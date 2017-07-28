Виновата жара
16:03. 28 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Только что дали свет. На Сев.Инфо пишут, что уже 2 из 4 веток энергомоста снова подключили, что позволило подать электричество на Керчь, Севастополь и Симферополь.
Причина отключения полуострова – авария энергомоста из-за жары.
Причиной аварийного отключения электричества в Крыму и Севастополе стало аварийное отключение четырех воздушных линий 220 кВ, обеспечивающих энергосистему полуострова. По информации ситуационно-аналитического центра Минэнерго, энергосистема Крыма и города Севастополь "выделились на изолированную работу с дефицитом мощности около 1 тыс. МВт", сообщает ТАСС.
В Минэнерго считают, что ЧС спровоцировано высокой температурой воздуха на Кубани.
Прекращение подачи электроэнергии в Крым не повлияло на боеготовность сил Черноморского флота, объекты флота переведены на резервные источники питания, сообщил официальный представитель флота Вячеслав Трухачев.
http://sevastopol.su/news.php?id=99652 – цинк
Республика Крым в пятницу полностью осталась без света, сообщил журналистам министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.
Согласно информации ситуационно-аналитического центра Минэнерго, по предварительной информации, в 13:55 отключились четыре воздушные линии 220 кВ, обеспечивающих переток мощности в крымскую энергосистему. По данным центра, энергосистема Крыма и города Севастополь "выделились на изолированную работу с дефицитом мощности около 1 тыс. МВт".
По данным Минэнерго, причиной аварийного отключения ЛЭП стала высокая температура воздуха на Кубани.
"Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае", – сказал министр. По его словам, сейчас идет активное восстановление четырех линий. "Работаем над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение полуострова", – добавил Белик.
Источник во властных структурах региона сообщил, что, как ожидается, свет вернется в дома крымчан к 16:00 мск пятницы. "Ведутся восстановительные работы, предположительно, они окончатся к 16 часам", – сказал источник.
В пресс-службе Южного регионального центра МЧС сообщили ТАСС, что отключение энергоснабжения пока не повлияло на работу социально значимых объектов и объектов с массовым пребыванием людей. Они переведены на резервные источники питания. Специалисты восстанавливают энергоснабжение в обесточенных Крыме и Севастополе за счет собственных резервов.
В главных управлениях МЧС по Республике Крым и Севастополю развернуты оперативные штабы, к работе приступили оперативные группы.
https://forum.sevastopol.info/viewtopic.p
PS. Мобильный интернет работает очень плохо, так что не удивляйтесь, если в работе блога могут возникнуть перебои, если будут повторные отключения, а то жара штука такая…
PS2. Интерактивная карта подачи электроэнергии в Севастополе http://sevstar.net/article/3890
Источник: colonelcassad.livejournal.com