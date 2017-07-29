Главная » История, Мировоззрение, Творчество

Адмирал русской живописи. Почему Иван Айвазовский выбросил турецкие ордена?

09:27. 29 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



В метрической книге армянской церкви Сурб Саркис он был зарегистрирован так: «Ованнес, сын Геворка Айвазяна». Хотя к тому времени отец уже вовсю писал своё имя на польско-русский манер — Константин Гайвазовский. Сын пошёл дальше и стал называть себя Иваном Айвазовским.

Россия, как известно, страна скорее континентальная. И то, что самым массовым, самым узнаваемым и самым успешным русским художником является Айвазовский — непревзойдённый мастер морского пейзажа, — явный парадокс. Картины Ивана Константиновича есть почти в каждом провинциальном музее России.



Хаос в Европе

Этот факт, как ни странно, в глазах многих придаёт Айвазовскому оттенок второсортности. Дескать, настоящее искусство не может быть массовым, а настоящий художник не имеет права быть успешным дельцом. Шквал нападок сопровождал живописца с самого начала и до самого конца его немаленькой жизни — Айвазовский умер в возрасте 83 лет, при нём на русском троне сменилось пять императоров. Которые, к слову, отмечали талант художника, осыпая его чинами, наградами и просто деньгами. Так, Николай I заявил: «Что бы ни написал Айвазовский, будет куплено мною!» Его правнук Николай II пожаловал художнику чин действительного статского советника. По табели о рангах и по характеру деятельности — Айвазовский числился живописцем Главного морского штаба — это соответствовало адмиралу.

Разумеется, официальное признание со стороны высшей власти было ещё одним поводом ехидно высказаться насчёт дарования Айвазовского. Николай Гоголь в 1841 г. весьма иронично заявляет: «Исполать тебе, Ваня! Пришёл ты, маленький человек, с берегов далёкой Невы в Рим и сразу поднял хаос в Ватикане! И ведь что обидно, подыми я в Ватикане хаос, мне бы в шею за это дали, писаке, а Ване Айвазовскому дали золотую медаль…» «Ване Айвазовскому» всего лишь 24 года. Это его первое путешествие за границу. А речь идёт о полотне «Хаос» на ветхозаветный сюжет о сотворении мира, которое произвело такое впечатление на папу римского Григория XVI, что он пожелал приобрести его для галереи Ватикана. Ажиотаж, кстати, возник не только в Ватикане. Вот что сообщает «Художественная газета» о заграничном дебюте живописца: «В Риме на художественной выставке картины Гайвазовского признаны первыми. Они наделали столько шуму в столице изящных искусств, что залы вельмож, общественные сборища и притоны артистов оглашались славою новороссийского пейзажиста; газеты гремели ему восторженными похвалами…»



Заметим — фурор произвели всего лишь четыре работы, которые молодой Айвазовский тогда выставил в Риме. Так что заграничную поездку, на которую он имел право как выпускник Петербургской императорской академии художеств, можно было признать удавшейся. Но художник жаждал продолжения. И собрался… в Лувр. Правда, ехать было не с чем — привезённые в Европу картины уже нашли щедрых покупателей. Однако на запрос о продлении европейской стажировки ему отвечают: «Г-ну Айвазовскому дозволяется выставить несколько больших картин с морскими видами (которые он сейчас пишет) на имеющей быть в Париже выставке и самому там провести несколько месяцев».

Шедевр на десерт

Характерный момент — работа над картинами находится бог весть в какой стадии. Но и сам художник, и его начальство уверены — всё будет закончено в срок.

Полагают, что Айвазовский за всю свою жизнь написал более 6 тысяч полотен. Цифра более чем приблизительна — найти и идентифицировать или хотя бы просто подсчитать все работы художника возможным не представляется — писал он с невероятной скоростью. Скажем, за те три года, что молодой Айвазовский путешествовал по Европе, им было начато и закончено более 50 больших полотен.

С малыми формами художник вообще не церемонился. На многих произвёл впечатление званый обед по случаю 50-летия Айвазовского. Вернее, его финал, когда Иван Константинович заявил: «Господа! Приношу извинения за то, что мой повар не приготовил десерта. И прошу принять десерт, приготовленный мною лично». После чего всем гостям были вручены маленькие морские пейзажи, написанные юбиляром. Производство таких миниатюр занимало минуты две — картон и фон готовили заранее, а сам мастер делал всего лишь несколько уверенных движений кистью. Так же быстро рождались и крупные полотна. Советский академик живописи Аркадий Рылов, который, будучи студентом, видел, как работает Айвазовский, вспоминал с восторгом и недоумением: «Один час пятьдесят минут тому назад был чистый холст — теперь на нём бушует море…»



Пощёчина султану

Что это? Графоманский зуд? Алчное стремление продать побольше? Или просто бешеный темперамент, который позволял художнику сделать шедевр в считаные часы?

Думается, что третье. Потому что графоманом он точно не был. Свидетелем тому — английский художник-маринист Уильям Тёрнер, который тоже считается непревзойдённым и которому полотно Айвазовского «Неаполитанский залив» показалось окном на море: «Прости мне, великий художник, если я ошибся, приняв картину за действительность, но работа твоя очаровала меня, и восторг овладел мною». Не был Иван Константинович и стяжателем. Наоборот — меценатом. На свои деньги устраивал археологические раскопки в Крыму, а для Феодосии сделал первый общественный водопровод, запитанный от личного источника.

Но вот что произошло, когда Айвазовский узнал о так называемой хамидийской резне, учинённой в Османской империи над армянами. Художник был награждён двумя турецкими орденами — Османие и Меджидие. Драгоценные знаки этих орденов, украшенные бриллиантами, были повешены Айвазовским на шею дворовому псу. Собака была проведена художником по улицам Феодосии, наводя суеверный ужас на живущих там турок. А потом Айвазовский вышел на лодке в море и выбросил «кровавые знаки отличия» прочь. В этом жесте было всё — и темперамент, и презрение к благам земным, и личная позиция большого художника.


Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
гРУСтная история: Русские изобретатели и первооткрыватели
... моряка, адмирала русского флота Фёдора Тимофеевича Можайского. Русский военный деятель..., контр-адмирал, изобретатель, пионер... (1745—1817) — русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом. ...
СВЯТОЙ АДМИРАЛ УШАКОВ
... адмирала-праведника:«Христос воскресе, матросы!»По всем многопушечным кораблям русской... подчинил теперь русскому флоту все Средиземное море. Адмирал Нельсон пылал ..., иеромонах Нафанаил, свидетельствует: «Адмирал Ушаков, сосед и знаменитый благотворитель...
«Это дело чести»: так русские всегда отвечали иноземцам на оскорбление
... вице-адмирала Монтеккуколи. Снова был необходим обмен салютом наций. Русские были...объяснениями. На трапе австрийского броненосца русского адмирала встретил капитан 1-го ранга...эскадра должна уйти до рассвета. Русский адмирал твердо стоял на своем. Перед...
Станут ли русские Курилы вновь разменной монетой?
... о начале русско-турецкой войны. 11 ноября вице-адмирал извещает японцев...рамки определенных Петербургом переговорных позиций. Адмирал Путятин глазами японцев. 1853 ...…» История принадлежности Курил по русско-японским договорам Территориальное размежевание на...
ТОП-10 удивительных подвигов русского флота
... эскадры адмирала Ушакова (1799 год). Адмирал Федор Федорович Ушаков, был великим русским флотоводцем... марта 1819 года адмирал Крузенштерн — один из основателей Русского географического общества, совершивший...
„Проклятых русских оказалоcь невозможно испугать”
...осуществили две широкомасштабные антарктические экспедиции.Русские и не отрицали этого,...государственном посту были такие:„Проклятых русских оказалоcь невозможно испугать. В... антарктическая экспедиция под руководством адмирала Папанина.Как известно любому ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>