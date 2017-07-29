... Врачи говорили, он постоянно бьется в истерике. Что с ним...то приходит в палату и бьет его?». Подобное предположение вначале..., к собаке. Она ее очень любит… любила. - Может, она с кем..., она прекрасно осознавала, что значит «подставить организацию»! Надо было ...