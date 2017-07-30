Путь к благоприятным изменениям в обществе лежит через… парту

Тут некоторые горячие головы сетуют, мол, вот нам бы настоящих вожаков – сметём к чёртовой матери эту прогнившую либероидную власть и поднимем Россию!Желание это более чем понятно, и вожаки нужны. Только… Только, революционеры дорогие?Вот у чубатого соседа несколько лет назад и вожаки были, и власть снесли.Таким горячим головам первое, что надо делать – практический опыт реализации подобных проектов анализировать. Потому чтоПричём, обратите внимание: никакие революции, никакие госперевороты, за редчайшим исключением, не улучшали положения основной массы народа. Обычно выигрывала та или иная часть правящей верхушки. И не обязательно исключительно национальная, кстати.А когда станет возможным войти в эту благоприятную зону исключения?Величко это называет управленческой грамотностью.Потому что смести режим – можно. Взять власть – также. А вот удержать её, да ещё развивая страну, а, – это вам не блины у тёщи лопать. И не горло на митингах надрывать.Так что, действительно, надо самообразованием заниматься и эту самую управленческую грамотность повышать. Чтобы плодами институциональных изменений не воспользовались, как всегда, иные, враждебные русскому народу силы.От уровня образования, от уровня осознания и понимания причин происходящих в стране и мире процессов з. Т.е. при прочих равных в одной и той же ситуации грамотный человек выберет одно решение, неграмотный может выбрать другое. Соответственно, и суммарный результат для общества будет различным, если в одном случае большинство концептуально грамотно, а в другом – нет.И развиваться, освобождаться от пороков капитализма мы будем эволюционно, т.е. постепенно. Потому что митинговые страсти до добра страну ещё никогда не доводили. Не окажись в своё время такого человека как Сталин – куда завели бы нас иудеи во власти после октябрьского переворота?Только Сталин и отчасти Ленин сделали из госпереворотаА мы сегодня, что мы в основной массе своей осознали? Что пармезана в магазинах маловато, да??! Или проснувшись утром говорим себе:„” Только предки, прежде чем затеять революционные изменения в стране, садились за парты и изучали теорию, бывшую в том историческом контексте более-менее адекватной ситуации.Как технологическое, так и нравственное.И не учитывать этого, бездумно призыватьнарод на баррикады –. Потому что самый вероятный исход подобных действий –Неужели опыт горбачёвской перестройки, когда через бездумные митинги развалили СССР, вас, горячие митинговые головы, так ничему и не научил??!

Источник: ss69100.livejournal.com