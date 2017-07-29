Сводки от ополчения Новороссии 29 июля 2017

ВСУ готовит подрывников для диверсий на Донбассе, — украинский военный

Украинская сторона продолжает подготовку провокаций и диверсий, которые надеется осуществить на территории Народных Республик Донбасса. В частности, на базе 201-го учебного центра ВСУ идут занятия по минно-взрывному делу – готовится большое количество подрывников. Об этом «Русской Весне» рассказали в МВД ЛНР, пояснив, что соответствующая информация поступила 20 июля 2017 г. на «горячую линию» ведомства от военнослужащего 48-й отдельной инженерной бригады ВСУ. Мужчина рассказал, что в настоящее время в 201-м учебном центре ВСУ, расположенном в г. Каменец-Подольский Хмельницкой области, проходит массовое обучение украинских военнослужащих минно-взрывному делу. «Там курсанты практически изо всех бригад. Никаких „рукопашек“, тактики, целевой стрельбы — только минно-взрывное дело. Причём, в инструкторах такие „зубры“, что страшно становится. Один из них прямо говорит курсантам, чтобы те „забыли всё, чему их учат“, то есть, чтобы никому больше не показывали», — рассказал заявитель. Факт внесён в Книгу учёта происшествий и преступлений МВД ЛНР. По предварительным результатам назначенной проверки, полученная информация подтвердилась. Также установлено, что часть инструкторов призвана из запаса, их персональные данные уточняются. Проверка продолжается. Читайте также: «Враги сдадутся без огня»: Турчинов показал «супероружие» (ФОТО)

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Война глазами врага: Беспилотник снял обстрел Донецка (ВИДЕО)

Украинские военные опубликовали видеозапись, сделанную с помощью беспилотника, на которой можно увидеть, как ВСУ ведут огонь по поселку Александровка в Петровском районе Донецка. Читайте также: Под Мариуполем уничтожен украинский снайпер (ВИДЕО)

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ВСУ за сутки атаковали 23 населённых пункта ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины пятьдесят четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы двадцати трех населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

В результате обстрелов со стороны ВСУ в Кировском районе Донецка ул. Гагарина 7 кв.2 зафиксировано прямое попадание в дом.

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Украинская армия 10 раз за сутки нарушила «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Калиново, Смелое, Фрунзе, Сокольники, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов.

Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

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Ночные волки: «На этих же позициях стояли наши деды…»

В бурных украинских событиях 2014 года скоропостижно «сдулись» многие антимайданные политические тяжеловесы и общественные деятели. На первый план выдвинулись новые герои – малоизвестные люди, которые способны были изменить историю и сами становились историей.

Алексей Верещагин, президент киевского отделения мотоклуба «Ночные волки», был активным участником антимайданных протестов в Харькове, Русской весны в Крыму. Он – один из тех украинских политзаключенных, которые первыми вышли на свободу после обмена в Донбассе. Так Верещагин в очередной раз оказался на острие истории. Третий год служит в Луганске, в подразделении «Ночные волки – Донбасс»… Был в числе инициаторов и участников недавнего учредительного собрания и объявления нового федеративного государства Малороссия.

– Наши взгляды на историю не менялись. Но образ жизни сильно изменился. С наступлением военных действий местные «ночные волки» пошли в ополчение, принимали активное участие в обороне города, на самых горячих направлениях.

В конце 2014 года свидомые, подхватив тезис Порошенко, много разглагольствовали о том, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах, а дети Украины пойдут на елки. Мы сказали: «Нет, у детей Донбасса тоже будет елка!» И вот на Новый год, в 15-м и 16-м, я был Дедом Морозом. Наши праздничные мероприятия (они длились по две недели) в первый год посетили около 15 тысяч человек. На второй год – около 20 тысяч. В этом году – более 20 тысяч.

У «Ночных волков» есть свои герои, погибшие в боях в 2014-2015 годах

– Когда мы участвовали в бою за 31-й блокпост, потерь среди «Ночных волков» не было. Погибли ребята в других местах. На высоте 175,9 между селами Смелое и Крымское, в районе Бахмутской трассы.

Я расскажу об одном из погибших товарищей – Сергее Коптеве, уроженце Луганской области. 25 лет назад он уехал на Сахалин, работал на рыболовецком флоте. На Сахалине купил мотоцикл и вступил в местное отделение мотоклуба «Ночные волки». Там у него было прозвище Данбас. Когда начались донбасские события, он на Дальнем Востоке сел на мотоцикл и приехал сюда. Пошел в ополчение. Тогда был такой порядок: половина подразделения – на позициях, половина отдыхает, потом меняемся. 24 ноября 2014 года Сергей был командиром одной из групп на позиции. Сообщил по рации, что они попали под обстрел «Града» и у них семь человек ранены. Санитарные машины приехали, раненых увезли. Начали искать Серегу. Оказывается, сообщив нам о раненых товарищах, он не сказал, что сам тяжело ранен. Сергей был иссечен осколками. Пока мы приехали, умер от потери крови. Последнее, что он сделал: спас раненых, которых вывезли из-под обстрела. У Сергея остался сын. Ему уже двадцать лет. Парень живет здесь, служит в Народной милиции. И это символично для Донбасса: человек проехал на мотоцикле через всю Евразию, чтоб совершить свой подвиг самопожертвования ради братьев, а потом сын продолжил дело отца…

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Озвучены шокирующие данные об убийствах в ВСУ

Командиры подразделений ВСУ и следователи выдают убийства военнослужащих своими сослуживцами за самоубийства.

Стали известны факты, как доблестные ВСУшники сражаются и погибают в зоне АТО от рук «коварных сепаров». Итак, нам в руки совершенно случайно попал документ под названием «СПРАВКА №929 про гибель военнослужащего ВСУ, учтенную в период с 00.00 23.07.17 до 00.00 24.07.17».

В данной справке рассказывается о том, как 22 июля 2017 года около 21.20 в районе поселка Старый Айдар Станично-Луганского района Луганской области вследствие ссоры между военнослужащими в/ч А1008 прапорщиком ПЛЯШКО Ф.П. и солдатом БОНДАРЕМ М.С., последний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, застрелил прапора выстрелом в голову (фотки прилагаются). И черт бы с этими БОНДАРЕМ и ПЛЯШКО, но что примечательно, 22 июля по официальной информации пресс-центра АТО потерь среди военнослужащих ВСУ не было. УПС. Кажется, мы подловили Лысеныча на БРЭХНИ.

Таким образом, друзья, данный факт в очередной раз характеризует украинских освободителей не с лучшей стороны. Они продолжают жрать водку и стрелять друг в друга. При этом, они пытаются списать свои небоевые потери на обстрелы «боевиков» либо вовсе умолчать об этом (как в данном случае).

Ах да! и напоследок самое интересное!:

На сайте https://uk.m.wikipedia.org/ в разделе

«Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (з липня 2017)»

Числится как умер при загадочных обстоятельствах, ну конечно же проще сказать родным, что он героически погиб, а не то, что его солдат «аватар» убил.

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