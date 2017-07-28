Владей собой среди толпы смятенной,



Тебя клянущей за смятенье всех.



Верь сам в себя, наперекор вселенной,



И маловерным отпусти их грех;



Пусть час не пробил, жди, не уставая,



Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;



Умей прощать и не кажись, прощая,



Великодушней и мудрей других.



Умей мечтать, не став рабом мечтанья,



И мыслить, мысли не обожествив;



Равно встречай успех и поруганье,



Не забывая, что их голос лжив;



Останься тих, когда твое же слово.



Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,



Когда вся жизнь разрушена, и снова



Ты должен все воссоздавать с основ.



Умей поставить, в радостной надежде,



Но карту все, что накопил с трудом,



Все проиграть и нищим стать, как прежде,



И никогда не пожалеть о том,



Умей принудить сердце, нервы, тело



Тебе служить, когда в твоей груди



Уже давно все пусто, все сгорело,



И только воля говорит: “Иди!”



Останься прост, беседуя с царями,



Останься честен, говоря с толпой;



БУДЬ прям и тверд с врагами и друзьями,



Пусть все, в свой час, считаются с тобой;



Наполни смыслом каждое мгновенье,



Часов и дней неумолимый бег, –



Тогда весь мир ты примешь во владенье,



Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

Источник: nashaplaneta.su