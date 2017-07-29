Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 июля 2017

Около 20 тысяч террористов ИГИЛ и их сторонников все еще остаются в Ираке и Сирии

По оценкам высокопоставленных чиновников еще 11 000 террористов ИГИЛ* и 8000 сторонников по-прежнему остаются в Ираке и Сирии.

Об этом пишет Alwaght News со ссылкой на associated Press.

По данным иракских представителей разведки и обороны в это число входит около 4000 террористов и 3 000 сочувствующих, а также 7 000 террористов и 5000 сторонников в соседней Сирии.

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Кризис в Сирии: российские военные доставили гуманитарку в провинцию Хомс

Жители отдалённой сирийской деревни Джеблая в провинции Хомс получили гуманитарную помощь от российского Центра примирения враждующих сторон в САР, пишет Лайф.

Как сообщил представитель центра Александр Тавдгивидзе, в населённом пункте живёт три тысячи человек. Он добавил, что за время боевых действий около 50 человек из них погибли, более 100 были ранены.

По словам Тавдгивидзе, в этом районе даже в горах температура часто поднимается выше 40 градусов, дождей не было уже несколько месяцев, урожая практически нет, поэтому люди живут очень бедно.

«Мы привезли продовольствие — мясные консервы, рис, муку, сахар и растительное масло, 400 пакетов… С нами ещё приехали военные врачи, которые оказывают медицинскую помощь (местному населению. — ред.)», — добавил представитель центра.

Тавдгивидзе также рассказал, что после осмотра и оказания помощи российские военные раздали местным детям дополнительные продуктовые наборы — печенье, молоко и соки.

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ВАЖНО: Российские военные перехватили переговоры главарей ИГИЛ и «Аль-Каиды» (АУДИО)

Российские военные подтверждают связь между ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусрой». Об этом в материале «Русской Весны». Обстановка в зоне деэскалации в провинции Идлиб, несмотря на отсутствие боевых действий между боевиками и правительственными войсками, не становится спокойнее. В результате боестолкновений между незаконными вооруженными формированиями, все большее влияние в провинции приобретает запрещенная в России террористическая организация «Хайят Тахрир-аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*), которая является сирийским крылом «Аль-Каиды»*. Несмотря на свои радикальные взгляды и схожие методы борьбы, лидеры «Джебхат ан-Нусры» постоянно освещают свою борьбу с боевиками ИГИЛ. Однако уже неоднократно поступала информация о тесной связи между двумя этими террористическими группировками. В распоряжении российских военных в Сирии оказалась аудиозапись перехвата телефонного разговора между командирами «Хайят Тахрир-аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра») и ИГИЛ о сделке по продаже оружия. Амир «Джебхат ан-Нусры» в районе Эль-Атариб в провинции Идлиб Абу Убейды и один из ответственных за вооружение в группировке ИГИЛ* Абу аль-Иман обсуждают подробности предстоящей сделки по продаже оружия боевикам ИГИЛ, в частности противотанкового ракетного комплекса американского производства «TOW». Аудиозапись предоставлена «Русской Весны» военным источником: Абу Убейды: Есть возможность еще одной поставки. Если ваших заинтересует, то готовы дней через 5.

Абу аль-Иман: Сколько там?

Абу Убейды: Не понял…

Абу аль-Иман: Сколько. Сколько стволов в партии будет?

Абу Убейды: Не меньше 30 можем, если нужно, то больше можем.

Абу аль-Иман: «ТОУ» есть?

Абу Убейды: Нет, нету.

Абу аль-Иман: А к минометам?

Абу Убейды: Тоже нет.

Абу аль-Иман: Ладно, я понял. Перезвоню позже.

Абу Убейды: Сколько денег будет?

Абу аль-Иман: Обсудим при встрече. Читайте также: Власть ИГИЛ над Центральной Сирией подходит к концу, «Тигры» и ВКС РФ освобождают район за районом (КАРТА) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Кардинальные перемены на сирийском театре военных действий: Пентагон принимает неожиданные решения

На сирийском театре военных действий произошли кардинальные перемены, которые сложно переоценить — США официально прекратили поддержку ряда антиправительственных группировок в Сирии. 19 июля американские СМИ сообщили, что «в угоду России» Трамп закрывает программу ЦРУ по поддержке сирийских боевиков. А на днях официальный представитель операции «Непоколебимая решимость» полковник армии США Райан Диллон заявил на брифинге для журналистов, что отныне США не поддерживает в Сирии вооруженные группировки, которые не «концентрируют свои усилия на борьбе с ИГИЛ». То есть, если раньше основным пунктом программы США в Сирии было свержение законного правительства Асада, то теперь это борьба с ИГИЛ. Все группировки, ранее получавшие финансовую помощь, оружие и информационную поддержку от США на борьбу с Сирийской Арабской Армией теперь обязаны воевать с ИГИЛ*. В противном же случае они лишатся такой поддержки. Так, например, произошло с группировкой «Шухада эль-Карьятейн». По заявлению полковника Диллона, она без согласования с коалиционным руководством, приступила к патрулированию районов, не входящих в «зону деконфликтизации», чем продемонстрировала агрессивную и неконструктивную политику, провоцируя столкновения с Сирийской армией. Напомним, что город Ат-Танф, расположенный на юге Сирии близ границы с Ираком, является оплотом антиправительственных сил, основой которых является проамериканская «Новая сирийская армия». Вокруг него на много километров простирается зона безопасности, ранее контролировавшаяся силами коалиции стран во главе с США. В ней укрываются от ударов различные группировки, располагаются лагеря подготовки боевиков, а российская и сирийская авиации не пересекают ее воздушную границу по договоренностям с США. Теперь все представители коалиции эвакуировались из этой зоны на север Сирии на подконтрольную курдам территорию. Террористы и бандиты, ранее чувствовавшие себя безнаказанно в этих районах, теперь лишились поддержки зарубежных покровителей и остались один на один с правительственными войсками. Читайте также: ВАЖНО: Российские военные перехватили переговоры главарей ИГИЛ и «Аль-Каиды» (АУДИО) Тот факт, что США вдруг отказались от свержения правительства Асада, что собственно и было единственной причиной вторжения коалиции стран запада в Сирию, свидетельствует о том, что повод этот носил формальный характер, а истинные причины развязывания войны, как и в других подобных случаях — экономическая выгода и геополитические интересы. Теперь США устами Райана Диллона называют причиной своего присутствия в Сирии борьбу с ИГИЛ*. Действительно, у западных экспертов стоит поучится — сила, созданная США для выполнения грязной работы, с целью не испачкать собственные руки и остаться в глазах граждан незапятнанными, теперь объявляется причиной для дальнейшего присутствия на театре военных действий. С игроком, способными на такие комбинации, следует держать ухо востро и не испытывать особых иллюзий на предмет его отказа от борьбы с законным правительством. Оптимистичные выводы из заявлений полковника Диллона пока делать рано, очевидно, что это элемент очередной многоходовки. Читайте также: ВАЖНО: ВКС РФ уничтожили европейских специалистов по химоружию ИГИЛ в Сирии Виталий Богатырев, для «Русской Весны» *Запрещенная в РФ террористическая организация

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Мгновения войны на Ближнем Востоке

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Западная Ракка. Полный пикап мертвых халифатчиков.





Погибший сирийский солдат в Восточной Гуте.





На западном берегу Тигра в Мосуле.



Западная Ракка. Полный пикап мертвых халифатчиков.Погибший сирийский солдат в Восточной Гуте.На западном берегу Тигра в Мосуле.

Активный участник "Сирийского экспресса" БДК "Николай Фильченков" и стая вертолетов Ми-8.Сирийская пехота на подступах к оазису Сухна. Сам оазис до сих пор не взят. Противник оказывает достаточно организованное сопротивление.На сирийско-иракской границе. Можно заметить как американский Хамви, так и иранский джип с РСЗО.Иракские шииты из "Хашд Шааби" и афганские шииты из "Лива Фатамиюн" на сирийско-иракской границе.Командиры шиитских формирований планируют операции на границе Ирака и Сирии.Зеленые автобусы для боевиков на сирийско-ливанской границе, где САА и Хэзбалла серьезно наваляли "Ан-Нусре".Вертолет Сухейла в Западной Ракке.Гантрак боевиков с танковой башней в районе Ат-Танфа. Стоит отметить, что США официально отмежевались от одной из действующих тут группировок.Взрыв смертника Халифата в Ракке.Сброс бомбы с дрона Халифата на опорный пункт САА в Дейр-эз-Зоре.Артиллерия САА поддерживает наступление в районе трассы Хомс-Саламия. Наступление в Восточной Хаме по-прежнему идет достаточно вялыми темпами.Переброска бронетехники 4-й танковой дивизии из Дераа к кварталу Джобар в Восточной Гуте. Под Дераа она особых успехов не снискала, посмотрим, как пойдет в Джобаре.Британец Джон Кантайл снимавший для ИГИЛ качественные пропагандисткие документальные фильмы (особенно ему удалось кино про смертников "Караван света") убит в районе Мосула.Ликвидация подобных пропагандистов не менее важная задача, нежели устранение полевых командиров и провинциальных эмиров.ЛГБТ против ИГИЛ.Эмили и Наташа.Патрик Маккена сбивший сирийский Су-22 в районе Ресафы.Восточная часть Дераа после июньского наступления САА и контрудара боевиков.Разрушения в центре Ракки после ударов американской авиации.Бывший морской пехотинец Дэвид Тэйлор погиб при штурме Ракки.Похороны погибших при штурме Ракки.

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