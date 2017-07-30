Почему немец на роль русского царя?

Борис Юлин на старую тему.

Глава республики Крым Сергей Аксенов задал вопрос: "Как бы там ни было, я понимаю, что это художественный фильм, но тем не менее… Какой смысл был приглашать на роль русского царя, актера немецкого, который по информации СМИ, играл каких-то в порнографических фильмах? Мне кажется, это должен быть кто-то известный из наших актеров, режиссеров. Михалков Никита Сергеевич, например. Люди, которые уже ассоциируются с ролью царя, которые уже выступали в таких ролях, которых воспринимает наш зритель. Для чего надо было привозить артиста из Германии на этот фильм, какой в этом смысл? Просто не понимаю".

Хоть я и без малейшего уважения отношусь у творчеству Учителя, но попробую ответить на вопрос крымского начальника.Царь Пётр 3-й, унаследовавший престол после Елизаветы Петровны, был сыном её сестры, наполовину русской (от Петра 1-го), наполовину латышки (от Екатерины 1-й, латышской крестьянки, в девичестве Марты Скавронской). Сам Пётр 3-й, отцом которого был Карл Фридрих Голштейн-Готторпский – на 1/4 латыш, 1/4 русский и 1/2 немец.Женился он на Софье Августе Фредерике Ангальт-Цербской, немке, ставшей впоследстии Екатериной 2-й. Если считать Павла 1-го законным сыном, то он, с такими родителями, уже на 1/8 русский, 1/8 латыш и 3/4 немец.Павел 1-й завёл детей, в том числе и наследовавших ему Александра и Николая, от Доротеи Вёртембергской, немки. Александр 1-й детей не оставил и далее смотрим по Николаю 1-му, который русский уже на 1/16, а немец – на 7/8.Николай 1-й был женат на немке Шарлотте Прусской. И его сын Александр 2-й, следовательно, русский на 1/32, а немец на 15/16.Матерью сына и наследника Александра 2-го – Александра 3-го, была Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская. Наицональность, думаю, указывать не надо. Александр 3-й русский на 1/64, а немец на 31/32.Женой Александра 3-го была Мария Софья Фредерика Дагмар, дочь датского короля, но(!) из Ольденбургской, немецкой династии. Да и по матери она была немкой.Итого, Николай 2-й, Русский(!!!) царь, был русским на 1/128, латышём на 1/128 и на 63/64 – немцем.И меня удивляет удивление Аксёнова национальностью актёра. А человек какой национальности должен был играть русского царя Николая 2-го? Ну, чтобы получилось наиболее аутентично. Латыш? http://sha-julin.livejournal.com/112137.h tml – цинкPS. Как представляется, ключевой вопрос должен заключаться не в национальности актера, а в том, хорошо или плохо он играет свою роль, будь то отечественный актер или иностранный. Хотя это категория и субъективная, все же как-то привычнее делить актеров на хороших и плохих, а не по принципу – раз отечественный, значит хороший, а если зарубежный, то плохой. Хорошие и плохие актеры есть как у нас, так и на западе, как бы банально это не звучало.Подбирать актера конкретной национальности под конкретного исторического персонажа конечно тоже способ передать некую историческую аутентичность, но это отнюдь не обязательно, иначе скажем в многочисленных фильмах, где присутствует тот же Сталин, его играли бы только и исключительно грузины. Хотя есть и обратный пример, когда в некоторых советских фильмах на роль Гитлера специально приглашали немецких актеров, потому что считали, что немец лучше передаст исторический образ, в том числе и за счет лучшего владения немецким языком. Ну и обратный пример – в США на роль различных "русских бандитов" специально приглают либо российских актеров, либо эмигрантов, для "аутентичности". И как правило, такой подход дает скорее клюквенные результаты.Применительно к данному случаю, раз уж государство дает деньги на кино, то оно конечно вправе выдвигать творцам некие требования, например – все актеры должны быть отечественными или наоборот, желательно пригласить иностранных актеров, это все вопросы в принципе творческие, но с другой стороны опыт вмешательства государства в вопросы кинотворчества при СССР, достаточно наглядно указывает на то, что когда государство корректирует творцов, на выходе получается годный и самобытный кинематограф. Ну а если жить по принципу – мы раздадим своеобразным творцам туеву хучу денег, а потом будем подсчитывать убытки, то тогда конечно, творческим результатам удивляться не стоит. И дело тут конечно не в национальности актеров, а в режиссерах и сценаристах.В случае же с пресловутой "Матильдой" и этим немцем, трудно судить, хорошо или плохо справится он со своей ролью, чему не посмотрев фильм, вряд ли можно объективно подводить итоги. Я ничего особого от Учителя не жду, фильмов с участием этого немца не видел. Тема с национальностью думаю сугубо надуманная, отражающая провокативный срач вокруг "Матильды".С исторической же точки зрения, вопрос Аксенова отсылает к известной ситуации 1916 года, когда антинемецкая истерия порожденная военной пропагандой отзеркалилась в правящие верхи, когда в Государственной Думе императрицу обвиняли в пособничестве Германии и возник образ "немецкой шпионки Алисы". А самого царя, с подачи Британии, в ведении тайных сепаратных переговорах с Германией о выходе Российской Империи из войны, где в числе прочего поминали и сильную немецкую составляющую династии Романовых, подозревая Николая в том, что он в том числе и из династических соображений, хочет замириться с "кузенем Вилли" и отстраниться от "союзников"

Источник: colonelcassad.livejournal.com