Российский флот отрастил «панцирь» (ФОТО)

Россия лидирует в области разработки и производства высокотехнологичных вооружений, и новое тому доказательство — морская версия известного сухопутного комплекса ПВО «Панцирь» ближнего радиуса действия.

Корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс ПВО «Панцирь-МЕ» создали в Конструкторском бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова и впервые показали общественности в конце июня на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Изделие произвело большое впечатление на специалистов и посетителей выставки. «Панцирь-МЕ», напоминающий боевого робота из фантастического фильма, внушает уважение уже одним своим грозным видом, но главное — боевыми возможностями.

Мощь ракетно-артиллерийского вооружения и новейшая радиолокационно-оптическая интегрированная система управления делают это оружие эффективнейшим средством обороны. «Панцирь-МЕ» надежно защищает корабль в радиусе 20 километров (высота купола ПВО — 15 километров) от всех современных средств воздушного нападения: крылатых ракет, сверхзвуковых противокорабельных ракет, авиабомб и беспилотников.

Ракеты «Панциря» уничтожают цели разделяющейся боевой частью — облаком острых стальных стержней. Две шестиствольные пушки калибра 30 миллиметров со скорострельностью 5000 выстрелов в минуту значительно расширяют боевые возможности комплекса. Система управления огнем основана на применении фазированной антенной решетки (радары сопровождают цели и собственные ракеты).

После команды на поражение целей боевая система реагирует автоматически, за две-три секунды. Может работать ракетами одновременно по четырем целям в секторе 90 градусов. «Панцирь-МЕ» практически не имеет слепой зоны, располагает тремя радарами — оптическим, дальнего обнаружения (до 50 километров) и сопровождения цели. Комплекс «видит» летательные аппараты в деталях (и даже парашюты диверсантов).

Универсальный и достаточный

«Панцирь-МЕ» создан в городе Туле, в КБ приборостроения имени академика А.Г. Шипунова. Однако с главным конструктором Юрием Савенковым мы беседовали в Санкт-Петербурге, где корабельный комплекс оказался если не главным событием Военно-морского салона, то одной из самых заметных новинок.

Противовоздушная оборона — дело всей его жизни, поэтому о своем детище Юрий Савенков рассказывает подробно и увлеченно: «Рождение морского „Панциря” — требование времени. В последние годы могущество целей ПВО увеличивается, а их размеры и заметность уменьшаются. Наша концепция позволяет уничтожать противокорабельные ракеты, решать задачи ПВО практически до борта. Все „заточено” на бесконечно малое время реакции, ракеты находятся не в корпусе корабля, а наверху — в постоянной готовности к бою.

Если противник применяет средства воздушного нападения, начинаем работать по целям ракетным вооружением (ракеты у нас могущественные) на 20-километровой дистанции. Потом добиваем из пушки то, что долетает ближе. А если это 500-килограммовая авиабомба, ее целесообразнее разрушать только артиллерией. Комплекс „Панцирь-МЕ” универсален настолько, что может устанавливаться на авианосцах и на малых кораблях (водоизмещением от 500 тонн). Для малых кораблей рубеж ПВО ближнего действия является самодостаточным, основным и единственным. В группе кораблей наш комплекс интегрируется в коллективную ПВО».

Специфика флотской службы предполагает постоянный контакт электронной аппаратуры с влагой и морской солью. «Панцирь-МЕ» надежно защищен от капризов стихии. Юрий Савенков отмечает: «Морское исполнение требовало дополнительной защиты, герметичности блоков. Эти очень большие проблемы успешно решены».

Интерес к «Панцирю» со стороны ВМФ возрастал по мере освоения войсками сухопутного комплекса (с 2012 года), однако морское направление в Туле рассматривали изначально, причем в корабельном и береговом вариантах. На сегодня «Панцирь-МЕ» прошел большой объем корабельных испытаний и запущен в серийное производство. Тульские оружейники намерены создать целую линейку подобных изделий, а на Западе только разрабатывают аналоги.

© Фото: АО «Конструкторском бюро приборостроения имени академика А. Шипунова»Представление нового корабельного комплекса противовоздушной обороны «Панцирь-МЕ» на Восьмом Международном военно-морском салоне

Запас прочности

Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова — одна из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России, где разработано и освоено в серийном производстве более 150 образцов вооружения и военной техники.

Тульские «Каштан», «Каштан-М» и «Панцирь-МЕ» не имеют аналогов в мире, потому что совмещают в башенной установке мощное артиллерийское и многорежимное ракетное вооружение с интегрированной радиолокационно-оптической системой управления. Два вида вооружения уже дают значительное преимущество, однако «Панцирь-МЕ» обладает и более высокими характеристиками каждого из видов оружия в отдельности. В сравнении с комплексом «Каштан-М» поражающий потенциал «Панциря» увеличен в четыре раза. Применение в боевом модуле многофункциональной радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой и зенитной управляемой ракеты с дальностью стрельбы 20 километров позволяет отражать налеты групповых целей, атакующих с разных направлений. И одновременно обстреливать четыре цели, включая поражение новых типов модернизированных ПКР.

Основные преимущества комплекса — малое время реакции при большой многоканальности. Боевая производительность и поражающий потенциал одного канала в два-четыре раза выше, чем у комплексов ПВО лишь с артиллерийским вооружением. Каждый боевой модуль располагает четырьмя десятками двухступенчатых зенитных управляемых ракет с твердотопливным ускорителем и осколочно-стержневой боевой частью.

Надо учитывать, что в ближней зоне ПВО повторный обстрел ракетами невозможен: необходимо сбивать цель с первого пуска. Если это не удается, автоматически включаются пушки (дострел) — два шестиствольных автомата. Впрочем, как мы уже отмечали, ракеты и пушки могут работать отдельно.

Комбинированное использование радиолокационной и оптической системы управления обеспечивает всепогодность и независимость «Панциря-МЕ» от времени суток. Основной режим работы — автоматический (без участия оператора), что значительно повышает боевую устойчивость кораблей. И в целом создает запас прочности ВМФ России в Мировом океане.

Александр Хроленко

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