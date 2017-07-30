Циничное избиение либероидных младенцев. Андрей Ваджра

С любопытством наблюдаю за тем, как Анатолий Шарий морально и интеллектуально насилует российских либероидов.

На мой взгляд, это уникальный, если не эпохальный эксперимент. Ведь как было раньше? Раньше так называемая оппозиция самоотверженно «боролась» с «режимом», сидя на западном «бабле» и греясь в лучах славы западных СМИ. Напрягаться особо нужды у неё не было, ибо российская власть виновата уже только потому, что она российская власть. В глазах либероидной общественности это её главное прегрешение. Поэтому оппозиции лишь надо было кидаться информационными «какашками», неистово обличая во всех грехах Кремль, регулярно бегать в американское посольство за свежими методичками и наслаждаться жизнью.

Но вдруг их счастье дало первую трещину. Клинтон со свистом пролетела на президентских выборах, и вечный, животворящий источник американских методичек по борьбе с «путинским режимом» внезапно иссяк. Именно поэтому синхронное, хорошо дирижируемое хоровое выступление оппозиции в этом году переросло в заунывную какофонию обличителей. Пропал хозяин, и теперь некому направлять «критику» т.н. российской оппозиции в одном стратегическом направлении. Без дирижёра яростные вопли либероидов – лишь информационный шум.

Но, как известно, беда не приходит одна. Вместе с американскими методичками пропало и американское «бабло». Точнее, его поток существенным образом утончился. Не всем обличителям стало хватать косточек с хозяйского стола. Из-за этого многие из них морально дрогнули и начали «путинеть», покрываясь пятнами патриотизма. А некоторые из них, очевидно от отчаяния, впали в глубокую истерику, захлёбываясь безудержным лаем, в котором уже невозможно обнаружить хоть какое-то содержание.

Однако на этом беды либероидов не закончились. Уж не знаю, как так получилось, но кто-то из них, в очередной раз фонтанируя своими душевными фекалиями, забрызгал украинского блогера Анатолия Шария. Причём совершенно не понимая, кого он так необдуманно цепанул и к чему это может привести. После этого уже через несколько месяцев вся шумная шобла профессиональных обличителей, повизгивая, методично получала палкой по мордам от Толи, который вдруг обнаружил для себя в России большое количество совершенно непуганых идиотов. Для блогера-«миллионщика» неожиданно открылось огромное непаханое поле российской аудитории, по сравнению с которым Украина выглядит маленьким огородиком.

Я бы эпопею информационного противостояния Шария с российской оппозицией назвал циничным избиением либероидных младенцев. Может поэтому они с каким-то странным упорством обвиняют его в педофилии? Чувствуют себя беспомощными детьми, страдающими от безжалостных действий педофила-насильника?

Но во всём этом, на мой взгляд, интересен не склочный характер Толи, в котором явно проступают кверулянтские черты, а то, как извиваются, пищат и пускают газики известные российские «борцы с режимом», которых он методично тыкает фактами и логикой. Смешное зрелище.

Вы видели, как маленькие дети на улице находят гусениц и с интересом в них тыкают палочками? Вот и Толя сейчас с неподдельным детским интересом тыкает палочкой (чтобы не запачкаться) в либероидных гусениц и смотрит, как они беспомощно извиваются, пуская из своих отверстий неприглядные выделения.

Это как если бы на территорию какого-то дикого племени забрел случайно турист и непреднамеренно разбил идола, которому поклоняется это племя. БАЦ! Ужооос… Дикари думали, что в идоле сокрыт могущественный дух, а там оказалось всего лишь сухое дерьмо полевых мышей. И как теперь племени дальше поклоняться идолу, зная, что в нём не мощный дух, а мышиное дерьмо?

Аналогичная ситуация произошла и с либероидными вождями. Их паства думала, что они – гиганты мысли и отцы русской демократии. Но тут появился Шарий и случайно зацепил полку, на которой стояли их идолы. Полка рухнула. Бац! И блестящие от поцелуев оболочки вдребезги разлетелись! И что же видит взволнованная публика? Гигантов либероидной мысли и отцов российской демократии? Нет, она видит кучку мышиного дерьма – группу самовлюблённых, крикливых, лживых истеричек, напрочь лишённых способности обосновывать фактами и логикой свои громкие высказывания.

До этого момента их никто и никогда не принуждал доказывать то, что они неустанно вещают. В стане российской оппозиции всё организовано как в обыкновенной секте: каждое слово пастыря паства принимает на веру, глядя ему преданно в рот. А Шарий, ухохатываясь, начал над этим цинично глумиться, демонстрируя своей миллионной аудитории фантастическую тупость и поразительную лживость вождей т.н. российской оппозиции.

Либероиды же вместо того, чтобы задавить Толю фактами и логикой, начали захлёбываться яростным, но беспомощным лаем, обвинять последнего в работе на Кремль. Ты посмел задать великому Алексею Навальному «неправильные» вопросы???!!! Ты усомнился в его мудрости и честности??? Да как ты посмел, червь! Да кто ты такой?!!! Да все же знают, что ты продался Путину, тварь!!! Да мы тебя убьём, мы тебя зарежем, мы тебя посадим, мы тебя в порошок сотрём!!! Бойся нас Шарий!!!

Таков интеллектуальный уровень т.н. российской оппозиции. Таков уровень, на котором она ведёт дискуссию со своими оппонентами. Пубертатные покемоны Навального дружно верещат в комментариях к роликам Шария, но что делать тем, кто вдруг увидел моральную и умственную инвалидность вождей российской оппозиции?

Как теперь прогрессивно мыслящей, оппозиционно настроенной российской общественности жить дальше, после того, как их любимые лидеры публично обгадились, показав свою сущность? Сделать вид, что ничего не произошло и дальше поклоняться мышиному дерьму???

Власть игнорировала и игнорирует либероидных борцунов. Как прохожий игнорирует какашку, которая лежит на тротуаре. Не царское это дело – на дурные запахи реагировать и тем более вступать в спор с либероидной оппозицией. Культурный человек не обращает внимание на чужой пер…ж, даже если он очень громкий.

Но Толя ведь не власть. Он просто блогер, которого попытались обидеть какие-то непуганые ибланы. Эти дурики не поняли, с кем связались. Они тронули его, он тронул их. И в результате этого взлелеянная Западом фикция либероидной оппозиции внезапно лопнула, после чего все увидели тупое, хамское, лживое мурло интеллектуальных и нравственных деградантов.

Получив жёстко в «табло», прилюдно опозорившись, им бы заткнуться, затихариться, сделать так, чтобы Шарий о них забыл, чтобы он потерял к ним интерес, но у них даже на это не хватило мозгов. Они принялись дружно раздувать конфликт, кидаясь «какашками» и натравливая на врага-одиночку своих мелких, но таких же тупых, как и они, покемонов. Но их проблема в том, что Толя последние пятнадцать лет живёт под непрестанным прессингом. Для него жизнь превратилась в непрерывный процесс борьбы и выживания. Он не просто привык к постоянному противостоянию, но и, судя по всему, получает от него удовольствие.

А что собой представляет т.н. российская оппозиция? Кто эти непуганые ибланы?

К примеру, возьмём её нынешнего вождя – Лёху Навального. Кто он? Откуда взялся? Забыли? Я напомню. Он был блогером, которого когда-то подобрал, обтёр и информационно раскрутил Госдеп под свои цели, превратив в главного борцуна с российской коррупцией. Ну а когда старые вожди оппозиции потерялись, Лёша был назначен своими хозяевами на роль сурового главаря. Навальный никогда не выходил из зоны комфорта. Он лишь как мог играл роль борца за некие идеалы, стремительно превращаясь в бронзовый памятник самому себе. Если внимательно прислушаться к его выступлениям, то без особого труда можно услышать в них звенящую пустоту тупого, примитивного популизма и бездоказательных утверждений. Лёша – типичный политический певец ртом, исполняющий «попсу» под «музыку» в три аккорда. Он – пустышка, над которой может легко надругаться даже не блещущая умом Ксения Собчак.

А тут ко всем прочим бедам появляется Толя Шарий, которого попытались всуе обидеть покемоны Навального, и начинает методично, с определённой степенью занудства доказывать публике, что на самом деле памятник лидеру российской оппозиции, который тот сам себе воздвиг, сделан не из бронзы, как некоторым до сих пор кажется, а из гов…а.

И всё это (о, горе!) происходит накануне выборов. И чем злобнее гавкают на «агента Кремля» либероиды, тем большими идиотами они выглядят в глазах наблюдающей за происходящим публики и тем большей становится аудитория и популярность Шария. Для него эта война беспроигрышная. Да и умнее он их всех вместе взятых.

Либероидам бы отморозиться, замереть, не двигаться, чтобы не расплескать свою внутреннюю, скрытую от посторонних глаз сущность, чтобы она не стала очевидна окружающим, а они, наоборот, суетятся, совершают какие-то нелепые телодвижения. При этом их ещё Толя, ухахатываясь, весело трясёт как грушу. Отсюда и та вонь, которая сейчас стоит в социальных сетях. Это запах российской оппозиции, которую в свободное от работы время давит один-единственный «агент Кремля».

Я уже как-то говорил, что главная политическая проблема России – это не российская власть, а т.н. российская оппозиция. Она – ёханый стыд России!

Андрей Ваджра, «Альтернатива»

Источник: news-front.info