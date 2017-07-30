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Путь к благоприятным изменениям в обществе лежит через… парту

17:05. 30 июля 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Тут некоторые горячие головы сетуют, мол, вот нам бы настоящих вожаков – сметём к чёртовой матери эту прогнившую либероидную власть и поднимем Россию!

Желание это более чем понятно, и вожаки нужны. Только… Только что потом делать-то будете, революционеры дорогие?

Вот у чубатого соседа несколько лет назад и вожаки были, и власть снесли. И что???

Таким горячим головам первое, что надо делать – практический опыт реализации подобных проектов анализировать. Потому что практика, а не благие пожелания – критерий истины.

Причём, обратите внимание: никакие революции, никакие госперевороты, за редчайшим исключением, не улучшали положения основной массы народа. Обычно выигрывала та или иная часть правящей верхушки. И не обязательно исключительно национальная, кстати.

А когда станет возможным войти в эту благоприятную зону исключения? Когда самосознание народа увеличится, его образованность, его понимание причин нынешней тупиковой ситуации. Величко это называет управленческой грамотностью.



Потому что смести режим – можно. Взять власть – также. А вот удержать её, да ещё развивая страну, а не опуская её в горнило новой междуусобицы, – это вам не блины у тёщи лопать. И не горло на митингах надрывать.

Так что, действительно, надо самообразованием заниматься и эту самую управленческую грамотность повышать. Чтобы плодами институциональных изменений не воспользовались, как всегда, иные, враждебные русскому народу силы.

От уровня образования, от уровня осознания и понимания причин происходящих в стране и мире процессов зависит поведение каждого человека. Т.е. при прочих равных в одной и той же ситуации грамотный человек выберет одно решение, неграмотный может выбрать другое. Соответственно, и суммарный результат для общества будет различным, если в одном случае большинство концептуально грамотно, а в другом – нет.

И развиваться, освобождаться от пороков капитализма мы будем эволюционно, т.е. постепенно. Потому что митинговые страсти до добра страну ещё никогда не доводили. Не окажись в своё время такого человека как Сталин – куда завели бы нас иудеи во власти после октябрьского переворота?

Только Сталин и отчасти Ленин сделали из госпереворота Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Вместе с осознавшим ситуацию народом.

А мы сегодня, что мы в основной массе своей осознали? Что пармезана в магазинах маловато, да??! Или проснувшись утром говорим себе:„А не устроить ли мне сегодня революцию по образцу моих великих предков?” Только предки, прежде чем затеять революционные изменения в стране, садились за парты и изучали теорию, бывшую в том историческом контексте более-менее адекватной ситуации.

А сегодня ведь совсем иное состояние общества. Как технологическое, так и нравственное. И не учитывать этого, бездумно призывать развращённый философией потребительства народ на баррикады – преступно. Потому что самый вероятный исход подобных действий – развал России.

Неужели опыт горбачёвской перестройки, когда через бездумные митинги развалили СССР, вас, горячие митинговые головы, так ничему и не научил??!


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Величко, власть, митинг, народ, общество, революция, Россия, сознание, сталин, троцкий, управление, человек
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