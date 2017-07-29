Змеюке предложено откусить часть хвоста на свое усмотрение…



Никогда не писал на тему политики и дипломатии, ибо не считаю себя здесь специалистом. Однако нет правил без исключений, позволю себе эту краткую реплику.

Российское решение в месячный срок «уравнять» численность американских дипломатов выглядит необыкновенно изящным. Вот что из него следует:

1. Сейчас количество американских дипломатов в России почти в ТРИ раза превышает число наших сотрудников в США. А поскольку в Америке 17 спецслужб, нет сомнений, что десяток из них среди американских дипломатов представлен.

2. Следовательно, госдепартаменту надо согласовать со спецслужбами, кого отозвать, а кого оставить. Представляю себе разборки между разведками: нужно персонал сократить втрое, а количество работы никто тебе не уменьшил. И каждый начинает оглядываться по сторонам, не дымится ли под ним служебное кресло.

3. Между тем весь мир потихоньку усваивает такую истину: разведок в США много, а толку от них никакого, ибо ни одного даже сопливого доказательства обвинений в адрес России они представить не смогли.

У меня большие сомнения в том, что США сами начнут выводить своих специфических дипломатов. Скорее откажутся, сделают морду валенком, потом поднимут истошный крик и будут тянуть время, надеясь, что вопрос сам рассосется. Тогда за три дня до срока последует высылка, причем тут уже высланы будут самые нужные спецслужбисты. И пусть разбираются, кто из их начальников больше виноват в этом.

Если к тебе во двор заползла ядовитая змеюка, можно, конечно, попытаться нашинковать из нее сарделек с помощью лопаты. Но изящное решение – поймать гадину в клетку и не кормить, пока не откусит себе хвост. Не станет кусать? Тогда придется рубить. И не вертись, гадюка, а то отхвачу больше, чем надо.

Одно скверно: с каждым таким шагом мы все больше приближаемся к настоящей войне, и эти полоумные гегемонщики вполне способны ее начать. Что ж, если такое случится, значит, человечество не заслужило права на жизнь. Отнесемся к этому философски.

Александр Хуршудов

Источник: nashaplaneta.su