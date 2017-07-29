Сказ про Егора, царёву опору, сына Федота-стрельца, удалого молодца
"Сказ про Егора, царёву опору, сына Федота-стрельца, удалого молодца" – продолжение известной сказки Леонида Филатова "Про Федота-стрельца".
Про Федота-стрельца, удалого молодца – Леонид Филатов
«Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца» — сказка в стихах, наиболее известное поэтическое произведение Леонида Филатова, написанное в 1985 году. По нему поставлено множество спектаклей в различных театрах России и СНГ, а также сняты фильмы и мультфильм. Однако по зрительским отзывам, именно этот телеспектакль, в котором снялся сам Леонид Филатов в жанре театра одного актёра, считается самой лучшей экранизацией.