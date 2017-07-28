Сводки от ополчения Новороссии 28 июля 2017

Памятник погибшим в ходе военных действий горловчанам был торжественно открыт сегодня.

Мероприятие, приуроченное к третьей годовщине со дня первого обстрела Горловки армией Украины, прошло в центре города.

В церемонии открытия мемориала приняли участие председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин, министр образования и науки ДНР Лариса Полякова, и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько, депутаты парламента и местные жители. Всего собралось порядка тысячи человек.

«Горловка была простым мирным городом Донбасса, здесь кипела жизнь. Но с недавнего времени этот город стал оплотом, который удерживает натиск наших оппонентов, — обратился к присутствующим Пушилин. — Данный мемориал будет напоминать потомкам о тех событиях, которые сейчас происходят в Республике. Я уверен, что мы сможем добиться поставленной цели, но мы также должны чтить память тех, кто погиб на трудном пути к победе».

Перед открытием мемориала священнослужители провели панихиду по жителям Горловки, погибшим в период военных действий в Донбассе. Затем Пушилин и Приходько торжественно открыли памятник, сняв с него белое полотно. Мемориал выполнен из мрамора и включает несколько элементов, в том числе плиты с именами и фамилиями погибших и статую скорбящего ангела. Надпись на монументе гласит: «Вечная память жителям Горловки, погибшим в результате агрессии Киева с 2014 по 2017 годы».

«Чего хотели люди Донбасса? Они хотели просто спокойно жить, работать на благо родного края. Но внезапно пришла беда в наш дом. В Киеве незаконно захватили власть, и мы с этим не согласились. Теперь, к сожалению, мы платим за это большую цену. И наша цель — помнить о тех, кто отдал жизнь за нашу свободу», — сказал Приходько.

После официального открытия у мемориала состоялся концерт-реквием. Местные вокалисты исполнили песни, посвященные Горловке, трудолюбию и отваге ее жителей. Дети зачитали стихи о войне. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших сограждан. Также состоялось возложение цветов к мемориалу. Многие жители Горловки не сдерживали слезы, читая на мраморных плитах имена своих погибших родственников и друзей.

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