Идею социализма можно выразить одной фразой: человеку нужное нужно, ненужное ненужно, вредное вредно

Одни говорят – «так и нужно, истекай кровью, русская сволочь!». Другие предлагают найти выброшенные ботинки и снова их надеть на ноги. И снова с теми камушками и тем песком, который в них в 1917 году Ленин насыпал с неведомыми теперь уже целями…

И мы так «достались», что в итоге выкинули с ног ботинки. И пошли дальше босиком – по углям и осколкам стекла…

И тут вдруг выясняется, что идёте-то вы по камушкам! Тот, в ботинке, который вас так раздражал, был один – а теперь их на вашем пути тысячи. Раньше у вас только правая пятка кровоточила, а теперь обе стопы в лоскуты изрезаны этими камнями, беспощадными к босому человеку…

Вообразите, что вам выдали ботинки. Хорошие ботинки, но в них попал камушек. Вовнутрь. Бывает? И вот вы идёте – а камушек врезается вам в пятку. И больно, и мучительно, и раздражает до ужаса! Через какое-то время вы начинаете ненавидеть ботинки, не отделяя их от камушка на стельке. И вот, наступает момент, когда вы с гневом и ненавистью снимаете ботинки, выбрасываете их подальше и идёте босиком, «освободив» себя от сбившей ногу в кровь обуви…



Ответ прост и однозначен: нужно вначале вытрясти из ботинок мусор, а потом надеть их на ноги. Именно в такой последовательность: камушек, резавший пятку, вытряхнуть, стельки как следует выбить – и чистенькими их под стопы себе подстелить.

В 1991 году Россия стала лёгкой добычей хищников – потому что так и не смогла закончить в себе гражданской войны, потому что одни орали «ходи босая», а другие – «не смей выколачивать камушек, он священный!».

Не умея разобраться сами с собой, мы не сумели разобраться и с врагами. Врагам же наши терзания непонятны, и не нужны.

Враги – хищный зверь, ему нужна плоть. И эту плоть он привык объедать с России…

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Я всегда подчеркиваю, что нужно разделять специфику 70 лет советского проекта и цивилизацию, как таковую. Разделять – но при этом и соответствие видеть. По-старинному говоря – это «отделять зёрна от плевел», а в нашей аллегории – отделять камушек в ботинке от самого ботинка.

У советского проекта была определённая специфическая конкретика, которая раздражала и вызывала отвращение. Там были очевидно-нелепые и совершенно чужеродные для цивилизации элементы, которые попали в качестве примеси при выплавке эпохи в историческом раскалённом горниле.

Строго говоря – такова судьба любого конкретного проекта. Почему? Объясняю:

Разум общий. Таблица умножения у всех народов одинаковая. Достижения Разума, начиная с обретения огня и колеса, заканчивая электричеством, радио, музыкой – являются накапливающимся (или расточаемым) но ОБЩИМ достоянием человеческого рода. Но Разум сам по себе бессилен, как бессильна инструкция к прибору, которой не пользуются.

Достижения Разума приводит в действие Воля. А Воля – она не общая. Она у каждого своя, индивидуальная, субъективная. В области Разума все решения делятся только на правильные и ошибочные. Правильные – правильны для всех, в чём и заключается единство человеческого вида.



В области Воли «каждый суслик агроном». Здесь – в области конкретно-исторических тираний, творятся чудеса произвола, буйство волюнтаризма. Каждый исторический проект в цивилизации создаётся общим разумом человечества (разумом абстрактно-среднего «всечеловека») – но реализуется волей конкретных лиц.

То есть: человечество в целом – всюду несёт свой разум. А отдельно взятый человек везде привносит свою глупость.

Человечество создаёт принцип обуви, как защиты ноги от травм и холода. А в конкретно-взятую обувь могут попасть песок, камушек, гвоздь, грибок-паразит и т.п. Раздражая своим дискомфортом носителя обуви, они могут вызывать отрицательные чувства ко всей обуви, как таковой, особенно когда человек не в состоянии отделить общий принцип от конкретного случая применения.

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Вот это и случилось с советским проектом – отодвинув на второй план осознание очевидного факта: цивилизация не имеет альтернативы социализму и не может развиваться в обратную от социализма сторону.

Все попытки «развить цивилизацию» в обратную от социализма сторону приводят к одичанию, оскотиниванию человека, краху цивилизационных основ и устоев человеческого бытия.

Перестав ОБОБЩАТЬ – человечество перестаёт развиваться, начинает стремительно деградировать, причём не только в нравственном плане (что очевидно в пост-советскую эпоху), но и в умственном, интеллектуальном.

Последнее менее заметно, но лишь потому, что глупея, опускаясь, человек перестаёт видеть прежние горизонты и они для него как бы перестают существовать: не вижу, забыл про них – стало быть, их и нет…

Российское общество избавилось – и с заметным удовольствием, с облегчением избавилось от декоративных наростов красного волюнтаризма не всегда умных, иногда психопатических вождей. Но когда вслед за этим встал вопрос об избавлении от всего наследия Октябрьской Революции, о возвращении в XIX век со всеми его «прелестями» – общество завыло. И воет всё сильнее. От тоски и безысходности.

Дело в том, что маразмы конкретно-исторической эпохи всегда на поверхности, они лучше всего видны – как пена и мусор, плавают всегда поверху. Но под маразмами вождистских придурей – огромная толща остро-необходимого человеку, человечеству, цивилизации, как таковой.

Основную идею социализма можно выразить одной фразой: человеку нужное нужно, ненужное ненужно, вредное – вредно.

Попробуйте отказаться от этого принципа и сохранить разум, не впасть в безумие! А теперь сопоставьте это с текущей реальностью, когда на планете около 2 млрд человек голодает в острой форме, а 800 млн – страдают от ожирения.

То есть одни лишены очевидно-необходимого, а другие подавлены ненужными и вредными излишествами.

Обжоры укорачивают себе жизнь, они теряют здоровье, губят сами себя. В потребительском обжорстве западного типа нет не только необходимости, но нет и сколько-нибудь внятного разумного обоснования. Зачем самих себя убивать излишествами? Разум на это не даст ответа…

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…Социопатология даёт ответ: потребительское обжорство имеет два источника:

1. Зоологическая по своей природе жажда подчеркнуть свой статус доминирующей особи.

2. Страх, фобии, связанные с неустойчивостью положения, отсутствием гарантий на будущее.

И то, и другое связаны с умственной недоразвитостью, недостаточным развитием человеческого в человеке. Первое просто пришло прямым рейсом из животного мира, из доисторической саванны. Понятно, в каком оно отношении с цивилизацией!

Второе – следствие неспособности поставить жизнь по уму, подчинить себе слепые и враждебные стихии. В итоге человек живёт, как первобытный предок, в страхе перед этими неуправляемыми стихиями (а первая из них – стихия рынка). И когда он так живёт – он доказывает такой своей жизнью свою непригодность для цивилизации. Даже для низших её форм, не говоря уже о высших.

Общество оказалось в ситуации голода, сочетаемого с самоубийственным обжорством. Вместо равномерного полива оно одни свои участки превращает в мёртвую пустыню, а другие – в мёртвое болото.



Никаких разумных оснований так себя вести после ХХ века с его блистательными достижениями нет. Ведь все системы ГАРАНТИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМОГО КАЖДОМУ были запущены, отработаны, доказали свою эффективность.

А что есть? А есть только неспособность человека жить по-людски, связанная с его нравственным разложением и интеллектуальной деградацией. Роковую роль в этом процессе сыграла наша гражданская война, которую мы, русские, так и не сумели закончить до самого краха нашей великой державы. Мы не сумели вытрясти из ботинка камушек, после чего надеть его снова и зашнуровать, как положено.

«Красные» так и не сумели воцерковиться, осознать необходимость религии для цивилизации и разума. Они не сумели отделить упорядоченность экономического процесса – от дикарской вольницы, тончайшие космические технологии от разинщины и пугачёвщины. Они пытались, начиная с Маркса, одновременно и УПОРЯДОЧИВАТЬ, И ОСВОБОЖДАТЬ – что означало: правая рука разрушает сделанное левой, и наоборот.

Но и «белые» тоже не сумели понять величие, а главное – цивилизационную необходимость советского проекта. «Белая» воцерковленность осталось язычеством худшего рода, враждебным духу христианской цивилизации начётничеством и старообрядчеством.



А ведь не так уж трудно догадаться, что единой Россию может сделать только необходимая бытовая основа для КАЖДОГО гражданина. Лозунг о «единой, неделимой России» – болтовня и демагогия, пока общество делится на овец и волков, пока одних членов общества пожирают со всеми потрохами другие члены общества.

Это в своё время и открыл В.Ленин: пища каннибалов не может испытывать патриотических чувств к знамени каннибалов. До тех пор, пока человек – пища других людей, навоз для их произрастания, дрова в камине их поместий – от него нелепо требовать патриотизма. Сделай человека равным себе – тогда и требуй от него равной с собой ответственности за страну, ваше общее с ним достояние!

Ленин, однако, принцип «у пролетариев нет Родины» нам навязал некритически, вне диалектики. Вместе с появлением прав, достоинства, достатка – у пролетариев появляется Родина. Она необходима не как красивое декоративное излишество, а как важнейший инструмент выживания.

В этом мире человек угнетает человека, что подчеркивали настрадавшиеся в батраках «красные». Правильно подчеркивали. Тут их следует всемерно поддержать.

Но мир не плоский, а трёхмерный. И угнетение человека человеком – не единственная форма геноцида в нём. Преодолеть насилие кулака над батраком необходимо. Но этого мало. Понимаете, мало!

В этом мире есть ещё и макро-уровень угнетения, на котором народ угнетает народ. Типологически – точно так же, как кулак-батрака, но только коллективно. «Красная» правда подчеркивала индивидуализм зверского угнетения человека человеком.



«Белая» правда в державности, в трезвом осознании того, что лишённый земли и вооруженной силы народ не может жить по справедливости. И вообще никак не может жить. Пусть в нём человек не угнетает человека – а жить им обоим с чего? Другие нации растащат из-под ног всю землю, и останетесь со своей справедливостью в нигде…

Думаю, Сталин потому и вернул золотые погоны, неразрывно связанные с белым движением – что понимал это. И Калининград присоединил не к ближайшей советской республике, а к РСФСР…

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Да, человеку нужное нужно, ненужное излишне, вредное – вредно. Эта истина, на которой стоит социалистическая идея (дать каждому необходимое, избавить от излишеств, оградить каждого от вреда) – аксиома цивилизации. Ведь, не различая добро от зла, справедливость от несправедливости, нельзя сделать даже первый шаг в умственном развитии, нельзя выйти из параноидального безумия бурлящей зоологии к стройным формам логических построений.

Но есть и другая истина, такая же аксиоматичная, как и другая: на земле (в отличие от карты) нигде не написано, чья она.

Я говорил и снова повторю: кто отдаёт без боя земли – тот вскоре останется СОВСЕМ без земель. Ведь отдаваясь без боя насильнику и шантажисту, он не умиротворяет агрессора, а наоборот – тренирует в захватчиках наглость и убеждённость в безнаказанности.

Сегодня нам на «голубом глазу» (привыкнув иметь дело с «голубыми» политиками) говорят из тысячи рупоров, что Донецк – не русский город. И Луганск. И Крым – весь не русский. Включая отторгнутую от РФ в 2004 году Тузлу. И Тирасполь – не русский город.

Соглашаясь с такими утверждениями, вы должны задать себе простой вопрос: а кто нам сказал, что Москва – русский город?! Если нам кто-то говорит, что Донецк, Крым, Тирасполь – не русские, то завтра нам скажут, что и Москва не русская, и вообще имя её финское, означает, по-моему, «мокрое место». То самое «мокрое место», которое от нас в итоге останется, если и дальше будем заниматься геополитической проституцией, как Ельцин и его клан…

Я ещё и ещё раз повторяю, чтобы дошло до каждого, раз туго доходит: на земле не написано, чья она. Если не верите, возьмите заступ и поднимите дёрн в любом месте своего обитания. Видите надпись «русская земля»? И я не вижу. А она есть.

Только она не под дёрном, а на картах. Которые человечество много тысячелетий составляет по итогам больших и кровопролитных войн. Только так, и никак иначе.

Так, окончание Первой мировой войны оставило определённые границы. Их аннулировала Вторая мировая война. Её окончание и заложило границы государств, в том числе и «Московского государства».

Границы не могут пролагаться по-ельцински, по воле и желанию всяких проходимцев, бандитских атаманов, полоумных хуторян и умалишённой интеллигенции. Границы подтверждаются войной и только войной.

Иначе любая банда Цапков[1], пугаясь приезда следственной бригады, объявит о своём нежелании жить в России. И потребует нарезать им «суверенну кущевску державу» в пределах района или станицы, где они хозяйничают.

Никакой принципиальной разницы между бандой Цапков и «Саюдисом»[2] я не видел, не вижу, и вам не советую видеть: когда мерещиться всякая чертовщина, креститься надо!

А поскольку ни на какой земле не написано – чья она, то когда землю сдают трусы или подлецы – её тут же и охотно хватают и разбирают. Вопль Горбачёва, адресованный к прибалтам – «вы не выйдете из состава СССР! Совесть вам не позволит!» – по отношению к бандитам типа Цапков совершенно не действует.

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По итогам «перестройки» нас поставили перед фактом, что НИКАКОЙ «СВОЕЙ ЗЕМЛИ» У НАС НЕТ, как и у сербов.

Та сила, которая отняла у нас Таллин и Киев – вправе отнять и Москву с Оренбургом. Если же мы считаем, что она не вправе отнимать Москву с Оренбургом – нужно понимать, что и Таллин с Киевом она отнимать была не вправе.

Напомнить вам песенку Л. Утёсова времён Великой Отечественной войны?

У Фрау фон Линды, На Унтер ден Линден,

Три года назад вечерком

Полковник фон Шнуцер,

Фон Шмуцер, фон Штуцер

Сидели за пышным столом.

Подняв бокал в торжественный час,

Вся компания весело пьет:

"Мы едем все в Россия сейчас,

Предстоит нам приятный поход!

На Невель, на Гомель,

На Харьков и Киев,

На Днепропетровск и Донбасс.

На Курск, на Брянск,

Смоленск, Луганск.

И Владикавказ и Кавказ!"

Вы перечитайте ещё раз – в каком порядке Л. Утёсов перечисляет города России…

Это взаимосвязанные явления: кто встал на путь «сбрасывания» земель – будет их сбрасывать до упора, до последнего акра. И чем больше агрессора пытаются удовлетворить территориальными потерями, тем больше в нём разгорается азарт расчленителя.

В своё время Гитлер отторг от Чехословакии Судеты, и думали, что это его успокоит. Но Гитлер наоборот, возбудился и пошёл уже на Прагу. Точно так же НАТО, отторгнув от Москвы Кишинёв и Киев, не успокоилось, а собирается идти на Москву. Чем больше сдал – тем ближе враг, и ничего, кроме этого!!!

В самом деле – если возрождать «великое княжество Литовское» – то чего не возродить и «великого княжества Тверского»? Если можно оторвать от московитов, как в старые годы, Киев – то чего бы не оторвать, как в те же старые годы, и Смоленск? Где тут принципиальная разница? Амбициозные бандиты, мечтающие о «самостийности» – есть в каждой деревне, только свистни…

Это не предположение, а именно факт, подкреплённый опытом. Ибо кроме внутренних административных границ союзных республик, есть ещё границы областей, и они тоже прочерчены на картах.

И каждая область, если вы не знаете, тоже имеет внутренние границы: они тоже отмечаются на карте, это границы между районами.

Но и район не монолитен: взяв карту района, вы обнаружите пунктир границ между агрохозяйствами, населёнными пунктами…

Если начать делить – то конца дроблению и распилу не будет. Мелкое будет крошиться на ещё более мелкое, и так – до уровня личностей, до уровня вооружённых бирюков, которые свою хату объявят «самостийной» – ибо зачем им на огороде какая-то чужая власть?

Встав на порочный путь отсечения без боя кусков собственной территории, мы разожгли у всех мировых хищников, крупных и мелких, криминальный и людоедский аппетит. Хищники поняли, что мы не брыкаемся, когда нам из ляжки кусок мяса вырвут…

Огромное количество глупого и беззащитного мяса, еда без костей и хрящиков – вот каким нас воспринимал мир в 90-е, и сегодня, увы, продолжает считать.

Нас унижают, подсовывая «политиков»-сутенёров, Навальных-Овальных-Анальных, которые, продавшись американскому посольству открыто, беззастенчиво – ведут с нами разговоры, которые можно вести только с продажными женщинами.

В таком тоне и с такой программой, и с таким фуфлом обещаний, как у Навального – не разговаривают с достойными людьми. «Разводить» такой туфтой, как внезапно разбогатевший до всероссийского лидера рядовой блогер – могут только проституток и «опущенных» мужского рода.

Поэтому лично я выдвижение Навального «лидером оппозиции» воспринимаю, как оскорбление. Что-то вроде древнего, скифского – «рабы не мужчины, и против восставших рабов идут не с мечами, а с кнутами».

Против Путина выставили «усмирителя» не с мечом, а с плёткой, полагая, что все мы – законченная продажная мразь, свившая себе гнёзда на гнили национальной измены. И что нас можно «разводить» самыми дешёвыми методами «пиара» – лишь бы было кому рекламные ролики долларами оплачивать…

Но, положа руку на сердце – а чего мы ждём после стольких лет гнуснейшего паскудства? Какое у мира должно быть отношение к нам, без боя сдавшим и дело отцов-дедов, и все их завоевания – в обмен на кусок «химической» суррогатной колбасы, на стакан вискаря, на упаковку жвачки?!

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Наша позиция очень проста – и никто, даже американцы (которые, при всей их жестокости, по складу – трусоватые торгаши) против неё бы не пикнули, если бы мы не устроили в 90-е то, что устроили.

Наша позиция – КАК И У ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАЦИИ – такова:



1. Все русские города – наши города.



2. Покушение на любой из них – карается всеми средствами, имеющимися в руках русского народа.



В 1990-91 года эта позиция не только принималась, но даже и УВАЖАЛАСЬ Америкой и Европой. Они официально заявляли, что карательные операции в Эстонии или Латвии – внутренний вопрос советского государства.

В мемуарах о том времени посол США Джек Мэтлок вспоминает: "Рейган утвердил подготовленный мною черновик, в котором говорилось, что мы не можем ставить под сомнение легитимность власти СССР".

Они и слова бы не сказали, если бы Горбачёв послал танковую армию на Киев – карать сепаратистов. На этот счёт была и официальная речь тогдашнего американского президента Буша:

30 июля 1991 Буш прибыл в Москву на саммит с Михаилом Горбачёвым. Он убедил Горбачёва, что он будет настраивать украинцев против сепаратизма, когда он поедет на Украину, 1 августа, осуществляя следующий этап своего визита.



Буш отказался от встречи со сторонниками независимости в Киеве. В своей речи в ВС УССР в Киеве Буш поддержал единство СССР, выразил надежду, что украинцы не будут " преследовать безнадёжный курс изоляции".



"Я пришёл сюда сказать вам: мы поддерживаем борьбу в этой великой стране за демократию и экономические реформы. В Москве я обрисовал наш подход. Мы будем поддерживать тех, кто в центре… американцы не будут поддерживать тех, кто ищет независимости, чтобы заменить удалённую тиранию на локальный деспотизм. Они не станут помогать тем, кто продвигает суицидальный национализм, основанный на этнической ненависти".



Тогда позиция Буша была раскритикована украинскими националистами. Иван Драч, руководитель партии Рух, сказал журналистам, что «Президент Соединённых штатов постоянно пренебрегал демократическими движениями в республиках»…

Что же изменилось с тех пор? Мы и наш имидж.

Из народа, за которым предполагают Честь, мы в 90-е стали восприниматься скопищем политических проституток, возглавленных алкоголиком в стиле И.В. Бунши: «самозванцем хреновым», который за бутылку водки «казённые вотчины разбазаривал».

Ещё Буш-старший исходил из того, что разговаривая с Россией, он разговаривает с приличной страной, населённой народом, обладающим чувством собственного достоинства. Трамп (как и Обама, и Клинтон до него) – исходит из того, что он разговаривает с дешёвыми политическими проститутками, на которых пробы ставить негде…

Когда они уважали нас – выставляли подрывные фигуры масштаба Солженицына. Сегодня подрывники вместо «классиков литературы» (пусть и надутых искусственно) деградировали до уровня блогерского ничтожества… Не бородатый «сионский мудрец», подкупающий красноречием и биографией – а косноязычный студентик, у которого молоко на губах не обсохло, салага без биографии – попирает основы тыся

Обратите внимание, что с Минском они так не разговаривают… Белорусам они по прежнему пытаются «сделать» классиков литературы, всучив нобелевку Алексиевич… А нам и так сойдёт! С неуважаемым и недостойным врагом – воюют неуважаемым и недостойным образом.

Называется, приплыли…

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Долго выбирая между красной и белой правдами (двумя половинками единой Правды) – мы в итоге потеряли и красную, и белую правду.

Экономическая политика Ельцина была в худших традициях Колчака, а его геополитика – в худших традициях троцкизма.

За такой позицией – «раком», стоит угроза необратимого национально-державного угасания, и одновременно общечеловеческая угроза утраты цивилизации.

Потому что похоронив Россию – мы похороним себя, а похоронив социализм – отбросим человечество к доисторическим истокам, к архаике, сегодня запредельной, немыслимой, к дикости и тупости – зашкаливающим, гомерическим…

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Подобно тому, как истощился буриданов осёл, выбирая между двумя охапками сена – мы истощились, выбирая между красным и белым началами, между национальным и человеческим достоинством. В итоге потеряли и то, и другое достоинство, добившись к себе отношения в мире, как к борделю, как к «дому терпимости».

А таких не только пользуют беззастенчиво. Их, попользовав, СТИРАЮТ. С этим процессом мы и столкнулись, когда нас нагло стирают в Донецке или Луганске, пытаются стереть с лица земли в Крыму или в Приднестровье:

"Это не ваша земля!"

"А где наша?"

"Ваша? Нигде…"

[1] Банда Цапков – организатор массового убийства в станице Кущёвской, где многие годы господствовала и являлась неформальной властью. Осуществляя эту власть – Цапки только по одному эпизоду своего хозяйничания в станице казнили 12 человек (в том числе четырёх детей) 4 ноября 2010 года] в станице Кущёвской Краснодарского края.

[2] Саюдис – (лит. Sąjūdis, «Движение») — общественно-политическая организация Литвы, возглавившая в 1988—1990 гг. процесс выхода (отделения) Литовской ССР из состава России. Первоначальное название — «Литовское движение за перестройку» (лит. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis), впоследствии — Литовское Движение (лит. Lietuvos Sąjūdis).





Н. Выхин