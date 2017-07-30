Китай показал новейшую технику на военном параде (ВИДЕО)

В Китае прошел военный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии (НОАК). На крупнейшем военном полигоне страны Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия показали новейшую военную технику.

Парад стартовал в 9.00 по местному времени (4.00 мск), принимал его председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин.

«Сегодня мы ближе всего к нашей цели по возрождению китайской нации, чем когда бы то ни было в истории, и нам необходимо построить самую сильную за время народную армию», — заявил лидер КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что НОАК «может одержать победу над любым захватчиком и обладает решимостью в вопросах защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития страны».

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В параде участвовали 12 тысяч военнослужащих, 129 военных самолетов, 571 единица наземного оборудования. В репортаже Центрального телевидения Китая отметили, что более 40% представленной на параде техники было продемонстрировано впервые.

Си Цзиньпин провел осмотр войск, после чего над полигоном пролетели 17 военных вертолетов, образовав фигуру в форме китайских иероглифов «8–1» — день основания НОАК 1 августа, вслед за ними еще 24 вертолета, сформировав цифру «90» — в честь годовщины.

В параде приняли участие девять боевых групп НОАК: группа воздушной и противоракетной обороны, группа борьбы с терроризмом и обеспечения стабильности, сухопутная боевая группа, группа информационных боев, группа специальных военных действий, морская боевая группа, воздушная боевая группа, группа комплексного обеспечения, а также группа стратегического удара.

По полигону прошла колонна китайских танков 99-A — это последняя модель основного боевого танка, разработанного КНР.

Танк может точно поражать цели, находясь в движении, он был модернизирован с учетом новейших разработок и необходимости ведения боевых действий в информационную эру. Также показали китайский самоходный ПТРК HJ-10, который может поражать танки, вертолеты и бронированные транспортные средства.

Впервые в параде приняли участие истребители пятого поколения собственной разработки «Цзянь-20» (J-20), способные летать на низкой высоте, уклоняться от радиолокационного обнаружения и совершать внезапное нападение. Также впервые на публике появился истребитель J-16.

Прохождение колонны техники и вооружения завершила демонстрация ракетного вооружения страны, в том числе стратегических баллистических ракет «Дунфэн-26»(DF-26), способных нести обычные и ядерные боеголовки и использоваться по первому требованию. Ракеты могут с высокой точностью поражать цели как на земле, так и на море.

Также Китай показал так называемую «убийцу авианосцев» — противокорабельную баллистическую ракету средней дальности «Дунфэн-21Д» (DF-21D). Впервые была продемонстрирована новая межконтинентальная баллистическая ракета «Дунфэн-31AG» (DF-31AG), дальность полета которой превышает 10 тысяч километров.

Народно-освободительная армия КНР была основана 1 августа 1927 года. В 2015 году Си объявил, что Китай до конца 2017 года сократит вооруженные силы на 300 тысяч человек из небоевого состава. Несмотря на это, НОАК остается крупнейшей в мире армией с личным составом в 2 миллиона человек.

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Анна Раткогло