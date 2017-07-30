Исследование Сбербанка: 30 фактов о современной молодежи

Ключевые выводы и рекомендации

Были проведены 18 фокус-групп с детьми и молодежью в возрасте от 5 до 25 лет, 5 фокус-групп с родителями, ряд глубинных интервью с родителями и с учителями-экспертами. Кроме того, исследование включало в себя анализ блогов молодых людей из разных городов России, а также экскурсии (например, в Барнауле и Саратове).Исследование проводилось в конце 2016 года совместно с агентством Validata. Результатом стал отчет о жизни современной молодежи. В обзоре представлены такие аспекты жизни молодых людей как обработка информации, отношения с родителями, самовосприятие, установка и ценности, фрустрация и страхи, ожидания от будущего.ОНЛАЙН – ВЕДУЩЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ ЗДЕСЬ легче знакомиться, рассказывать о себе, искать информацию, покупать вещи.ОНЛАЙН ФОРМИРУЕТ ТРЕНДЫ. Формирование трендов и перенимание ролевых моделей теперь тоже происходит в онлайне.«В каждом классе теперь есть ученик, который понимает в информатике больше, чем его учитель информатики. Раньше такого не было».«За всем сейчас следим в соцсетях. Instagram просто листаешь, смотришь, там разные блогеры есть…»БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ. Средний период концентрации представителя поколения Z на одном объекте – 8 СЕКУНД.НЕТ КРУПНЫМ ФОРМАМ. Информация потребляется маленькими «перекусочными» порциями.НАГЛЯДНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ. Иконки, смайлики и картинки ЧАСТО заменяют текст.Социальные сети формируют ощущение потока, в котором все меняется каждую секунду.То, что модно сегодня, завтра сменятся новой модой.НЕТ УСТОЙЧИВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ. Нет постоянной лояльности брендам и стилям одежды, «обязательных списков» в музыке или кино.— Родители выстраивают партнерские отношения с детьми.— Родители руководствуются принципом «не ругать за плохое, а хвалить за нормальное».— И дети, и родители говорят друг о друге с нежностью и теплом.«Больше хвалим их. Если они беспроблемные, бесконфликтные, вроде, выполняют задания, вроде, нормально общаются, надо их хвалить, чтобы стимул у них какой-то был…Раньше больше ругали. Это и в семьях так: раньше больше ругали, а сейчас больше хвалят».«Не надо ломать детей через коленку…»«Они другие, мы должны это признать…»ВЗРОСЛЫЕ ПРИЗНАЮТ, ЧТО ДЕТИ ПРЕВОСХОДЯТ ИХ ВО МНОГИХ НАВЫКАХ. Дети лучше ориентируются в современной бесконечно меняющейся жизни.У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ НЕТ ПИЕТЕТА К СТАРШИМ. Молодые люди общаются с ними свободно и на равных.«Нас воспитывали, что нельзя, значит, нельзя. А они спрашивают: «Почему нельзя?» Почему я должна это объяснять?! Они не боятся свою правоту, мнение донести, узнать. Не боятся спорить и задавать вопросы».«У моего очень хорошо подвешен язык, очень быстро связи налаживает, его всегда зовут обратно…»РОДИТЕЛИ ЖАЛЕЮТ ДЕТЕЙ. Родители взваливают все бытовые обязанности на себя.«ГЛАВНОЕ – НЕ СЛОМАТЬ». Родители оказывают минимальное давление на детейМОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ ПРИОБРЕТАЮТ НАВЫКОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. Поколение Z не нарабатывает навыков решения проблем реальной жизни.«Им еще устраиваться в современной жизни, а мы ее не понимаем и помочь им, кажется, не сможем…»«Его отправишь за хлебом, он булочки купит…»«Мы более развитые [по сравнению с родителями], но не понимаем, как что устроено, мы только примерно понимаем, как что делается…»ВАЖНО ПОСТОЯННО БЫТЬ НА СВЯЗИ. Дети поколения Z не бывают одни и не любят быть одни.ЦЕНЯТСЯ ТЕ КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ЛЕГКО ОБЩАТЬСЯ. В любой компании и в любой ситуации важно беспроблемно взаимодействовать.«Моя лучшая подруга очень открыта, добра, позитивна, улыбчива, безумно талантлива, красива, умна и, что самое главное, она безумно веселая».ПОКОЛЕНИЮ Z ПРИВИВАЕТСЯ МЫСЛЬ ОБ ИХ УНИКАЛЬНОСТИ. Каждый ребенок уникален и талантлив.КАЖДЫЙ СЧИТАЕТ СЕБЯ НЕПОХОЖИМ НА ДРУГОГО. Свои увлечения описываются как необычные, свои отношения с родителями считаются лучше, чем у других.«Типичные качества современного молодого человека: выпендрежник, пофигист, не задумывается о будущем, живет как живет, у него сейчас все нормально, его сейчас все устраивает и все, а о будущем он не думает. Лично про себя я не могу этого сказать, я люблю все планировать. Может, это от корней нерусских передалось…»ТОТАЛЬНОЕ СЛЕДОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ОНЛАЙН-СМИ.ОТСУТСТВИЕ КАКИХ-ЛИБО ЯРКО ВЫРАЖЕННЫХ СУБКУЛЬТУР.ПОХОЖЕСТЬ ВОПРЕКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ О СОБСТВЕННОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ. Вне зависимости от города и уровня материальной обеспеченности.«Мальчики выглядят все одинаково: брюки с подворотами, стрижка «по бокам сбрить, чуть выше оставить и сверху подровнять», часики и наушники…»«Главное слово про девочек сейчас – «брови». Они все с ними что-то делают…»«МЫ ВСЕ РАЗНЫЕ!» Не замечают за собой того, что их объединяет.КАЖДЫЙ ВОЛЕН ДЕЛАТЬ, ЧТО ХОЧЕТ. Увлечения, хобби, музыка, кино не воспринимаются как маркеры «свой-чужой».НЕТ УВЕРЕННОСТИ, ЧТО ПОСТЕПЕННЫЕ УСИЛИЯ ПРИВЕДУТ К ЦЕЛИ. История России последних лет показала поколению Z, что все может пойти не так.УСПЕХ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКИМ И БЫСТРЫМ. Многочисленные статьи в онлайн-СМИ рассказывают истории о внезапном и стремительном успехе.«Лучше жить сегодняшним днём и не строить глобальных планов на будущее. Откуда ты можешь знать, может в твой дом не влетит самолёт, как в книге “Империя ангелов”…»«Бывает, что ты учился на пятерки и приходишь на работу устраиваться к однокласснику, который учился на двойки…»ПОКОЛЕНИЕ Z НЕ СТРЕМИТСЯ К РАЗРУШЕНИЮ И ЦЕНИТ СПОКОЙСТВИЕ. Не бунтуют открыто, не устраивают переворотов и стараются формально следовать правилам.ПОСТУПАЮТ ТАК, КАК СЧИТАЮТ ПРАВИЛЬНЫМ САМИ. Не ставят в известность родителей, демонстрируя послушание и конформизм.«У меня с родителями хорошие отношения, доверительные. Но я не все им рассказываю, берегу их. Зачем им о чем-то знать, если они с этим были не согласны? Только зря расстроятся и переживать будут…»«…они боятся новое предложить, пытаются из старого предложить, боятся ошибаться. Мы ошибались, но делали, а они – нет».ТРАДИЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛОВ. Девушки должны быть скромными, заниматься домом и воспитывать детей, молодые люди должны обеспечивать семью.ПРОДВИНУТЫЕ ДЕВУШКИ – ЭГОИСТИЧНЫ. С ними сложно и постоянно нужно доказывать, что ты чего-то стоишь.ОЖИДАЕМЫЙ ВОЗРАСТ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК И РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ДО 25-27 ЛЕТ.«Мужчина должен быть строгим, со стержнем, но со своей девушкой должен быть мягким. Я не могу себе представить, что я дома с детьми сижу, а жена зарабатывает, это для меня моральная кастрация».УСТАНОВКА НА ПОИСК СЕБЯ СФОРМУЛИРОВАНА РОДИТЕЛЯМИ И ПЕДАГОГАМИ.АКТИВНО ТРАНСЛИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ МАССОВУЮ КУЛЬТУРУ И ИНТЕРНЕТ.«Дети учатся на всяких экономиках, потом уходят. Один ушел в кино после Вышки, другой вообще будет на барабанах играть, окончив РЭШ и Вышку. У меня есть девочка, она долго металась, на психфак собиралась, но там нет желания серьезного. Потому что она актриса, я ее на это ориентирую. Я ей все время говорю: «Может быть, из тебя не вырастет большой актрисы, но это то, что ты очень любишь, это твое».ГЛАВНЫЙ ЗАПРОС ОТ ЖИЗНИ – БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ. Наслаждение жизнью, получение от нее удовольствия, ценность каждого мгновения и любовь к себе.СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ МОЖНО ТОЛЬКО, ЕСЛИ НАЙДЕШЬ СВОЙ ПУТЬ.ТРУДНОСТИ ОЗНАЧАЮТ ТО, ЧТО ПУТЬ ВЫБРАН НЕВЕРНЫЙ.«Моя хотела быть археологом. Думала, это все про интересные находки и открытия. А потом поняла, что большая часть работы – это сидеть по архивам и что-то изучать-находить, и сразу расхотела».«Если я буду читать это через 20 лет, я бы хотел спросить у себя: доволен ли я своей жизнью? Посоветую себе радоваться жизни, и идти к своей цели».УСПЕХ ИЗМЕРЯЕТСЯ НЕ БОГАТСТВОМ И СТАТУСОМ, А РАЗНООБРАЗИЕМ ЖИЗНИ И УДОВОЛЬСТВИЕМ.ПРИВЕСТИ К УСПЕХУ МОЖЕТ ТОЛЬКО «ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННЫЙ СВОЙ ПУТЬ».«Успешность — это когда ты радуешься жизни, чем бы ни занимался, у тебя в душе гармония, если ты работаешь за 20 тысяч, но при этом счастлив, нет внутри конфликтов, ты успешный человек».«Успех – это точно не то, что под этим понятием подразумевают – много денег, работа, по мне это глупости. Много денег для счастья не надо. Я думаю, это семья, любимая работа, увлечения, друзья».ЦЕНТЕНИАЛЫ ПОСТОЯННО ГОВОРЯТ О «САМОРАЗВИТИИ» И «САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ».САМОРАЗВИТИЕМ СЧИТАЕТСЯ ЛЮБОЕ УВЛЕЧЕНИЕ, ЛЮБАЯ АКТИВНОСТЬ «ПО ЖЕЛАНИЮ». Путешествия, занятия музыкой или рисованием, походы в кино или театр, интерес к истории или фотографирование.«Сейчас модно куда-то ходить, развиваться, люди с активной позицией привлекают…»«Я тут посмотрел, здесь люди понимающие собрались, кто-то музыкалку закончил, это дает огромную площадку к развитию, кто-то футболом занимается, человек не деградирует, я знаю, у меня есть знакомый такой, он не деградирует. Человек всесторонне развитый».ЖИЗНЬ ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗНООБРАЗНОЙ. В жизни должны сочетаться работа, семья, увлечения, путешествия, общение с друзьями, иначе жизнь кажется скучной, а человек – «деградирует».ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПРОБОВАТЬ РАЗНОЕ. Тогда и жизнь «интереснее», и проще найти «найти свой путь».«Вы решили путешествовать, нашли для себя что-то новое, вас осенило, что этот путь, по которому вы мельком прошли, он именно ваш, если вы дальше будете по нему идти, у вас будет более счастливая жизнь, чем если вы останетесь в том же месте, в котором родились. То, что было до этого – обыденность, вряд ли вы будете жить счастливо, если вам изначально что-то не нравилось».СЛОВА «КАРЬЕРА» И «ПРЕСТИЖНАЯ РАБОТА» ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ЗВУЧАТ.«ВКАЛЫВАТЬ» МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ ГОТОВЫ.РАБОТА ДОЛЖНА ПРИНОСИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ, ДОХОД И НЕ ОТНИМАТЬ МНОГО ВРЕМЕНИ.«Знаешь, хочу тебе посоветовать не задерживаться на работе допоздна и не уделять ей слишком много внимания, ведь это не так важно, как воспитание твоих детей с женой».«Идеальная работа должна занимать часть времени, есть свободное время для семьи. Хорошая зарплата – чтобы хватало на повседневную жизнь, не очень много».НЕ ДУМАЮТ О ТОМ, ЧТОБЫ МЕНЯТЬ МИР ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ КОМФОРТНОЙ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ БЛИЗКИХ.«Я считаю, что благотворительностью сейчас заниматься глупо. Если у тебя есть время на то, чтобы пойти и в каком-то детдоме помыть окна, лучше потрать это время на себя и саморазвитие, чтобы потом заработать больше денег. И тогда в будущем ты сможешь, например, закупить игрушки для целого детского дома».ОЖИДАЮТ ПОХВАЛЫ НА ЛЮБОЕ ДЕЙСТВИЕ И ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ.ПРИЗНАНИЕ ДОЛЖНО ВЕСТИ К СОЦИАЛЬНОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ. На работе, среди друзей, в социальных сетях.«Мы по-другому живем идем посмотреть и сфоткать, чтобы другие оценили и позавидовали, а раньше мы ездили куда-то просто отдохнуть».«Признак успеха – страничка в Википедии».УМЕТЬ УСТАНАВЛИВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ.ПОДДЕРЖИВАТЬ РАЗГОВОР НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ.БЫТЬ НЕСКУЧНЫМ.«Умная девушка – это та, с которой интересно поговорить на разные темы: об учебе, о поездках, обо всем, много тем для разговора».«Умный – это со смекалкой. Он может учиться плохо, но если будет смекалистый, умеет общаться, это будет хорошо».СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ПРИНЯТО ЗАЯВЛЯТЬ, ЧТО ОНИ ЛЮБЯТ СВОЮ СЕМЬЮ, ОБОЖАЮТ РОДИТЕЛЕЙ.УДАЧНАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ – ПРИЗНАК СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, И В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ, СЧАСТЬЯ.СОЗДАНИЕ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ – БОЛЕЕ ВАЖНАЯ ЦЕЛЬ, ЧЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ.«Я вижу, что родители всю мою жизнь будут моей самой надежной опорой, мама с папой – это те люди, на которых я реально могу положиться».ПОЗИТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ. Модель воспитания, при которой акцент делается на поощрение и «веру в ребенка», оказывается для молодых людей «позитивным давлением».СТРАХ НЕ ОПРАВДАТЬ ВОЗЛОЖЕННЫХ НАДЕЖД.«Боюсь, что мои родители будут относиться ко мне не так, как было раньше или сейчас. Сейчас они ко мне хорошо относятся, но боюсь, что будут относиться плохо… И у меня так: папа смотрит на меня, говорит: ты молодец, я в тебя верю, продолжай так же. И это нелегко».«ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР» СТАНОВИТСЯ ПОЧТИ ВОПРОСОМ ЖИЗНИ ИЛИ СМЕРТИ. Ошибиться нельзя, ведь тогда под угрозой оказывается счастье, а значит ощущение успешности.СТРАХ НЕОБРАТИМОСТИ СДЕЛАННОГО ВЫБОРА. Центениалам кажется, что при обилии дорог и развилок, пойти можно только по одной и только один раз.«Вдруг не оправдаешь свои надежды: правильно ли ты сделал свой выбор, мы сейчас выбираем профессию, потом доучиваешься и понимаешь, либо сделал правильный выбор, либо, что это не твое».«Идеальное будущее, это если я понял, что не ошибся с выбором».РОДИТЕЛИ НЕ ПОМОГАЮТ В ВЫБОРЕ ПУТИ. Они отказываются брать на себя ответственность, поскольку сами не знают «как правильно» и боятся упреков в будущем.МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ЧУВСТВУЮТ РАСТЕРЯННОСТЬ, СТОЯ ПЕРЕД ВЫБОРОМ. Нет никаких четких ориентиров, а путь родителей кажется рутиной и однообразием.«Мы – растерянное поколение. Раньше родители были строгими, но это максимально позитивная строгость: они подсказывали, как надо, к ним прислушивались. Да, а теперь ты стоишь на перекрестке, не знаешь куда податься. Сама свобода оказалась ограничением».СТРАХ, ЧТО ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ БУДЕТ ОДНООБРАЗНОЙ. Обычной, без ярких впечатлений.НЕУМЕНИЕ ВИДЕТЬ РАДОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОСТИ. Жизнь без спонтанности и интенсивных переживаний не может быть интересной.«Еще рутины боюсь, повседневности, обыденности, когда теряешь счет времени. Все пройдет и не заметишь».«Я боюсь повзрослеть в плохом смысле этого слова и стать занудой. Человек пришел с работы, сходил в магазин, поспал и пошел на работу. Любовь к жизни, радость и веселье теряются».ИДЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ – СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ.БЫТЬ «ОДИНОЧКОЙ» – ЭТО ПРОВАЛ И ВЫПАДЕНИЕ ИЗ СОЦИУМА. Одиночество не означает независимость и свободу.«Люди смотрят на меня с ужасом и не понимают меня. Меня это пугает. Я могла бы жить одна или только с одним человеком, но хотелось бы, конечно, находиться в социуме, без этого не получится жить полноценно».«В себе не нравится плохое умение взаимодействовать с людьми. Это значит неумение поддержать беседу, познакомиться, поддерживать существующие отношения».ОТДАЛЕННОЕ БУДУЩЕЕ КАЖЕТСЯ НЕПОНЯТНЫМ И ПУГАЮЩИМ.КОРОТКИЙ ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ. Горизонт планирования работает только при наличии абсолютно понятной цели: закончить школу, сдать экзамены, закончить ВУЗ.«Будущее – вообще не очень задумываемся. Начинаем думать – становится вроде страшно, и интересно тоже. Страшно – что не оправдаешь свои надежды, надежды родителей, вдруг останешься без работы».«План на день – да, а план на год, два, три, десять лет – нет. Есть примерные ориентиры —выбранный вуз, специальность».СТАВЯТ ПЕРЕД СОБОЙ НЕАМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ, ЧТОБЫ НЕ РАЗОЧАРОВАТЬСЯ.ОЖИДАНИЯ ОТ БУДУЩЕГО – «SAFE CHOICE». «Нормальная жизнь», «простое счастье», комфорт, благополучие, спокойствие, семья.«Я хочу обыкновенного женского счастья) семью, домик у пруда чтобы по нему бегали дети) чтобы не нуждаться ни в чем) но и лишнего тоже не нужно) чтобы родители были здоровы и горды за это счастье».«Они бюргерски настроены все: они хотят нормальной жизни, нормальных денег, нормальных путешествий».Реклама и информация для молодежи должна быть сдвинута в интернет необходимо искать своих агентов влияния, своих блогеров: не только в уже традиционных «ВКонтакте», Facebook, но и в Instagram, YouTube и других появляющихся сетях. Необходимо помнить, что молодые люди выходят в сеть отовсюду: причем преимущественно с мобильных устройств, а не с компьютеров. Это нужно учитывать при разработке приложений и размещении рекламы необходимо учитывать возрастную дифференциацию социальных сетей, чтобы правильно «ловить» целевую аудиторию.Общаясь с современной молодежью лучше показывать, а не рассказывать.Чтобы удерживать внимание центениалов необходимо:• не перегружать их большими объемами информации – должно быть сразу понятно и «цепляюще»;• предпочтительно подавать информацию в наглядном визуальном виде;• использовать простой неформальный язык, но не пытаться «подделываться» под сленг;• вовлекать их в активное «практическое» взаимодействие (игры, переписки-комментарии).Думая об использовании в коммуникации, нужно ориентироваться на «среднестатистического» человека. Если использовать партнерские программы с марками/celebrities, нужно постоянно отслеживать их актуальность и регулярно их обновлять.Апеллировать к авторитету, возрасту, опыту, традиции и проверенности временем в общении с центениалами бесполезно.Единственный способ взаимодействовать с ними, убеждать: объяснять, обсуждать и приводить аргументы.В коммуникации сейчас не надо апеллировать к карьере и карьерному успеху и, в целом, к амбициозным целям, которые достигаются упорным трудом à надо отсылать к удовольствию и счастью.Не стоит обещать светлое и прекрасное будущее: оно абстрактно и в него не очень верят.Не стоит использовать отсылки к конфликту поколений, подростковому бунту – это не релевантно.Не имеет смысла апеллировать сейчас к поколенческим ценностям: они не отрефлексированы, в сознании молодежи не существуют.Можно предлагать молодежи попробовать себя в разных областях: мастер-классы, тренинги, семинары и т.д.Можно предложить молодежи развернутые программы профориентации – типа Kidzania для подростков и взрослых.Есть вероятность, что это поколение будет стремиться к альтернативным схемам занятости. Поэтому имеет смысл подумать о специальных предложениях/продуктах для фрилансеров/удаленных работников. Стоит помогать молодым людям в достижении краткосрочных целей, например, на год.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com