Американцам не на чем запускать свои ракеты – Дмитрий Рогозин

«Они говорят: «Космос вне политики». «Космос вне политики, но ничто не вечно под луной», — цитирует ТАСС интервью вице-премьер РФ Дмитрия Рогозина телеканалу «Россия 24».

Рогозин заявил, что Россия продолжит поставку ракетных двигателей для США. Он отметил, что США не могут отделить свой сегмент и сделать его самостоятельным, потому что американцам «не на чем запускать свои ракеты». «Они интересно говорят: в чем они заинтересованы, они это стараются не трогать» — добавил вице-премьер.

Соглашение между Москвой и Вашингтоном, которое предусматривало поставки в США 101 двигателя РД-180 и оценивалось примерно в $1 млрд, было заключено в 1997 году. Ранее Конгресс США из-за обострения отношений с Россией ввел запрет на использование двигателей после 2019 года, но затем отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут. Сразу же после этого консорциум ULA заказал у НПО «Энергомаш» дополнительно еще 20 РД-180 до 2020 года.

Источник: news-front.info