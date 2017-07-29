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Сводки от ополчения Новороссии 29 июля 2017

09:55. 29 июля 2017 Просмотров - 371 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ готовит подрывников для диверсий на Донбассе, — украинский военный

ВСУ готовит подрывников для диверсий на Донбассе, — украинский военный | Русская весна

Украинская сторона продолжает подготовку провокаций и диверсий, которые надеется осуществить на территории Народных Республик Донбасса. В частности, на базе 201-го учебного центра ВСУ идут занятия по минно-взрывному делу – готовится большое количество подрывников.

Об этом «Русской Весне» рассказали в МВД ЛНР, пояснив, что соответствующая информация поступила 20 июля 2017 г. на «горячую линию» ведомства от военнослужащего 48-й отдельной инженерной бригады ВСУ.

Мужчина рассказал, что в настоящее время в 201-м учебном центре ВСУ, расположенном в г. Каменец-Подольский Хмельницкой области, проходит массовое обучение украинских военнослужащих минно-взрывному делу.

«Там курсанты практически изо всех бригад. Никаких „рукопашек“, тактики, целевой стрельбы — только минно-взрывное дело.

Причём, в инструкторах такие „зубры“, что страшно становится. Один из них прямо говорит курсантам, чтобы те „забыли всё, чему их учат“, то есть, чтобы никому больше не показывали», — рассказал заявитель.

Факт внесён в Книгу учёта происшествий и преступлений МВД ЛНР. По предварительным результатам назначенной проверки, полученная информация подтвердилась. Также установлено, что часть инструкторов призвана из запаса, их персональные данные уточняются. Проверка продолжается.

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Война глазами врага: Беспилотник снял обстрел Донецка (ВИДЕО)

Война глазами врага: Беспилотник снял обстрел Донецка (ВИДЕО) | Русская весна

Украинские военные опубликовали видеозапись, сделанную с помощью беспилотника, на которой можно увидеть, как ВСУ ведут огонь по поселку Александровка в Петровском районе Донецка.

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ВСУ за сутки атаковали 23 населённых пункта ДНР

ВСУ за сутки атаковали 23 населённых пункта ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины пятьдесят четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы двадцати трех населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

В результате обстрелов со стороны ВСУ в Кировском районе Донецка ул. Гагарина 7 кв.2 зафиксировано прямое попадание в дом.

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Украинская армия 10 раз за сутки нарушила «режим тишины» в ЛНР

Украинская армия 10 раз за сутки нарушила "режим тишины" в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Калиново, Смелое, Фрунзе, Сокольники, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов.

Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

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Ночные волки: «На этих же позициях стояли наши деды…»

В бурных украинских событиях 2014 года скоропостижно «сдулись» многие антимайданные политические тяжеловесы и общественные деятели. На первый план выдвинулись новые герои – малоизвестные люди, которые способны были изменить историю и сами становились историей.

Алексей Верещагин, президент киевского отделения мотоклуба «Ночные волки», был активным участником антимайданных протестов в Харькове, Русской весны в Крыму. Он – один из тех украинских политзаключенных, которые первыми вышли на свободу после обмена в Донбассе. Так Верещагин в очередной раз оказался на острие истории. Третий год служит в Луганске, в подразделении «Ночные волки – Донбасс»… Был в числе инициаторов и участников недавнего учредительного собрания и объявления нового федеративного государства Малороссия.

– Наши взгляды на историю не менялись. Но образ жизни сильно изменился. С наступлением военных действий местные «ночные волки» пошли в ополчение, принимали активное участие в обороне города, на самых горячих направлениях.

В конце 2014 года свидомые, подхватив тезис Порошенко, много разглагольствовали о том, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах, а дети Украины пойдут на елки. Мы сказали: «Нет, у детей Донбасса тоже будет елка!» И вот на Новый год, в 15-м и 16-м, я был Дедом Морозом. Наши праздничные мероприятия (они длились по две недели) в первый год посетили около 15 тысяч человек. На второй год – около 20 тысяч. В этом году – более 20 тысяч.

У «Ночных волков» есть свои герои, погибшие в боях в 2014-2015 годах

– Когда мы участвовали в бою за 31-й блокпост, потерь среди «Ночных волков» не было. Погибли ребята в других местах. На высоте 175,9 между селами Смелое и Крымское, в районе Бахмутской трассы.

Я расскажу об одном из погибших товарищей – Сергее Коптеве, уроженце Луганской области. 25 лет назад он уехал на Сахалин, работал на рыболовецком флоте. На Сахалине купил мотоцикл и вступил в местное отделение мотоклуба «Ночные волки». Там у него было прозвище Данбас. Когда начались донбасские события, он на Дальнем Востоке сел на мотоцикл и приехал сюда. Пошел в ополчение. Тогда был такой порядок: половина подразделения – на позициях, половина отдыхает, потом меняемся. 24 ноября 2014 года Сергей был командиром одной из групп на позиции. Сообщил по рации, что они попали под обстрел «Града» и у них семь человек ранены. Санитарные машины приехали, раненых увезли. Начали искать Серегу. Оказывается, сообщив нам о раненых товарищах, он не сказал, что сам тяжело ранен. Сергей был иссечен осколками. Пока мы приехали, умер от потери крови. Последнее, что он сделал: спас раненых, которых вывезли из-под обстрела. У Сергея остался сын. Ему уже двадцать лет. Парень живет здесь, служит в Народной милиции. И это символично для Донбасса: человек проехал на мотоцикле через всю Евразию, чтоб совершить свой подвиг самопожертвования ради братьев, а потом сын продолжил дело отца…

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Озвучены шокирующие данные об убийствах в ВСУ

Командиры подразделений ВСУ и следователи выдают убийства военнослужащих своими сослуживцами за самоубийства.

Стали известны факты, как доблестные ВСУшники сражаются и погибают в зоне АТО от рук «коварных сепаров». Итак, нам в руки совершенно случайно попал документ под названием «СПРАВКА №929 про гибель военнослужащего ВСУ, учтенную в период с 00.00 23.07.17 до 00.00 24.07.17».

В данной справке рассказывается о том, как 22 июля 2017 года около 21.20 в районе поселка Старый Айдар Станично-Луганского района Луганской области вследствие ссоры между военнослужащими в/ч А1008 прапорщиком ПЛЯШКО Ф.П. и солдатом БОНДАРЕМ М.С., последний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, застрелил прапора выстрелом в голову (фотки прилагаются). И черт бы с этими БОНДАРЕМ и ПЛЯШКО, но что примечательно, 22 июля по официальной информации пресс-центра АТО потерь среди военнослужащих ВСУ не было. УПС. Кажется, мы подловили Лысеныча на БРЭХНИ.

Таким образом, друзья, данный факт в очередной раз характеризует украинских освободителей не с лучшей стороны. Они продолжают жрать водку и стрелять друг в друга. При этом, они пытаются списать свои небоевые потери на обстрелы «боевиков» либо вовсе умолчать об этом (как в данном случае).

Ах да! и напоследок самое интересное!:

На сайте https://uk.m.wikipedia.org/ в разделе

«Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (з липня 2017)» 

Числится как умер при загадочных обстоятельствах, ну конечно же проще сказать родным, что он героически погиб, а не то, что его солдат «аватар» убил.

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