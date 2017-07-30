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Конец империи зла? Российские «Сармат» и С-500 ввергают США в ужас!

01:43. 30 июля 2017 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:
Империя рухнула: российские «Сармат» и С-500 ввергают США в ужас

 

 

 

 

 

Империя рухнула: российские «Сармат» и С-500 ввергают США в ужас     Федеральное агентство новостей

 

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи The Military Industrial Complex Is Undermining US National Security («Военно-промышленный комплекс подрывает национальную безопасность Америки»), опубликованной интернет-ресурсом Global Research.

Постоянные проблемы с истребителями F-35 и другими военными программами, вытекающие из практически неограниченных бюджетов, подчеркивают неэффективность американского военно-промышленного комплекса (ВПК). Москва же, наоборот, разрабатывает вооружения, способные противостоять последним технологическим достижениям США при минимальных затратах.

Одним из самых коварных механизмов государства является неэффективность военно-промышленного сектора. Постоянные проблемы, лишь подчеркнутые программой F-35 и неудачные ракетные перехваты системы ПРО являются хорошей демонстрацией того, что неэффективность в военном секторе США достигла тревожного уровня.

Главная причина этих проблем связана с огромным военно-промышленным комплексом, в котором прямо или косвенно работают сотни тысяч американцев. Нездоровый состав этого властного конгломерата часто включает в себя политиков и членов правления крупных компаний по производству оружия. Эта ситуация вызывает вопросы о коррупции, а также о ряде очевидных конфликтов интересов. Поэтому неудивительно, что Конгресс США все с большей готовностью предоставляет сотни миллиардов долларов на военную промышленность.

 

 

 

 

 

Второй фактор, который негативно влияет на эффективность ВПК, — это пропаганда, которой подвергается вся американская система. Посмотрите на аналитические центры — все они практически финансируются, прямо или косвенно, связанными с военной деятельностью предприятиями или иностранными правительствами (в первую очередь, Катар, Саудовская Аравия и Израиль). Роль аналитических центров — оказать влияние на политиков, создавая общее мнение между частями (глубокого) государства.

Другая большая проблема касается сроков реализации проектов и современных технологических достижений геополитических противников. Разрабатываемые системы устаревают, как только поступят на вооружение, особенно по сравнению с системами оружия в таких странах, как Китай и особенно Россия.

Выживание ВПК неразрывно связано с долларом США и его ролью в мире в качестве резервной валюты. Почти 700 миллиардов долларов в год идет на военные расходы, поэтому не так сложно дойти до общенационального долга, который на сегодняшний день превышает 21 триллион долларов. Единственный способ поддерживать такой долг — это доверие к самому доллару.

Почти 700 миллиардов долларов в год идет на военные расходы

 

 

 

 

 
Почти 700 миллиардов долларов в год идет на военные расходы       pixabay.com /

 

В России же мы обнаруживаем диаметрально противоположную ситуацию. С бюджетом, который составляет около одной десятой бюджета США, но и с необходимостью идти в ногу со временем, Москва была вынуждена оптимизировать расходы, чтобы получить максимальную выгоду от своих оружейных систем. Это привело к гораздо более логичному управлению российского военного аппарата.

Так, F-35 и любой самолет пятого поколения становятся легкой добычей благодаря сложным российским системам, таким как С-400, в перспективе С-500, и передовой радиолокационной технике. Тяжелый авианосец Gerald Ford становится простой для поражения целью, если будет атакован российской сверхзвуковой ракетой «Циркон» (готова к вводу в эксплуатацию в 2018 году). С-500 также будет способна перехватывать любые ракеты, направленные на российскую территорию, обеспечивая безопасность в российском небе, в то время как США еще очень далеки от этой цели.

В плане наступательной стратегии, возможности Москвы будут еще более внушительными. Акцент должен быть сделан на наиболее эффективной системе РС-28, более известной как «Сармат» — это ядерная ракета, способная изменять собственную траекторию спуска, ускоряться или замедляться, что делает ее неуловимой для американских систем ПРО. Считается, что общая мощность одной ракеты «Сармат» может стереть в пепел территорию, сравнимую по площади с Техасом или Францией. Это совершенное оружие сдерживания.

Акцент должен быть сделан на наиболее эффективной системе РС-28

 

 

 

 

 
Акцент должен быть сделан на наиболее эффективной системе РС-28     wikipedia.org / Michael - Nuclear silo / CC BY 3.0

 

Мы вступаем в новую эру, где США уже не будут обладать военно-техническим превосходством над геополитическими противниками во всех областях. Это, безусловно, лишь последствия нынешней и будущей стратегии проецирования силы, и, возможно, удержит США от дальнейшей провальной политики и разрушения стран и жизней.

 
Автор: Алексей Громов
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https://riafan.ru/886371-konec-imperii-zla-rossiiskie-sarmat-i-s-500-vvergayut-ssha-v-uzhas
Метки: впк, катар, про, Россия, С-400, С-500, Сармат, США, ФАН
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