«Скованное небо» над Персидским заливом. Воздушную группировку катарско-американских учений «прижмут к морю»!

Весьма интересные, с военно-стратегической точки зрения, события продолжают происходить на нестабильном и воинственном Аравийском полуострове. Несмотря на продолжающийся, искусственно сгенерированный, двухсторонний дипломатический конфликт между Катаром и ведущими странами «аравийской коалиции» (включая таких примкнувших прихвостней, как Мальдивы, Мавритания и Маврикий), жёсткий антииранский вектор на главном американском плацдарме в Передней Азии остаётся в силе, более того, появились новые предпосылки для его усиления. Ультиматум из 13 пунктов, предъявленный Дохе со стороны «аравийской коалиции», абсолютно не увязывается с реальным положением дел, ведь большая часть государств суннитского полуострова (включая СА и ОАЭ) является таким же мощным финансовым и логистическим хабом халифата во всей Передней Азии и на Ближнем Востоке, как и сам Катар. Вашингтон же решил затеять «многовекторную игру», подыгрывая то Эр-Рияду, то Дохе. Если в середине июня Трамп полностью поддержал дипломатическую блокаду Катара, подчёркивая неприемлемость поддержки «радикальных идеологий», то уже 12 июля из уст госсекретаря США Рекса Тиллерсона прозвучал очень интересный вывод о том, что «Катар довольно чётко изложил свою позицию, которая является весьма разумной».

Данный ход для Вашингтона получился крайне удачным. Эр-Рияд, задобренный 110-миллиардными контрактами на закупку перспективной американской военной техники, остался доволен позицией Трампа, в то время как Тиллерсон выступил на стороне Дохи. Тем более, что «рычать» на эмира Катара Тамима бин Хамад Аль Тани Белый дом уж точно не может, поскольку именно на территории этого государства развёрнута мощнейшая база ВВС США Эль-Удейд, а также возводится высокопотенциальная 2-хсторонняя РЛС СПРН AN/FPS-132 Block 5, предназначенная для наблюдения за воздушно-космическим пространством на иранском и российском направлениях из Передней Азии. Стоит отметить, что в нынешних условиях поддержка Катара является для Вашингтона ещё более приоритетной целью, нежели «возня» с мощной и капризной Саудовской Аравией.

Дело в том, что близкое расположение миниатюрного эмирата к Ирану вызывает огромную обеспокоенность у его руководства, которое рассчитывает на мощную военную поддержку и защиту со стороны войсковых подразделений других государств. США такую защиту частично предоставляют: Катар прикрыт несколькими батареями ЗРК «Patriot PAC-3», а вскоре получит и более серьёзные противоракетные дивизионы «THAAD». Вполне понятно, что разрыв отношений Катара с аравийскими союзниками очень выгоден для США, ведь оставаясь в одиночку перед иранской мощью, Дохе остаётся рассчитывать лишь на Пентагон и дополнительные подразделения турецкой и пакистанской армий. С этого момента Белый дом может очень легко манипулировать Катаром в абсолютно любых сферах, связанных с Ираном, СА и т.д., не опасаясь внешнего влияния и корректировок со стороны «аравийской коалиции».

С целью демонстрации поддержки Дохи со стороны Вашингтона, министром обороны эмирата Халид аль-Аттыйя, 25 июля 2017-го года, были анонсированы крупномасштабные катаро-американские военные учения с привлечением ранее переброшенных подразделений ВС Турции. Такой шаг также предназначен для демонстрации Тегерану «плотного» присутствия Катара и ВМС США в зоне Персидского залива, что многократно повышает градус напряжённости в крайне неспокойном регионе. Накануне ситуация уже была накалена неприятным инцидентом с предупредительными выстрелами из 12,7-мм пулемёта патрульного корабля PC-12 USS «Thunderbolt» (класс «Cyclone») в сторону иранского патрульного катера, сблизившегося с американским кораблём на дистанцию 140 метров. Подлили масла в огонь и недавние высказывания Трампа в отношении выполнения Ираном так называемой «ядерной сделки». Прозвучало предупреждение о «возникновении у Ирана больших проблем в случае ненадлежащего выполнения соглашения», в то время как ИРИ, как и любое другое цивилизованное государство, имеет право развивать свои ядерные технологии; и ядерное вооружение - не исключение. И всё это на фоне предстоящих учений менее чем в сотне километров от иранского побережья.

Официально заявлено, что манёвры будут носить исключительно антитеррористический характер, но учитывая сектор их проведения, все новостные посты должны читаться между строк. Отлично понимают это и в Исламской Республике Иран. Неудивительно, что ещё в мае-июне, в окрестностях 6-й тактической авиабазы ВВС Ирана (Бушер) был развёрнут один из четырёх недавно приобретённых Тегераном зенитно-ракетных дивизионов С-300ПМУ-2 «Фаворит». Бушер является наиболее значимым, но и крайне уязвимым городом ИРИ: именно здесь в ближайшем будущем стартует главный этап возведения 2-й очереди иранской АЭС «Бушер-2», в котором принимает участие Российская Федерация. Так, в данный момент начато изготовление устройства локализации расплава («ловушки расплава»), обеспечивающего полную безопасность персонала станции и окружающей среды в случае возникновения внештатной ситуации с расплавлением топлива и его выходом за пределы реакционной зоны из-за проплавления корпуса реактора. Устройство, изготавливаемое под руководством специалистов «Росатома», является полноценной системой пассивной безопасности; 750-тонный толстогабаритный конус заполняется оксидами железа и алюминия, которые отлично поглощают громадное энерговыделение выплеснувшегося расплава ядерного топлива.

Также уже прорабатывается схема закупки и доставки в Бушер атомной паропроизводящей установки. Строительство этого объекта, разрушить который в перспективе могут как ВВС США, так и ОВВС «аравийской коалиции» вместе с Хель Хаавир, указывает на необходимость прикрытия лучшими из имеющихся средств противоракетной обороны. Помимо С-300ПМУ-2, в окрестностях города также развёрнуты ЗРК «Тор-М1», «Mersad» и «Bavar-373» (по ТТХ занимают промежуточное место между С300ПС и С-300ПМУ-1). Это позволяет закрыть небо от средств воздушного нападения противника, приближающихся со стороны Катара, Саудовской Аравии и Кувейта.

Местоположение двух других дивизионов С-300ПМУ-2 также известно: они обороняют воздушное пространство над Тегераном. Позиции третьего дивизиона на сегодняшний день неизвестны. Наиболее вероятно, что его перебросили в окрестности стратегически важного портового города Бендер-Аббас, где расположена штаб-квартира Военно-морских сил Ирана вместе с крупнейшей ВМБ, удерживающей контроль над нефтеносным Ормузским проливом и Оманским заливом. Всё западное воздушное направление ИРИ в районе Персидского залива также продолжает получать новые противовоздушные/противоракетные «заслоны» в виде ЗРК средней и большой дальности «Mersad». Это накладывает серьёзные ограничения на участок пространства, в котором должны оперировать тактические истребители и разведывательная авиация, используемые в катарско-американских военных учениях. Более того, новая модификация зенитно-ракетного комплекса «Мерсад» значительно нарастила свой боевой потенциал благодаря разработке и интеграции перспективной ЗУР типа «Sayyad-3», а также оснащению пункта боевого управления передовым «оцифрованным» информационным полем на базе ЖК МФИ и других технологических «плюшек».

Поступившая в серию перспективная зенитная управляемая ракета большой дальности «Sayyad-3». Помимо применения в составе зенитно-ракетного комплекса «Mersad», одна из модификаций данной ракеты-перехватчика интегрирована в боекомплект более серьёзного и дальнобойного ЗРК «Bavar-373». Данная модификация «Саяд-3» (левое нижнее фото) имеет более тяжёлый и «долгоиграющий» твердотопливный заряд, реализующий дальность 150 - 200 км, а также скорость полёта около 6,3 - 6,5М. Пакистанские источники утверждают, что новая зенитная ракета получила название «Sayyad-4». На фотографиях, сделанных в ходе иранских парадов, можно обратить внимание на то, что размах хвостовых крыльев-стабилизаторов этой модификации примерно на 30% меньше, чем у «Sayyad-3». Это необходимо для уменьшения коэффициента баллистического торможения. «Bavar-373» также отличается мощной многофункциональной РЛС Х-диапазона с ПФАР (нижнее правое фото), способной захватывать на точное автосопровождение сразу 4 или 6 воздушных целей на удалении от 180 до 220 км.

Если ранее комплекс «Mersad», являясь аналогом американского ЗРК «Improved Hawk», использовал устаревшие ракеты-перехватчики типа «Shalamcheh» (копия MIM-23B) с дальностью действия 40 км и высотой поражаемой цели 18 км, то современная «Sayyad-3» увеличила радиус действия комплекса в 3 раза (до 120 км) и высотность - до 24 - 27 км. Возможности «Мерсада» достигли уровня С-300ПС, не считая меньших скоростных возможностей SD3 в сравнении с 5В55Р (1300 против 2000 м/с) и канальности РЛС подсвета цели. Средства массовой информации утверждают, что ракета «Саяд-3» разработана исключительно на базе американских ЗУР семейства RIM-66, тем не менее, она также имеет большое конструктивное сходство с противоракетой MIM-104F ERINT, китайской ЗУР средней дальности HQ-16B, а также иранской модификацией УРВВ AIM-54С «Phoenix» под названием «Fakour-90». Тем не менее, устаревший одноканальный радиолокатор подсвета и наведения сантиметрового диапазона типа AN/MPQ-46 обладает малыми энергетическими возможностями, а поэтому для новой дальнобойной ЗУР применяется современная МРЛС типа SARH.

Зенитно-ракетные дивизионы модернизированных комплексов «Mersad» и «Bavar-373», развёрнутые в окрестностях иранских городов на побережье Найбандского залива, способны полностью контролировать средневысотный и высотный участки воздушного пространства над Персидским заливом вплоть до воздушных границ Катара, где и должны пройти будущие трёхсторонние манёвры. Тактическая авиация ВВС Катара и США на высотах 6 - 10 км, оказывающаяся в нейтральном воздушном пространстве над Персидским заливом, будет непременно попадать в зону обнаружения, сопровождения и поражения комплексов «Бавар-373», «Мерсад», а возможно и С-300ПМУ-2 «Фаворит». Более того, стоит отметить интересный факт: в непосредственной близости от побережья Персидского залива находятся подножье и возвышенности ключевой иранской горной цепи Загрос. Радиогоризонт для размещённых на их поверхности обзорных и многофункциональных радиолокационных комплексов вышеуказанных ЗРК может увеличиваться в несколько раз. К примеру, если радиолокатор подсвета и наведения 30Н6Е2 С-300ПМУ-2 «Фаворит» (на универсальной вышке 40В6М) размещён на высоте 500 м (в районе Найбандского залива есть такие возвышенности), то дальность радиогоризонта по целям на высоте 1500 м может составлять от 218 до 265 км (при стандартном расположении на уровне моря он не превышает 30 - 35 км). Как следствие, во избежание попадания «на мушку» дальнобойных средств ПВО иранских ВВС, катарской и американской авиации потребуется по максимуму приближаться к водной поверхности Персидского залива.

С каждым днём Тегеран устанавливает всё более жёсткий контроль за своими ближними и дальними воздушными рубежами в районе Персидского залива и Аравийского моря, и это ещё далеко не всё. Мало того, что ВВС страны регулярно пополняются новыми ЗРК и средствами радиотехнической разведки национальной разработки (с одновременным внедрением российской и китайской элементной базы РЭО), в ближайшем будущем ожидается заключение многомиллиардных оружейных контрактов по линии «Рособоронэкспорта» на закупку истребителей переходного поколения «4++» Су-30СМ или МиГ-35С. Осложнит положение «карликовых флотов» «аравийской коалиции» и ВМС США также возможная закупка Министерством обороны Ирана дополнительных сверхмалошумных дизель-электрических подводных лодок пр. 877ЭКМ или 677 «Лада», обнаружить которые на «тихом ходу» будет крайне затруднительно даже с использованием всех средств таких противолодочных самолётов, как P-8A «Poseidon».

Проведенные 18 июня 2017-го года иранско-китайские военно-морские учения близ Ормузского пролива, на фоне строительства ВМБ в Джибути, очень чётко указали Вашингтону его место в Передней азии, занижая все его амбиции «до уровня бордюра». Недавние же громкие заявления командующего Тихоокеанским флотом ВМС США Скотта Свифта о готовности нанести ядерный удар по территории Поднебесной, ориентируясь на первый же приказ Трампа, только укрепляют Пекин во мнении о необходимости расширения оперативно-стратегической компании против агрессивных планов США; без иранской и российской поддержки подобная акция была бы просто нереализуемой.

Источники информации:

https://ria.ru/world/20170725/1499088371.html

https://iz.ru/607432/2017-06-17/vms-kitaia-i-irana-provedut-sovmestnye-ucheniia-v-ormuzskom-prolive

http://sudostroenie.info/novosti/19968.html