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Интересные факты: Google Earth заснял из космоса загадочные объекты Мистика природных явлений

13:27. 29 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

История планеты Земля полна поразительных и необъяснимых загадок. И целой жизни не хватит, чтобы их разгадать. Загадочные надписи и предметы порой встречаются на снимках Google Maps. Интересные и загадочные места Google Earth. Но вы можете заглянуть в замочную скважину двери, за которой скрывается целый мир необъяснимых тайн на нашей планете.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: непознанное
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