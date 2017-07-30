Парад на день ВМФ
10:07. 30 июля 2017 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Онлайн-трансляция военно-морского парада в Петербурге посвященного дню ВМФ.
Плюс онлайн-трансляция из Севастополя, где также сегодня проходит военно-морской парад.
Всех причастных к военно-морскому флоту поздравляю с Днем ВМФ! С праздником, товарищи!
Плюс онлайн-трансляция из Севастополя, где также сегодня проходит военно-морской парад.
Всех причастных к военно-морскому флоту поздравляю с Днем ВМФ! С праздником, товарищи!
Источник: colonelcassad.livejournal.com