одного из голосований в СБ ООН, а после введения новых санкций со стороны США, тем более не будет склонна идти на встречу пожеланиям Вашингтона.Сообщения о том, что США планируют на неделе организовать новое заседание СБ ООН по поводу поведения КНДР, сами же представители Госдепа начали опровергать, мол пока только обсуждаем идею. И вполне понятно почему – при вынесении американского проекта на голосование, РФ и Китай с высокой долей вероятности могут его ветировать под тем или иным предлогом. Все видят, что Трамп увяз в корейском болоте, куда он так необдуманно залез и естественно не очень спешат помогать гегемону из этого болота выбираться.Угроза торговой войны с Китаем, которой размахивает Трамп, в случае реализации может существенно осложнить американо-китайские отношения, повысив градус эскалации как на корейском полуострове, так и в Южно-китайском море.Для России, было бы конечно выгодно, если бы США в дополнение ко всем уже существующим проблемам, сцепились бы еще и с Китаем, но все же, представляется, что США пока ограничатся раздражительной риторикой и недружественными дипломатическими жестами. Вкупе с набором текущих войн и конфликтов, свара с Китаем может выявить окончательную неспособность США поддерживать свою гегемонию адекватными средствами. Раздраженные комментарии из Белого Дома и Сената в адрес Китая, России, Ирана и КНДР, это как наглядное отражение наглядного кризиса поздневашингтонского мироустройства, когда США хотят, но не могут призвать смутьянов к порядку. А для модели мира, где есть США и есть все остальные, такая неспособность имеет далеко идущие последствия.

Источник: colonelcassad.livejournal.com