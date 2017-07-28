Виновата жара

... Потом все доказывали, что виноват Шеварднадзе: его убедил госсекретарь США...его не читал — лето, жара, все на дачах... Затишьем ... Потом все доказывали, что виноват Шеварднадзе: его убедил госсекретарь ...его не читал — лето, жара, все на дачах... Затишьем ...