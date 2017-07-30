Как погибает Земля

С момента начала индустриальной революции люди оказали огромное влияние на Землю, которое со временем только ускоряется. Оно кажется незаметным, но если посмотреть на эту коллекцию снимков, отлично видно, как человек меняет планету.

Некоторые фотографии были сделаны с интервалом в полвека, другие — с промежутком 10–15 лет.

Фотографии от 1940-х до 2000-х годов показывают, как сильно изменение климата отразилось на ледниках Земли. Вот фотографии ледника Мьюир на Аляске в августе 1941 года (слева) и в августе 2004 года (справа).

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

А это снег, который оставался на горе Маттерхорн в Швейцарии в августе 1960 года. Для сравнения — то же место в августе 2005 года.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

С 1970-х годов НАСА начало использовать спутниковые снимки, чтобы документировать вырубку лесов в некоторых национальных парках мира. Вот, например, Национальный парк Маунт-Элгон в Уганде в 1973 году и в 2005 году.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Вырубка леса в Сальте (Аргентина) очевидна на этой паре фотографий от 1972 и 2009 годов.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Сильно пострадал от рук лесорубов лес Мау в Кении. Разница заметна на снимках, сделанных в 1973 году и в декабре 2009 года.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Похожая история произошла в кенийском Национальном парке Накуру-Лейк. Фотографии были сняты в 1973 и 2000 годах.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Вырубка также не прошла бесследно для Южноамериканского атлантического леса в Парагвае. Вот как он выглядел в 1973 и 2008 годах.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Это Рондония в Бразилии, где вырубили множество деревьев в период с 1975 по 2009 годы.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

И то же самое случилось с лесом Бабан-Рафи в Нигере с 1976 до 2007 годы.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Эти снимки показывают, как обеднел лес Маунт-Кения в Кении с 1976 по 2007 годы.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Изменение климата начало влиять на ледники в 1970-х годах. Вот фотографии ледника Кори-Калис в Перу в 1978 и в 2011 годах.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Эти кадры документируют тающий лед в Эквадоре с марта 1986 года по февраль 2007 года.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

С 1980-х годов НАСА также фиксировало пересыхание озер по всему земному шару. Это фото национального парка Большие песчаные дюны в Колорадо в 1987 году. Справа — этот же парк в 2011 году.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Аральское море в Центральной Азии значительно сократилось с 2000 по 2014 годы.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

И то же самое произошло с водохранилищем Элефант-Бьютт в Нью-Мексико. Сравните его состояние в 1994 году с 2013 годом.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Реки сокращаются в Аризоне и Юте. Эти изображения сравнивают речную систему штатов в марте 1999 года и в мае 2014 года.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Озеро Мар-Чикита в Аргентине значительно уменьшилось с 1998 по 2011 годы.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

И вырубка продолжает брать свое, как показывают эти два снимка леса Мабира в Уганде в 2001 году и 5 лет спустя.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Засухи сильно повлияли на США за последние несколько лет тоже. Вот три снимка пересыхающей воды в Канзасе — в 2010, 2011 и 2012 годах.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Исчезающее озеро Урмия в Иране — снято в июле 2000 года и июле 2013 года.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>