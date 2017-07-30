Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 июля 2017

Первый зарубежный парад в честь Дня ВМФ России проходит в Сирии

В сирийском порту Тартус на российских кораблях и судах торжественно подняты государственный флаг Российской Федерации и флаг Военно-морского флота.

Командует парадом в Тартусе Павел Ясницкий, командир оперативного соединения ВМФ в Средиземном море, капитан первого ранга. Вместе с ним принимает парад командующиий группировкой в САР генерал-полковник Сергей Суровикин. Они провели обход парадного строя, в котором идут шесть российских судов и кораблей, а также подлодка Черноморского флота «Краснодар».

Военный морской парад за пределами Российской Федерации проводится впервые в сирийском Тартусе. Здесь расположен пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ.

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В Тартусе начался морской парад в честь Дня ВМФ России

Парад в честь Дня Военно-морского флота России начался на рейде сирийского порта Тартус, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее на российских кораблях и судах в порту Тартус, который впервые принимает парад в честь Дня ВМФ РФ, были торжественно подняты государственный флаг Российской Федерации и флаг Военно-морского флота. После этого командир оперативного соединения ВМФ в Средиземном море капитан первого ранга Павел Ясницкий, командующий парадом в Тартусе, вместе с принимающим парад командующим группировкой в САР генерал-полковником Сергеем Суровикиным провели обход парадного строя, в котором идут шесть российских судов и кораблей, а также подлодка Черноморского флота «Краснодар». Военный морской парад за пределами Российской Федерации — в сирийском Тартусе — проводится впервые. Именно здесь расположен пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ. Читайте также: Главный парад ВМФ России в Петербурге — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ — смотрите и комментируйте с «Русской Весной»

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За сутки Россия зафиксировала 17 нарушений в Сирии, Турция — два

За сутки Россия зафиксировала 17 нарушений в Сирии, Турция — два

Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 17 нарушений, Турция — два, большинство из них — в районах, которые находятся под контролем террористических группировок ИГ* и «Джебхат ан-Нусра»*, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, в сутки зафиксированы 17 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – восемь, Алеппо – семь, Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксированы два нарушения в провинции Дамаск», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что за сутки не подписывалось новых соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, их количество осталось неизменным — 2077. Также продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество присоединившихся отрядов не изменилось и составило 228.

Специалисты Центра по примирению доставили 1,7 тонны продуктов питания жителям провинции Алеппо. В ходе гуманитарных акций за сутки российскими военными медиками оказана медицинская помощь 192 людям.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

*Террористическая группировка, запрещена в России

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В сирийском Тартусе в честь Дня ВМФ поднят флаг России

Государственный флаг Российской Федерации и флаг Военно-морского флота (ВМФ) подняты на российских кораблях и судах в сирийском порту Тартус, который готовится впервые принять парад в честь Дня ВМФ, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Военный морской парад за пределами Российской Федерации — в сирийском Тартусе — проводится впервые. Именно здесь расположен пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ. Командовать парадом в Тартусе будет командир оперативного соединения ВМФ в Средиземном море капитан первого ранга Павел Ясницкий, примет парад после обхода парадного строя кораблей командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин. Ранее Путин подписал указ о проведении 30 июля, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге главного военно-морского парада. День Военно-морского флота (ВМФ) России будет отмечен 30 июля главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге, а также парадами кораблей в Североморске, Владивостоке, Севастополе, Балтийске, Астрахани. Россия и Сирия в январе этого года подписали соглашение о расширении и модернизации пункта обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе, а также протокол, определяющий условия размещения самолетов российских ВКС в Сирии. Соглашение РФ и Сирии по пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе действует в течение 49 лет, оно носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Им предусмотрено, в частности, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой. Читайте также: Главный парад ВМФ России в Петербурге — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ — смотрите и комментируйте с «Русской Весной»

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Обстановка обостряется: очевидец снял на камеру бои между боевиками в сирийском Идлибе (ВИДЕО)

Обстановка в провинции Идлиб продолжает обостряться. Несмотря на проводимые переговоры, междоусобная война между «Аль-Каидой», протурецкой группировкой «Ахрар аш-Шам» и умеренной оппозицией в лице «Свободной Сирийской армии» продолжается с новой силой. Одной из основных причин стало стремление «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусры»*, сирийской «Аль-Каиды»*) контролировать транспортные коридоры в Турцию. Установив контроль над пропускным пунктом Баб-эль-Хава, «Нусра» стала контролировать практически всю северо-западную часть границы. Одним из последних крупных пограничных переходов, оставшихся в руках оппозиции, остался переход в районе Чифтлик. Ожесточенные бои за этот район вспыхнули с новой силой, и именно они попали в объектив очевидцев, предоставивших эти кадры сирийским военным, которые и передали их корреспонденту «Русской Весны». «Значимость транспортному коридору Баб аль-Хава придает тот факт, что ССА и «Ахрар аш-Шам» ждут очередной партии вооружения из Турции. На основе данного факта можно предположить, что попытки террористов отбить друг у друга этот участок границы с Турцией не прекратятся в ближайшее время», — рассказал РВ военный источник. Читайте также: Реки крови в «раю исламистов»: Крупнейшие банды начали жестокую войну, отбивая друг у друга сирийские города (ВИДЕО, ФОТО 18+) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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