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Бьет, значит любит

18:48. 29 июля 2017 Просмотров - 102 Один комментарий Опубликовал:


Госдеп прокомментировал грядущие санкции против России, указав на то, что санкции против России (а также Ирана и КНДР) вводятся для того, чтобы улучшить отношения с этими странами.
Американский народ очень сильно желает увидеть изменения в политике этих государств. Как говорится – "запомните этот твит". Изменения в политики Кремля в Вашингтоне ждут уже давно и даже облекали эти ожидания в ультиматум Обамы.
Ныне эти ожидания оформлены в новые санкции, которые Трамп будет вынужден утвердить, хотя врядли в Белом Доме питают иллюзии на счет того, что этот закон будет способствовать уступками со стороны России, Ирана и КНДР. Скорее наоборот, данные санкции приведут к дальнейшей эскалации в отношениях США с указанными странами.

Вместе с тем, Тиллерсон заявил, что Госдеп надеется, что новых санкций против России вводить не потребуется, так как он верит в возможность сотрудничества между США и РФ.
В целом, администрация Трампа, вынужденная проглотить горькую пилюлю санкционного закона, пытается оставить для американо-российских отношений некое пространство для маневра после введения новых санкций и возможного российского ответа на них. Крайне сомнительно, что эти попытки Тиллерсона сгладить ситуацию произведут впечатление на Москву.

PS. И еще по санкциям. Рогозин пообещал, что Россия введет санкции против отдельных чиновников из Румынии, Венгрии, Молдавии и ЕС, которые были причастны к решению о недопуске самолета с Рогозиным в Молдавию. Видимо все ограничится точечным сакнционным списком против отдельных персон.

PS2. Также стоит отметить, что согласно проведенному журналом "Шпигель" опросу http://360tv.ru/news/podavlyayushee-bolshinstvo-nemcev-osudili-sankcii-ssha-protiv-rossii-128516/ 83% опрошенных немцев не поддержали санкции США против России. И вполне понятно почему – Германия также будет нести убытки от дальнейшей эскалации отношений Москвы и Вашингтона. Но немцы сами виноваты в своих проблемах, так как в 2014 году они слепо ринулись вместе с США менять режим на Украине, а потом сполна пожали экономические последствия экономической войны с Россией и все издержки связанные с украинской войной.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Германия, рогозин, Россия, санкции, США, тиллерсон
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Один комментарий»

  • 623 409
    Владислав 29 июля 2017 в 22:32 Ссылка Пометить
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    Спасибо, США. Теперь есть надежда, что в Москве что-нибудь изменится в нужную для страны сторону. Путин не любит утираться.

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