С Днем Военно-морского флота России!

Дорогие моряки, поздравляю вас с праздником!

“У России есть только два союзника: её армия и флот”. Эти слова были актуальны при Петре I, при Александре III, в годы Великой Отечественной войны и не потеряли своей значимости и сейчас.

Успехов в боевой и политической подготовке! Семь футов под килем и максимальную прочность прочного корпуса! Здоровья и терпения вашим женам и подругам!