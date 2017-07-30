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Обратная сторона «Дюнкерка»: чего не покажут в кинотеатрах

09:42. 30 июля 2017 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:
Обратная сторона «Дюнкерка»: чего не покажут в кинотеатрах | Русская весна

Журналист-международник и писатель Георгий Зотов на страницах личного блога вспоминает бомбардировки Гамбурга в рамках операции союзнических войск «Гоморра».

74 года назад, 28—29 июля 1943 года, состоялся самый разрушительный налёт англо-американской авиации на Гамбург в рамках операции «Гоморра». Многие знают, собственно, Дрезден как символ безжалостных союзных бомбардировок в конце войны, однако Гамбург даст ему фору ещё как.

Только за один-единственный день там погибло 42 600 гражданских лиц, 37 000 было ранено. Для сравнения — во время атомной бомбардировки Нагасаки были убиты около 39 тысяч человек.

В результате взрывов англо-американских бомб образовался огненный смерч, выгорело более 20 километров площади Гамбурга, раскалённый воздух создал сильную тягу, буквально засасывая людей в огонь. Горел асфальт, а люди в бомбоубежищах умирали из-за выгорания кислорода или сгорали заживо.

Всё бумажное, тканевое и деревянное сгорало мгновенно. Всё алюминиевое и свинцовое становилось жидким, стальное — становилось пластичным и деформировалось, не выдерживая конструкционных нагрузок. Кирпичи медленно горели и плавились, трансформировались под своим весом, как мягкая глина, и взрывались в пыль. Здания рушились.

В налёте принимали участие 787 самолётов. Сначала они сбрасывали фугасы, чтобы пробивать крыши, а потом зажигательные бомбы. Результат оказался эффектным.

Правда, число погибших среди вермахта и СС оказалось минимальным, но кого смущают подобные тонкости? Командующий британскими ВВС Артур Харрис в ответ на обвинение, что он убивает не солдат, а обычных людей, сообщил — «уничтожение немецких рабочих, членов их семей и их жилья столь же эффективно, как и уничтожение промышленных предприятий, где были заняты эти рабочие». Милый человек. Стихи и прозу любил, наверное.

Советский Союз таких бомбардировок городов рейха с массовым убийством гражданского населения не устраивал: извините, нравится сие кому-то или нет. Например, те же сильные бомбардировки Хельсинки в 1944 унесли жизни 146 человек — Харрис бы долго смеялся. Но ясное дело, Сталин против таких бомбардировок союзников не возражал. Ему чего — больше немцев сгорит, меньше потом разбираться.

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Фильм про это в Голливуде не снимут никогда, зато все будут смотреть «Дюнкерк» и поражаться дивному мужеству британской армии во время «события, которое изменило мир».

Но это так, к слову.

Обратная сторона «Дюнкерка»: чего не покажут в кинотеатрах | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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