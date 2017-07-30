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Сводки от ополчения Новороссии 30 июля 2017

12:28. 30 июля 2017 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

Украина за сутки обстреляла 18 населённых пунктов ДНР

Украина за сутки обстреляла 18 населённых пунктов ДНР

За прошедшие сутки украинские военные пятьдесят четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восемьнадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинская армия 4 раза нарушила перемирие в ЛНР за сутки

Украинская армия 4 раза нарушила перемирие в ЛНР за сутки

Киевские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Первомайск, Желобок, Нижнее Лозовое и Калиново.

Огонь велся из артиллерийский систем калибра 152-мм, 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов повреждено промышленное здание в Первомайске, а также линия электропередач в Калиново.

Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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