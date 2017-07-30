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Джиу-джитсу в Российской империи

23:53. 30 июля 2017 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал:


Джиу-джитсу в Российской Империи.

В период с 1905 по 1907 годы в России создаются различные спортивные объединения, как правило, на общественных началах, где пытаются преподать Дзю-дзюцу. Население дореволюционной России начинало свое знакомство с Дзю-дзюцу по различным книгам – «самоучителям». Это связано с тем, что в это время отмечается нехватка компетентных специалистов – учителей, преподавателей Дзю-дзюцу. Для преподавания они должны были приехать либо из Японии, либо из Европы.

Преподавательский состав того времени представляли «тренера самоучки», которые не имели ни достаточного уровня владения техническими приемами Дзю-дзюцу, ни достаточного уровня знаний (не владели методикой преподавания). Таким образом, их тренировки не гарантировали знаний.

Есть сведения, что на Дальнем Востоке были учителя, которые обучали русских учеников Дзю-дзюцу. Об этом было написано в журнале "Огонёкъ"

Первая книга по Дзю-дзюцу вышла в России в 1905 году и имело достаточно длинное название – «Физическое воспитание Японцев….». Книга была переведена с английского языка и содержала 120 страниц. Работа опубликована книгоиздателем Иваном Дмитриевичем Сытиным в издательстве «Товарищество И.Д.Сытина».
В 1907 году достаточно известный киевский специалист по физическому воспитанию – А.К.Анохин (публиковавшийся под псевдонимом Б.Росс) издал книгу, содержащую 43 страницы – «Психофизиологическая гимнастика». В ней он описал три вида гимнастики:
● Система Мюллера.
● Система Б.Росса (А.К.Анохин – «Гимнастика для женщин»).
● Японская система упражнений Дзю-дзюцу (в переводе с немецкого).

В 1908 году другие издательства – например издательство «Сотрудник» (А.Ф.Сухов), «Основа» (А.Я.Озеров), издательство «Здоровье и Сила» (Ю.К.Гаупт) и др. начинают публиковать статьи о Дзю-дзюцу.
В это же время, в Москве появилось «Японское издательство Жиу-Житсу». Преимущество этого издательства перед остальными заключалось в том, что его директор преподавал Жиу-Житсу в Московской полиции.
В конце 1908 года вышла книга «Джю-джицу. Метод Японской атлетики» (она была переведена с французского языка). Авторами книги являлись Н.Гарман и И.Ханкок (в России он известен как Ганкок).
Также в 1908 году в журнале «Вестник Полиции» была опубликована статья полицейского капитана А.А.Дэмерта – «Жиу-житсу», позже в выпусках вестника он публикует учебные материалы.
Позже – 1909 году издательство «Типографiя» при Министерстве Внутренних Дел выпустило книгу – «33 боевых приема нападения, обороны и обезоруживания по Японской системе Жiу-житсу», под редакцией капитана Дэмерта.
В 1909 году в книжных магазинах России, появляются два разных перевода одной и той же книги, под редакцией одного из «пионеров» французского Дзю-дзюцу – Эмиля Андрэ.
Первый перевод книги назывался «Гигиена телесных упражнений и самообороны» в соавторстве с профессором Г.Блюнчли, под редакцией В.В.Битнера и в переводе Н.В.Горина. Книга вышла в издательстве «Вестник знания».
Вторая публикация книги Эмиля Андрэ вышла в Петербургском издательстве «Основа» (А.Я.Озеров), но под другим заголовком – «Искусство защищаться от уличных нападений», книга содержала 60 рисунков. Перевод с французского осуществил Ф.Н.Латернер.

В 1910 году в журнале «Русский Спорт» было помещено следующее объявление: – «В Москве открывается новая атлетическая арена, где будет преподаваться джиу-джитсу от господина Фрелихом, преподавателя Московской полиции». В конце этого года в этом журнале была помещена критическая статья о Японской борьбе «Джиу-джитсу».
В 1910 году литературно-художественный журнал «Нива» публикует статью «Новый способ самообороны». В статье были представлены техники Джиу-джитсу которыми могли пользоваться женщины.
Также в 1910 году издательство А.Я.Озерова «Основа» выпустило книгу Ирвинга Ханкока «Джиу-джитсу: Японская наука о здоровом человеке: Метод укрепления тела и атлетические приемы Японцев».



В.С.Ощепков вспоминал о ней так: «Джиу-джитсу стало известным в России благодаря именно этой книге, как система самозащиты. Некоторые техники были заимствованы из немецкой полиции и изучались в Санкт-Петербургской полицейской школе в 1902 году». Однако в то время, о котором говорит Ощепков существовало полицейское «Руководство», составленное И.А.Смирновым, служившим в Санкт-Петербургской полиции и в котором было описано 5 приемов полицейской самообороны.

В следующем – 1911 году, литературно-художественный журнал «Нива» публикует часть перевода книги А.Шерпильо «Джиу-джитсу для дам». Перевод с французского сделал уже упоминавшийся нами киевский специалист в области физического воспитания – А.К.Анохин.

В том же 1911 году в журнале «К спорту» опубликована статья, в которой дается оценка и описание различных видов самозащиты.
В 1911 году Московское издательство «Жиу-житсу» публикует в России 4-е издание книги – «Жiу-житсу. Полный общедоступный учебник физического развития и приемов самозащиты по известной Японской системе Жiу-житсу».
Автор книги Кара Ашикага, объем работы составил 238 страниц. Это издание было переведено с английского языка и содержало описание 100 приемов на 122-х иллюстрациях. Для того времени цена книги была достаточно большой – 6 рублей 50 копеек.

В период с 1912 по 1913 дискуссии о Джиу-джитсу продолжаются на страницах различных журналов (например, в журнале «К спорту»), однако обсуждаемой информации было очень мало.
Так в 1912 году в журнале «К спорту» была помещена фотография с аттестации по Джиу-джитсу, которая проходила в подразделении пограничных войск в Харбине (на восточно-китайской железной дороге).
Позже в Петербургском журнале «Новый мир» публикуется статья «Спорт Джиу-джитсу», а в журнале «Современная жизнь» выходит статья под заголовком «Джиу-джитсу». Статьи, посвященные Джиу-джитсу публикуются и в других периодических изданиях, например, «Журнале Народного просвещения», «Природа и люди» и др.

Джиу-джитсу достаточно сильно повлияло на Ивана Владимировича Лебедева. Его уважительно называли «профессор атлетики». Еще в юношеском возрасте он получил отличную физическую подготовку под руководством «отца» русской тяжелой атлетики – Владислава Францевича Краевского. Лебедев открыл собственный «Атлетический клуб», в котором занимались французской борьбой, тяжестями, французским боксом и Джиу-джитсу.
В 1915 году в Петрограде вышла книга И.В.Лебедева «Самооборона и арест». Она была издана в качестве официального полицейского руководства, по распоряжению Петроградского градоначальника генерал-майора, князя А.Н.Оболенского, редактором издания был его друг – генерал-майор В.Ф.Галле.



по материалу http://www.diary.ru/~15061981/p213315057.htm?oam

http://amarok-man.livejournal.com/2263057.html – цинк


Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: единоборства, история, российская империя, самооборона
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