Сводки от ополчения Новороссии 28 июля 2017
- 09:28 Украинские каратели не прекращают совершать обстрелы ЛНР.
- 01:00 Под Мариуполем уничтожен украинский снайпер (ВИДЕО).
- Вчера 20:58 В Горловке в третью годовщину со дня начала обстрелов города открыли мемориал погибшим жителям (ФОТО).
Украинские каратели не прекращают совершать обстрелы ЛНР
За сутки украинские силовики 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 82-мм, СПГ, АГС, РПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Желобок, Калиново, Фрунзе, Первомайск.
В 07.50 27.07 МО 82 мм (2 мины), БМП-2 (18), СО — с направления Новотошковское – в направлении Желобок.
В 20.30 27.07 МО 82 мм (13 мин), КК — с направления Новотошковское – в направлении Желобок.
В 20.35 27.07 БМП-1 (26 выстр.), СПГ (6 выстр.), РПГ (10 выстр.), АГС — с направления Троицкое – в направлении Калиново.
В 23.30 27.07 БМП-1 (4 выстр.), АГС (29), СО — с направления Троицкое – в направлении Калиново.
В 00.15 28.07 СПГ (3 выстр.), АГС, СО — с направления Крымское – в направлении Фрунзе.
В 00.50 28.07 БМП-1 (10 выстр.), СПГ (2 выстр.), АГС — с направления Катериновка – в направлении Первомайск.
Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.
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Под Мариуполем уничтожен украинский снайпер (ВИДЕО)
Утром 27 июля вблизи Водяного на мариупольском направлении был уничтожен снайпер ВСУ Иван Носач.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба «АТО».
«Сегодня, 27 июля, около 08.00 в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе н.п. Водяное (ОТГ „Мариуполь“) погиб военнослужащий ВС Украины. Украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
Как отмечают украинские СМИ, у уничтоженного снайпера остались двое 16-летних детей.
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В Горловке в третью годовщину со дня начала обстрелов города открыли мемориал погибшим жителям (ФОТО)
Памятник погибшим в ходе военных действий горловчанам был торжественно открыт сегодня.
Мероприятие, приуроченное к третьей годовщине со дня первого обстрела Горловки армией Украины, прошло в центре города.
В церемонии открытия мемориала приняли участие председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин, министр образования и науки ДНР Лариса Полякова, и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько, депутаты парламента и местные жители. Всего собралось порядка тысячи человек.
«Горловка была простым мирным городом Донбасса, здесь кипела жизнь. Но с недавнего времени этот город стал оплотом, который удерживает натиск наших оппонентов, — обратился к присутствующим Пушилин. — Данный мемориал будет напоминать потомкам о тех событиях, которые сейчас происходят в Республике. Я уверен, что мы сможем добиться поставленной цели, но мы также должны чтить память тех, кто погиб на трудном пути к победе».
Перед открытием мемориала священнослужители провели панихиду по жителям Горловки, погибшим в период военных действий в Донбассе. Затем Пушилин и Приходько торжественно открыли памятник, сняв с него белое полотно. Мемориал выполнен из мрамора и включает несколько элементов, в том числе плиты с именами и фамилиями погибших и статую скорбящего ангела. Надпись на монументе гласит: «Вечная память жителям Горловки, погибшим в результате агрессии Киева с 2014 по 2017 годы».
«Чего хотели люди Донбасса? Они хотели просто спокойно жить, работать на благо родного края. Но внезапно пришла беда в наш дом. В Киеве незаконно захватили власть, и мы с этим не согласились. Теперь, к сожалению, мы платим за это большую цену. И наша цель — помнить о тех, кто отдал жизнь за нашу свободу», — сказал Приходько.
После официального открытия у мемориала состоялся концерт-реквием. Местные вокалисты исполнили песни, посвященные Горловке, трудолюбию и отваге ее жителей. Дети зачитали стихи о войне. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших сограждан. Также состоялось возложение цветов к мемориалу. Многие жители Горловки не сдерживали слезы, читая на мраморных плитах имена своих погибших родственников и друзей.
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