Как американцы лживым дискурсом формируют реальность

Что нового в новом законопроекте? Законопроект обязывает министра финансов США в сотрудничестве с главой Национальной разведки и госсекретарем ежегодно представлять конгрессу доклад о российских олигархах. В докладе должны быть указаны источники и размеры их доходов, связи с иностранными компаниями, данные об активах родственников, включая жен, детей, родителей. Вот как, оказывается, в США относятся к иностранным инвесторам!

Палата представителей американского Конгресса почти единогласно (419 — за, 3 — против) проголосовала за введение новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Россия обвиняется во вмешательстве в президентские выборы в США, в военной агрессии в отношении Украины и дестабилизации ситуации в Сирии . Иран и КНДР — в поддержке терроризма и развитии запрещенных ракетных программ. У любого человека – «будь он хоть негром преклонных годов» – возникнет изумлённый вопрос: а как же быть с золотым правилом нравственности «не делай другому того, чего себе не хочешь»?! Оно в США уже официально, на уровне Конгресса отменено, что ли?!



Первый доклад должен включать в себя, помимо финансовых разоблачений активов российского олигархата, близкого Кремлю, данные о связях российских «полугосударственных» организаций с американской экономикой, о проникновении в ее главные секторы: недвижимость, ценные бумаги, банковский капитал и т. д.

Интересно отметить, что у нас американские «полугосударственные» организации вообще вели себя, как у себя дома, и не вылезали от нас, и до сих пор пытаются права качать, уверяя, что статус «иностранный агент» ущемляет демократию… А что же в США?

Президент должен представить Конгрессу доклад о финансируемых и контролируемых российским правительством СМИ, их влиянии на исход избирательных кампаний в разных странах. Конгрессмены отмечают, что «выявлены попытки России оказать влияние на политические процессы в Европе путем предоставления ресурсов политическим партиям и группам, сеющим недоверие к демократическим институтам, продвигающим ксенофобские и антилиберальные взгляды, подрывающие европейское единство».

Возникает вопрос: а что у нас? Долгие годы финансируемые и контролируемые американским правительством СМИ беззастенчиво влияли на исход избирательных кампаний «в разных странах», включая бывшие советские республики. Им можно?



И разве не выявлены в огромном количестве попытки США и НАТО оказать влияние на политические процессы в Евразии, в СНГ путем предоставления ресурсов политическим партиям и группам, сеющим недоверие ко всему российскому, продвигающим ксенофобские и русофобские взгляды, подрывающие единство спаянных общей судьбой народов?!

Вообще сама формулировка «продвигать антилиберальные взгляды, подрывающие единство» – смешна уже по своей конструкции. Получается, что либерализм – это строгое единомыслие, как при Сталине… А тот гад, который подрывает железное единство рядов «свободолюбов» свободным словом – враг свободы…

Забавна и формулировка «публикации, сеющие недоверие к демократическим институтам». Это как? Разве право на публикацию, подрывающую доверие к институту не есть главный демократический институт? Если запрещается слово молвить про демократические институты, то какие же они, к чертям, демократические? В каком месте они, извините, демократия?

Законопроект вводит ограничительные меры в отношении всех причастных к нарушению прав человека на «оккупированных Россией территориях». Поскольку таких территорий на несколько порядков меньше, чем оккупированных США и НАТО, то хотелось бы знать – как в РФ обстоят дела с преследованием американцев и европейцев, причастных к Югославской, Иракской, Ливийской резням? Ведь это против какой толпы бывших и действующих чиновников стран НАТО нужно вводить «ограничительные меры»!

В экономической части закон США предусматривает выявление тех, кто осуществляет сделки в интересах организаций, связанных Россией. Президент обязан раз в полгода предоставлять конгрессменам данные о том, какое юридическое или физическое лицо «существенно сокращает количество транзакций» с российскими партнерами», а какое нет.

Интересно, если пройти по российским топ-менеджерам с этой меркой, от нефтяников до Сбербанка, не придётся ли их всех закрыть по аналогичной статье? Есть ли среди них такие, которые не имели бы «транзакций» с «американскими и европейскими партнерами»?

Сейчас американские компании могут кредитовать энергетические компании «Роснефть», «Газпромнефть», НОВАТЭК и «Транснефть» на срок до 90 дней, а конгрессмены собирались урезать этот срок до 30 дней. В итоге выбран компромиссный вариант — 60 дней.

Спасибо за такой неожиданный подарок американцам – за наши службы безопасности работают… Куда было бы хуже России, если бы всем американским банкам предписали кредитовать российских партнёров без ограничений в режиме максимального благоприятствования! Вообразите, каким количеством агентов влияния пополнились бы тогда «Роснефть», «Газпромнефть», НОВАТЭК и «Транснефть»!

Санкции, введенные исполнительным указом Обамы в конце прошлого года, приобретают статус закона. Теперь потребуется согласие конгресса, чтобы их отменить.

Таким образом, слухи о том, что люди Трампа были готовы ослабить режим санкций в начале президентского срока, собирались организовать специальный тайный канал для консультаций с Кремлем, после принятия закона теряют всякую почву для дальнейших спекуляций.

Законодатели из обеих партий — республиканской и демократической — едины куда больше своих коллег в ГД РФ! Голосование в стиле «бешенного принтера», за которое так упрекала наших депутатов местная демшиза…

Одно только смутное подозрение в том, что Россия могла как-то влиять на американские выборы вызывают в США бешенство. Заметим – констатировала НГ – что пока неопровержимые доказательства [вмешательства РФ в американские выборы] так и не были представлены общественности…» Но для бешенства американского законодательного принтера хватило и сомнительных домыслов…

Чего не скажешь про РФ в зеркальной симметрии. Вот чем мы богаты выше крыши – так это неопровержимыми доказательствами вмешательства США в политическую жизнь СССР, РФ и других его республик. Никто в США даже и не пытался как-то опровергать вмешательство своей «империи добра» в дела на другом континенте. Наоборот, обычно американские политики этим обильно хвастаются, лишая хлеба наших доморощенных разоблачителей.



Даже суммы называют – «5 млрд долларов на установление проамериканского режима на Украине» и т.п. Чего тут разоблачать, когда сам враг спешит и падает с похвальбой, как ловко он в наши выборы влез!

Но стоит только вообразить, чисто гипотетически, что Америке отплатили той же монетой, которую она везде пускает в ход – и это порождает нескрываемые фобос и деймос, в буквальном смысле слова…

России предъявили «аннексию Крыма, конфликт на востоке Украины и военную поддержку президента Сирии Башара Асада». По России достигнут консенсус. Парадокс в том, что именно в момент своих филиппик по поводу присоединения Крыма США бесстыдно аннексировали ранее оккупированную территорию Пуэрто-Рико (летом 2017 года)[1]. К вопросу о неизменности границ в XXI веке и о недопустимости в нём присоединения новых территорий…

Вопреки «золотому правилу нравственности» и «категорическому императиву» И. Канта американцы предъявляют РФ обвинения, которые в полной мере адресуются к ним самим.

Говорят о недопустимости аннексии ранее оккупированных территорий, и тут же аннексируют ранее оккупированный ими Пуэрто-Рико. Судят за недопустимость поддержки повстанцев на территории другого государства – а сами поддерживают целые армии повстанцев, о чём официально заявляют[2]. США клеймят Москву за «военную поддержку президента Сирии Башара Асада» – и тут же заявляют о военной поддержке «президента» Украины Петра Порошенко, военного преступника и организатора крупнейшего в XXI веке геноцида.

Наблюдается до смешного полная симметрия в обвинениях и действиях США. Они упорно делают в точности то же самое, что не менее упорно называют «преступлением».

Как заявил бывший посол США в Узбекистане и Украине Джон Хербст: «Принятие законопроекта показывает, что, несмотря на намерения президента, американская политика в отношении агрессивности Кремля становится все тверже». Иначе говоря, США действуют вопреки намерениям собственного президента.

Что у них там происходит? Что у них с мозгами (о совести уже и не спрашиваю за полным отсутствием у них таковой)?! Они говорят об «агрессивности Кремля» и тут же, следующей строкой в новостях следует: «Командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт заявил, что готов нанести ядерный удар по Китаю…»

Ядерный удар!!! Ядерный удар по Китаю, Карл!!!

Агрессивное поведение у России, а ядерный удар по Китаю грозят нанести ни разу не агрессивные США! «Заявление адмирала США о возможном ядерном ударе по Китаю вызывают ужас от того, что американцы всерьёз обсуждают такую возможность сегодня» – говорит первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Спорный персонаж, но в этом с ним трудно не согласиться…

[1] Пуэрто-Рико имел статус находящейся под управлением США «неинкорпорированной территории». Там стояли войска США. На референдуме 2017 года пуэрториканцам предложили выбрать будущий статус острова: стать новым, полноправным штатом США, сохранить нынешний статус или стать полностью независимым государством.



В референдуме приняли участие только 23% пуэрториканцев, 97% из них сказали «да» (якобы, – кто проверит??!) – и территория США выросла на ещё один штат. [2]https://svpressa.ru/war21/news/177538/: Трамп опроверг информацию о прекращении программы по поддержке сирийской антиправительственной оппозиции.



Трамп назвал фейком статью Washington Post о закрытии этой программы. Об этом президент США написал в своём микроблоге в Twitter.





Н. Выхин