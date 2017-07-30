Главная » Вооруженные силы, Творчество

Российский флот отрастил «панцирь» (ФОТО)

22:45. 30 июля 2017 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал:
Российский флот отрастил «панцирь» (ФОТО) | Русская весна

Россия лидирует в области разработки и производства высокотехнологичных вооружений, и новое тому доказательство — морская версия известного сухопутного комплекса ПВО «Панцирь» ближнего радиуса действия.

Корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс ПВО «Панцирь-МЕ» создали в Конструкторском бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова и впервые показали общественности в конце июня на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Изделие произвело большое впечатление на специалистов и посетителей выставки. «Панцирь-МЕ», напоминающий боевого робота из фантастического фильма, внушает уважение уже одним своим грозным видом, но главное — боевыми возможностями.

Мощь ракетно-артиллерийского вооружения и новейшая радиолокационно-оптическая интегрированная система управления делают это оружие эффективнейшим средством обороны. «Панцирь-МЕ» надежно защищает корабль в радиусе 20 километров (высота купола ПВО — 15 километров) от всех современных средств воздушного нападения: крылатых ракет, сверхзвуковых противокорабельных ракет, авиабомб и беспилотников.

Ракеты «Панциря» уничтожают цели разделяющейся боевой частью — облаком острых стальных стержней. Две шестиствольные пушки калибра 30 миллиметров со скорострельностью 5000 выстрелов в минуту значительно расширяют боевые возможности комплекса. Система управления огнем основана на применении фазированной антенной решетки (радары сопровождают цели и собственные ракеты).

После команды на поражение целей боевая система реагирует автоматически, за две-три секунды. Может работать ракетами одновременно по четырем целям в секторе 90 градусов. «Панцирь-МЕ» практически не имеет слепой зоны, располагает тремя радарами — оптическим, дальнего обнаружения (до 50 километров) и сопровождения цели. Комплекс «видит» летательные аппараты в деталях (и даже парашюты диверсантов).

Универсальный и достаточный

«Панцирь-МЕ» создан в городе Туле, в КБ приборостроения имени академика А.Г. Шипунова. Однако с главным конструктором Юрием Савенковым мы беседовали в Санкт-Петербурге, где корабельный комплекс оказался если не главным событием Военно-морского салона, то одной из самых заметных новинок.

Противовоздушная оборона — дело всей его жизни, поэтому о своем детище Юрий Савенков рассказывает подробно и увлеченно: «Рождение морского „Панциря” — требование времени. В последние годы могущество целей ПВО увеличивается, а их размеры и заметность уменьшаются. Наша концепция позволяет уничтожать противокорабельные ракеты, решать задачи ПВО практически до борта. Все „заточено” на бесконечно малое время реакции, ракеты находятся не в корпусе корабля, а наверху — в постоянной готовности к бою.

Если противник применяет средства воздушного нападения, начинаем работать по целям ракетным вооружением (ракеты у нас могущественные) на 20-километровой дистанции. Потом добиваем из пушки то, что долетает ближе. А если это 500-килограммовая авиабомба, ее целесообразнее разрушать только артиллерией. Комплекс „Панцирь-МЕ” универсален настолько, что может устанавливаться на авианосцах и на малых кораблях (водоизмещением от 500 тонн). Для малых кораблей рубеж ПВО ближнего действия является самодостаточным, основным и единственным. В группе кораблей наш комплекс интегрируется в коллективную ПВО».

Специфика флотской службы предполагает постоянный контакт электронной аппаратуры с влагой и морской солью. «Панцирь-МЕ» надежно защищен от капризов стихии. Юрий Савенков отмечает: «Морское исполнение требовало дополнительной защиты, герметичности блоков. Эти очень большие проблемы успешно решены».

Интерес к «Панцирю» со стороны ВМФ возрастал по мере освоения войсками сухопутного комплекса (с 2012 года), однако морское направление в Туле рассматривали изначально, причем в корабельном и береговом вариантах. На сегодня «Панцирь-МЕ» прошел большой объем корабельных испытаний и запущен в серийное производство. Тульские оружейники намерены создать целую линейку подобных изделий, а на Западе только разрабатывают аналоги.

© Фото: АО «Конструкторском бюро приборостроения имени академика А. Шипунова»Представление нового корабельного комплекса противовоздушной обороны «Панцирь-МЕ» на Восьмом Международном военно-морском салоне

Запас прочности

Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова — одна из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России, где разработано и освоено в серийном производстве более 150 образцов вооружения и военной техники.

Тульские «Каштан», «Каштан-М» и «Панцирь-МЕ» не имеют аналогов в мире, потому что совмещают в башенной установке мощное артиллерийское и многорежимное ракетное вооружение с интегрированной радиолокационно-оптической системой управления. Два вида вооружения уже дают значительное преимущество, однако «Панцирь-МЕ» обладает и более высокими характеристиками каждого из видов оружия в отдельности. В сравнении с комплексом «Каштан-М» поражающий потенциал «Панциря» увеличен в четыре раза. Применение в боевом модуле многофункциональной радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой и зенитной управляемой ракеты с дальностью стрельбы 20 километров позволяет отражать налеты групповых целей, атакующих с разных направлений. И одновременно обстреливать четыре цели, включая поражение новых типов модернизированных ПКР.

Основные преимущества комплекса — малое время реакции при большой многоканальности. Боевая производительность и поражающий потенциал одного канала в два-четыре раза выше, чем у комплексов ПВО лишь с артиллерийским вооружением. Каждый боевой модуль располагает четырьмя десятками двухступенчатых зенитных управляемых ракет с твердотопливным ускорителем и осколочно-стержневой боевой частью.

Надо учитывать, что в ближней зоне ПВО повторный обстрел ракетами невозможен: необходимо сбивать цель с первого пуска. Если это не удается, автоматически включаются пушки (дострел) — два шестиствольных автомата. Впрочем, как мы уже отмечали, ракеты и пушки могут работать отдельно.

Комбинированное использование радиолокационной и оптической системы управления обеспечивает всепогодность и независимость «Панциря-МЕ» от времени суток. Основной режим работы — автоматический (без участия оператора), что значительно повышает боевую устойчивость кораблей. И в целом создает запас прочности ВМФ России в Мировом океане.

Александр Хроленко

Читайте также: Зрада: Настоящий герой Украины оказался дончанином и «сепаратистом» (ФОТО, ВИДЕО)

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Российский флот на подъеме и это не может не радовать
...смеха. Вообще, что касается российского флота, можно констатировать следующую ситуацию:... речь заходит о модернизации российского флота, все показатели указывают на...Теперь ситуация изменилась. Главнокомандующий российским флотом адмирал Виктор Чирков теперь ...
Фёдор Ушаков – непобедимый адмирал российского флота
...сил сторон было неблагоприятно для российского флота. Турецкая эскадра имела 1120 ...: стоявший на якоре турецкий флот заметил российский флот, идущий под всеми парусами...оставлена в системе государственных наград Российской Федерации. Учреждена вновь Указом ...
Четвертая попытка, или Почему в России не приживается авианосный флот
...этих условиях, если по уму, российскому флоту стоило бы заказывать чисто противолодочный... условиях, если по уму, российскому флоту стоило бы заказывать чисто противолодочный... условиях, если по уму, российскому флоту стоило бы заказывать чисто противолодочный...
Новый российский авианосец: за и против
... постройки новых авианосцев для российского флота является предметом общественных дискуссий,...бессмысленно. Главная задача авианосцев в российском флоте – это, прежде всего, создание...Для обеспечения данных задач, российскому флоту желательно иметь по одной ...
Тайна гибели российских линкоров «Императрица Мария» и «Новороссийск»
..., стоявшие тогда на вооружении российского флота, намного уступали и по мощи...24 боевых выхода, продемонстрировавших мощь российского флота, а минные постановки на ...При спасении военного корабля – гордости российского флота, погибли около 300 человек. Гибель...
Как Россия одним залпом убрала с морских просторов флот США
...стратегов, для уничтожения одной АУГ российский флот должен был обеспечить залп не...считали, что каждый из двух российских флотов, не запертых наглухо в ...продемонстрированные флотом возможности на авиацию, генералы Пентагона уже рассчитали, что российские ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>