Интересные факты: Google Earth заснял из космоса загадочные объекты Мистика природных явлений
13:27. 29 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
История планеты Земля полна поразительных и необъяснимых загадок. И целой жизни не хватит, чтобы их разгадать. Загадочные надписи и предметы порой встречаются на снимках Google Maps. Интересные и загадочные места Google Earth. Но вы можете заглянуть в замочную скважину двери, за которой скрывается целый мир необъяснимых тайн на нашей планете.
Источник: nashaplaneta.su