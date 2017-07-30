Польша запаниковала: под шумок русофобии можно лишиться трети своей территории

В Польше занервничали после того, как Совет Федерации РФ предложил президенту России Владимиру Путину ограничить сотрудничество с этой восточноевропейской страной из-за процветающей там русофобии.

Польское издание Rzeczpospolita пишет, чем грозит Варшаве закон о сносе памятников советским солдатам. Автор статьи Руслан Сошин указывает не только на введение экономических санкций, но и на возможный пересмотр западных границ Польши.



Журналист сетует, что на российском телевидении рассказали про список предполагаемых ответов РФ на снос коммунистических памятников в Польше. По выводам Сошина, среди них запрет на въезд тех польских граждан, которые поддерживают закон о декоммунизации и пересмотр катынского вопроса. Кроме того, автор добавляет: «В этом списке оказались также постулаты, вызывающие большое беспокойство: у Кремля могут быть сомнения касательно легальности западных границ Польши».





Надо сказать, что Сошин касается очень чувствительной для поляков темы: варшавские русофобы не перестают демонизировать «советский режим», однако всегда «забывают», что страна в те годы значительно увеличила свои западные территории. При этом власти Польши в послевоенные годы ориентировались на СССР, ведь Сталин щедро одарил поляков новыми землями. А это не только с политической точки зрения «продвинуло» страну в Западную Европу и расширило ее прибрежную зону Балтийского моря, но дало хороший толчок для экономического развития.



Поляки получили германские территории площадью в 100 тысяч квадратных километров, где находились богатые месторождения угля, медных руд, цинка и олова. Такие приобретения поставили Польшу в один ряд с крупными мировыми добытчиками природных ресурсов. Так что если ставить под сомнение «законность» коммунистической идеологии, то полякам надо бы задуматься и о возвращении Германии целой трети своей территории.





Очевидно, что если Польша открещивается от советского наследия, то должна это делать по всем пунктам. Но под шумок русофобский истерики в Варшаве не хотят терять земли, отсюда и столько беспокойства. Ведь сегодня снос памятников советским солдатам нужен лишь для циничного переписывания истории. И такой подход становится привычным проявлением двойных стандартов во всем Евросоюзе, где «демократические принципы» служат лишь для демонизации России с целью уменьшения ее растущей роли на мировой арене.

Источник: nnm.me