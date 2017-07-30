С Днем Военно-морского флота России!
17:04. 30 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Дорогие моряки, поздравляю вас с праздником!
“У России есть только два союзника: её армия и флот”. Эти слова были актуальны при Петре I, при Александре III, в годы Великой Отечественной войны и не потеряли своей значимости и сейчас.
Успехов в боевой и политической подготовке! Семь футов под килем и максимальную прочность прочного корпуса! Здоровья и терпения вашим женам и подругам!
Источник: pravosudija.net