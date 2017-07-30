Парад на день ВМФ

... практике, если тебя каждый день провоцируют и шантажируют? Подобная .... Буквально в тот же день! В поддержку я получил ... Краснознаменным Черноморским флотом, в день ВМФ принимает парад в родном Севастополе. Фото...я не ждал в тот день гостей из Киева, занимался...