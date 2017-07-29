Бьет, значит любит
18:48. 29 июля 2017 Просмотров - 102 Один комментарий Опубликовал: brahman
Госдеп прокомментировал грядущие санкции против России, указав на то, что санкции против России (а также Ирана и КНДР) вводятся для того, чтобы улучшить отношения с этими странами.
Американский народ очень сильно желает увидеть изменения в политике этих государств. Как говорится – "запомните этот твит". Изменения в политики Кремля в Вашингтоне ждут уже давно и даже облекали эти ожидания в ультиматум Обамы.
Ныне эти ожидания оформлены в новые санкции, которые Трамп будет вынужден утвердить, хотя врядли в Белом Доме питают иллюзии на счет того, что этот закон будет способствовать уступками со стороны России, Ирана и КНДР. Скорее наоборот, данные санкции приведут к дальнейшей эскалации в отношениях США с указанными странами.
Вместе с тем, Тиллерсон заявил, что Госдеп надеется, что новых санкций против России вводить не потребуется, так как он верит в возможность сотрудничества между США и РФ.
В целом, администрация Трампа, вынужденная проглотить горькую пилюлю санкционного закона, пытается оставить для американо-российских отношений некое пространство для маневра после введения новых санкций и возможного российского ответа на них. Крайне сомнительно, что эти попытки Тиллерсона сгладить ситуацию произведут впечатление на Москву.
PS. И еще по санкциям. Рогозин пообещал, что Россия введет санкции против отдельных чиновников из Румынии, Венгрии, Молдавии и ЕС, которые были причастны к решению о недопуске самолета с Рогозиным в Молдавию. Видимо все ограничится точечным сакнционным списком против отдельных персон.
PS2. Также стоит отметить, что согласно проведенному журналом "Шпигель" опросу http://360tv.ru/news/podavlyayushee-bols
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Спасибо, США. Теперь есть надежда, что в Москве что-нибудь изменится в нужную для страны сторону. Путин не любит утираться.