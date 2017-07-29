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Нападение на американскую демократию

06:43. 29 июля 2017 Просмотров - 251 Нет комментариев Опубликовал:


Макфол сама святая непосредственность.Бывший посол США в РФ пожаловался https://twitter.com/McFaul/status/890953145345376256, что ответные меры РФ по высылке американских дипломатов из России несправедливы, так как российских дипломатов высылали за то, что Россия вмешивалась в выборы в США, а США в российские выборы не вмешивались.То есть, когда на встречу с послом США в Москве или с консулом США в Екатеринбурге в преддверии выборов приглашаются представители оппозиции, это не вмешательство в выборы, а Теффт просто милый человек. А вот когда с ужасно-демоническим послом России в США Кисляком встречаются американские политики, это уже вмешательство России в выборы.

Логика из цикла:
- Папа, папа, а можно вмешаться в выборы в РФ?
- А если РФ вмешается в наши выборы?
- А нас то за что?



Просто представьте, что было бы, если бы Кисляк пригласил к себе в посольство Кушнера, Флинна, Сейшнса, Бэннона, сфотографировался с ними на российской даче и выложил бы это в открытый доступ.
Нынешняя истерия на фоне возможной реакции показалась бы легкой рябью на воде. В России же, как ходили к американским дипломатам, так и ходят.  В том же Екатеринбурге представители Госдепа по сути проводят неформальный кастинг кандидатов на пост местного губернатора, что лишний раз напоминает о том, что если уж санкции будут расширяться, екатеринбургский клоповник надо закрывать в числе первых. Как раз по причине вмешательства в местные выборы. Хе-хе.

И уж кому как Макфолу не знать, как США умеют вмешиваться в выборы в других странах, включая Россию, выборные процессы которой они активно мониторят и на которые они при возможности влияют еще с начала 90х, как через дипломатов, так и через различные неправительственные НКО завязанные на Государственный Департамент. А теперь видите ли "Мы не влияли".



Маккейн перенесший операцию на мозге и вовсе не стал как Макфол изыскивать какие-то оправдания, а просто назвал высылку американских дипломатов "нападанием на американскую демократию" и призвал сурово наказать Россию за это "нападение".
Хотя именно Маккейн был в числе тех, кто лоббировал полгода назад аналогичную высылку российских дипломатов из США, что он конечно тоже считал оправданной реакцией за другое "нападение на американскую демократию". Ох уж эта "американская демократия"…Все так и хотят на нее беззащитную напасть.

Ну и еще Госдеп прямо обвинил Россию и Китай за ситуацию с КНДР, мол Москва и Пекин несут основную ответственность за то, что Ким Чен Ын продолжает запускать все новые и новые баллистические ракеты (как и Иран, КНДР в преддверии санкций вчера запустила очередную баллистическую ракету, только не в космос, а в сторону Японии), а Вашингтон не может ничего существенного ему за это сделать. Хотя кто заставлял США лезть в бутылку и провоцировать Кима? Москва и Пекин гнали АУГ к берегам Кореи и бряцали оружием на учениех с южанами? А теперь, когда Ким пошел на принцип и повозил Трампа мордой по столу, попутно перепугав всех американских сателлитов в регионе, виноваты кто угодно, только не американцы. Вероятность того, что РФ и Китай будут за американцев решать проблему Ким Чен Ына счастливо стремится к нулю.

PS. Ну а если серьезно, то Белый Дом уже официально подтвердил http://www.rbc.ru/rbcfreenews/597bf1499a79471540ee359d, что Трамп подпишет новый законопроект о санкциях, что повлечет за собой продолжение "нападений на американскую демократию".



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: выборы, маккейн, макфол, рф, США
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