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Парад на день ВМФ

10:07. 30 июля 2017 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал:
Онлайн-трансляция военно-морского парада в Петербурге посвященного дню ВМФ.



Плюс онлайн-трансляция из Севастополя, где также сегодня проходит военно-морской парад.



Всех причастных к военно-морскому флоту поздравляю с Днем ВМФ! С праздником, товарищи!

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: вмф, парады, петербург, праздники, севастополь, флот
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