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С Днем Военно-морского флота России!

17:04. 30 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Дорогие моряки, поздравляю вас с праздником!  

“У России есть только два союзника: её армия и флот”. Эти слова были актуальны при Петре I, при Александре III, в годы Великой Отечественной войны и не потеряли своей значимости и сейчас.

Успехов в боевой и политической подготовке! Семь футов под килем и максимальную прочность прочного корпуса! Здоровья и терпения вашим женам и подругам!  

Источник: pravosudija.net

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