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Сводки от ополчения Новороссии 28 июля 2017

12:00. 28 июля 2017 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал:

Украинские каратели не прекращают совершать обстрелы ЛНР

За сутки украинские силовики 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 82-мм, СПГ, АГС, РПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Желобок, Калиново, Фрунзе, Первомайск.

В 07.50 27.07 МО 82 мм (2 мины), БМП-2 (18),  СО —  с направления Новотошковское – в направлении Желобок.

В 20.30 27.07 МО 82 мм (13 мин), КК —  с направления Новотошковское – в направлении Желобок.

В 20.35 27.07 БМП-1 (26 выстр.),   СПГ (6 выстр.), РПГ (10 выстр.),  АГС —  с направления Троицкое – в направлении Калиново.

В 23.30 27.07 БМП-1 (4 выстр.), АГС (29), СО — с направления Троицкое – в направлении Калиново.

В 00.15 28.07 СПГ (3 выстр.), АГС, СО —  с направления Крымское – в направлении Фрунзе.

В 00.50 28.07 БМП-1 (10 выстр.),   СПГ (2 выстр.),  АГС —  с направления Катериновка – в направлении Первомайск.

Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

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Под Мариуполем уничтожен украинский снайпер (ВИДЕО)

Под Мариуполем уничтожен украинский снайпер (ВИДЕО) | Русская весна

Утром 27 июля вблизи Водяного на мариупольском направлении был уничтожен снайпер ВСУ Иван Носач.
 
Об этом сообщили в пресс-центре штаба «АТО».

«Сегодня, 27 июля, около 08.00 в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе н.п. Водяное (ОТГ „Мариуполь“) погиб военнослужащий ВС Украины. Украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Как отмечают украинские СМИ, у уничтоженного снайпера остались двое 16-летних детей.

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В Горловке в третью годовщину со дня начала обстрелов города открыли мемориал погибшим жителям (ФОТО)

В Горловке в третью годовщину со дня начала обстрелов города открыли мемориал погибшим жителям (ФОТО) | Русская весна

Памятник погибшим в ходе военных действий горловчанам был торжественно открыт сегодня.

Мероприятие, приуроченное к третьей годовщине со дня первого обстрела Горловки армией Украины, прошло в центре города.

В церемонии открытия мемориала приняли участие председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин, министр образования и науки ДНР Лариса Полякова, и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько, депутаты парламента и местные жители. Всего собралось порядка тысячи человек.

«Горловка была простым мирным городом Донбасса, здесь кипела жизнь. Но с недавнего времени этот город стал оплотом, который удерживает натиск наших оппонентов, — обратился к присутствующим Пушилин. — Данный мемориал будет напоминать потомкам о тех событиях, которые сейчас происходят в Республике. Я уверен, что мы сможем добиться поставленной цели, но мы также должны чтить память тех, кто погиб на трудном пути к победе».

Перед открытием мемориала священнослужители провели панихиду по жителям Горловки, погибшим в период военных действий в Донбассе. Затем Пушилин и Приходько торжественно открыли памятник, сняв с него белое полотно. Мемориал выполнен из мрамора и включает несколько элементов, в том числе плиты с именами и фамилиями погибших и статую скорбящего ангела. Надпись на монументе гласит: «Вечная память жителям Горловки, погибшим в результате агрессии Киева с 2014 по 2017 годы».

«Чего хотели люди Донбасса? Они хотели просто спокойно жить, работать на благо родного края. Но внезапно пришла беда в наш дом. В Киеве незаконно захватили власть, и мы с этим не согласились. Теперь, к сожалению, мы платим за это большую цену. И наша цель — помнить о тех, кто отдал жизнь за нашу свободу», — сказал Приходько.

После официального открытия у мемориала состоялся концерт-реквием. Местные вокалисты исполнили песни, посвященные Горловке, трудолюбию и отваге ее жителей. Дети зачитали стихи о войне. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших сограждан. Также состоялось возложение цветов к мемориалу. Многие жители Горловки не сдерживали слезы, читая на мраморных плитах имена своих погибших родственников и друзей.

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В Горловке в третью годовщину со дня начала обстрелов города открыли мемориал погибшим жителям (ФОТО) | Русская весна
В Горловке в третью годовщину со дня начала обстрелов города открыли мемориал погибшим жителям (ФОТО) | Русская весна
В Горловке в третью годовщину со дня начала обстрелов города открыли мемориал погибшим жителям (ФОТО) | Русская весна
В Горловке в третью годовщину со дня начала обстрелов города открыли мемориал погибшим жителям (ФОТО) | Русская весна
В Горловке в третью годовщину со дня начала обстрелов города открыли мемориал погибшим жителям (ФОТО) | Русская весна
В Горловке в третью годовщину со дня начала обстрелов города открыли мемориал погибшим жителям (ФОТО) | Русская весна
В Горловке в третью годовщину со дня начала обстрелов города открыли мемориал погибшим жителям (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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