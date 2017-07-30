Сводки от ополчения Новороссии 30 июля 2017
- 09:45 Украина за сутки обстреляла 18 населённых пунктов ДНР.
- 08:05 Украинская армия 4 раза нарушила перемирие в ЛНР за сутки.
Украина за сутки обстреляла 18 населённых пунктов ДНР
За прошедшие сутки украинские военные пятьдесят четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.
«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восемьнадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
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Украинская армия 4 раза нарушила перемирие в ЛНР за сутки
Киевские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Первомайск, Желобок, Нижнее Лозовое и Калиново.
Огонь велся из артиллерийский систем калибра 152-мм, 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов повреждено промышленное здание в Первомайске, а также линия электропередач в Калиново.
Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.
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