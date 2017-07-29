Интересные факты: Google Earth заснял из космоса загадочные объекты Мистика природных явлений

История планеты Земля полна поразительных и необъяснимых загадок. И целой жизни не хватит, чтобы их разгадать. Загадочные надписи и предметы порой встречаются на снимках Google Maps. Интересные и загадочные места Google Earth. Но вы можете заглянуть в замочную скважину двери, за которой скрывается целый мир необъяснимых тайн на нашей планете.

Источник: nashaplaneta.su