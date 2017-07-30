Как ПРОСТО… Разобраться в управлении ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

КУДА ИДЁШЬ, ЧЕЛОВЕК?

Как часто в суете будней мы задумываемся о том, куда идём?

Зачем живём?

Ради чего работаем?

Почему вокруг так много насилия, жестокости и войн?

Зависит ли от нас то, что происходит вокруг?

И если зависит, то что нужно сделать, чтобы начали происходить изменения в лучшую сторону?

Благодаря цепочке причинно-следственных связей мы сейчас там, где находимся.

Однако то, где мы окажемся завтра и какой при этом будет наша жизнь – всё будет зависеть от того, как мы распорядимся тем мгновеньем, в котором пребываем сейчас, каким содержанием его наполним и какое дальнейшее направление движения по жизни изберём.

Будущее каждого из нас рождается сейчас, в данном мгновенье и напрямую зависит от рождающихся мыслей, от произнесённых слов, от принятых решений, от свершённых поступков и от того как мы реагируем на внешние события.

По совокупности перечисленных выше факторов, а также множества других с ними связанных, жизнь человека будет меняться в ту или иную сторону и со временем станет либо светлой и радостной, либо трагической и несчастной.

Будущее зависит от того, какой ВЫБОР будет сделан человеком сейчас и в каждое последующее мгновенье своей жизни, какой ПУТЬ будет избран – путь деградации или путь развития.

Но чтобы можно было сделать правильный выбор, нужны знания, без них осознанное движение по жизни невозможно.

Сокрытие или намеренное искажение знаний, равно как неверное их понимание или применение, неизбежно влечёт за собой свершение ошибочных поступков, следствием чего будет являться возникновение различных проблем в жизни или в состоянии здоровья.

Неизбежным и предсказуемым итогом в таком случае будет нереализованность человека в жизни как личности и преждевременная смерть.

Происходящие в настоящее время на нашей планете события яркое тому подтверждение: постоянные конфликты, локальные войны, страдания, тотальный обман, зомбирование, заговоры, убийства и т.д. – всё это сопровождает человечество уже в течение нескольких последних тысячелетий.

Почему это происходит?

В чём причина человеческих страданий и несчастий?

Что лежит в основе этого чудовищного конвейера смерти и постоянной деградации человечества?

Удивительно то, что ответы на все эти вопросы не являются тайной и находятся у всех на виду.

Всё, что необходимо для получения ответов на данные вопросы – это,

во-первых, желание получить на них ответы;

во-вторых, готовность безпристрастно оценить происходящие вокруг события;

в-третьих, иметь смелость принять полученный ответ таким, какой он есть в действительности, для чего достаточно иметь своё, независимое от чужого мнения суждение.

Поэтому давайте обратим внимание на содержащиеся в открытых источниках общеизвестные факты, соберём их воедино с минимальными пояснениями для получения более полной картины происходящего и сопоставим полученные реалии с той или иной моделью существования общества.

Как известно, существуют две принципиально разные модели - «Оккультная (тайная) система управления» и «Ведическая система управления», которые отличаются между собой как по конечным целям, так и по методам их достижения.

Рассмотрим кратко их ключевые особенности и влияние на жизнь как отдельно взятого человека, так и общества в целом.

Основные цели системы оккультного (тайного) управления:

> установление нового миропорядка;

> безраздельное властвование над каждым человеком, недопущение народовластия;

> контроль над всеми системами жизнеобеспечения людей;

> создание единого идеологического центра для управления всеми существующими религиями и вновь созданными неоязыческими религиями;

> создание всевозможных несоответствий внутри религий, наук, политических партий, сект и любых общественных организаций, чтобы можно было ссорить и разделять людей, а затем долго и планомерно контролировать их всех за счёт спланированной борьбы друг с другом;

> полный контроль над сознанием людей с использованием скрытных методов и средств: технотронных, суггестивных, психотропных и т.д., не позволяющих осознать факт управляемого внешнего воздействия или манипулирования, но при этом обеспечивающих заданное воздействие с целью изменения сознания, поведения и физиологического состояния человека в нужном направлении;

> использование финансовой системы, построенной на ссудном проценте, единственном узаконенном способе грабежа людей;

> создание условий для развязывания локальных и глобальных войн, эпидемий, искусственного голода, применения ГМО, производства некачественных продуктов питания, вакцинации, наркотиков, алкоголя, растление нравов и т.д.;

> изъятие жизненного потенциала людей через жертвоприношения (войны, террористические акты, искусственно созданный голод, болезни и т.д.);

> увод человека от естественного стремления достичь уровня Бога и заставить через искушения сделать выбор в пользу технократического пути развития и материальных «ценностей».

Основные цели ведической системы управления:

> создание оптимальных условий для совершенствования каждого человека, развития его способностей при полном духовном комфорте;

> предоставление человеку свободы воли, свободы действий и свободы творчества при полном самоконтроле и самодисциплине;

> развитие способности человеком перерабатывать энергию энтропии (хаоса) материального мира в благотворную энергию Любви, необходимую Системе Миров;

> приближение качеств человека к качествам Бога-Отца.

> следование основным Принципам Мироздания - содружество, сотрудничество и взаимопомощь.

С чего начинать путь развития?

1. С принятия ответственности за всё происходящее в своей жизни на себя. Научиться постоянно отслеживать каждую свою мысль, каждое слово, каждое действие. Осознать себя клеточкой огромного Вселенского организма.

2. С развития умения думать самостоятельно, не бояться задавать вопросы и учиться самостоятельно находить на них ответы. При решении любых задач полагаться на собственные физические, энергетические и ментальные возможности.

3. В тишине и покое услышать голос своего Сердца, понять, зачем и для чего пришёл в этот Мир? Через сердце человек имеет возможность получить доступ к информационному полю вне границ времени и пространства.

4. С оценки своих знаний и навыков, сравнения их с поставленными перед собой целями и задачами. При необходимости получить недостающие знания и развить необходимые навыки. Научиться получать прямой доступ к необходимой для жизни информации через прямое подключение к информационным полям и пробуждение Родовой памяти.

5. С осознанного движения по жизни в ладу с самим собой, окружающими людьми и окружающим Всемирьем, соблюдая принципы энергоинформационного обмена, принципы функционирования человека как биологической системы и основные Заповеди Предков:

Почитай родителей и Предков своих.

Живи в ладу с самим собой, окружающими людьми и Природой.

Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе.

Живи сам и давай жить другим.

Не просят - не делай.

Если что-то не нравится – измени себя.

За всё, что происходит в твоей жизни, ответственен только ты.

6. С диагностики своего здоровья, выявления деструктивных событий на линии жизни и проведения необходимой коррекции для постепенного восстановления здоровья, развития навыков по переносу частотно-волнового пакета первичных человеческих кодов ДНК с целью полного самовосстановления и обретения духовного и физического здоровья.

7. С развития заложенных от природы возможностей - навыков работы со своим подсознанием, способности проводить самодиагностику и самовосстановление, включения в работу всех каналов восприятия, умения управлять своим телом, событиями своей жизни и т.д.

Существующая оккультная система управления заинтересована в сокрытии знаний, но и ограничивать стремление человека, соблюдающего свод Божественных правил и соблюдающего морально-нравственные принципы, система не вправе, поскольку космические принципы свободы Воли и свободы Выбора незыблемы и едины для всех.

Поэтому только от самого человека зависит, какой путь им будет избран – путь деградации или путь РАЗВИТИЯ.

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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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