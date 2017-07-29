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В центре Москвы установили памятник Ивану Грозному

11:47. 29 июля 2017 Просмотров - 102 Один комментарий Опубликовал:

Монумент, как указывается в сообщении, «является музейным предметом и выставлен для всеобщего обозрения»

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Как указывает Российское военно-историческое общество, ростовой монумент царю Ивану Васильевичу Грозному (Иван IV) установлен на Аллее правителей в Петроверигском переулке (район Китай-город).

Скульптура стоит перед Аллей правителей в сквере в Петроверигском переулке, где уже установлены бюсты 33 руководителей Российского государства в исполнении Зураба Церетели. В их числе уже был и бюст Ивана Грозного.

Новый памятник создал скульптор Василий Селиванов. Изначально его должны были поставить в городе Александрове (Владимирская область), который вырос на месте Александровской слободы, куда царь в 1564 году удалился из Москвы на время опричнины. Однако из-за возникшей общественной дискуссии открытие несколько раз переносили, а один раз памятник даже убрали через час после монтажа. В конце концов местные власти отказались от установки и скульптуру отвезли в Москву.

До сегодняшнего дня единственный памятник Ивану Грозному стоял в Орле, где вокруг его установки также развернулась дискуссия. Противники выступали против «канонизации» царя, указывая, что в годы его правления были убиты десятки тысяч людей, сожжены и разграблены десятки городов, в том числе Великий Новгород, а Русское государство проиграло дорогостоящую Ливонскую войну. Однако губернатор Орловской области указал, что памятник появился в Орле, поскольку город был основан именно по указанию Ивана Грозного в 1566 году.

24 ноября 2016 года Заводской районный суд Орла признал установку памятника на набережной возле Богоявленского собора законной.

Артем Филипенок

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 3916 2824
    марина 29 июля 2017 в 11:56 Ссылка Пометить
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    через сколько веков установят памятник Сталину ,и то на алее где- то ,коррумпированным придворным скульптором типа Церетели,в ряду остальных.

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