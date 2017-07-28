Сватовство по-славянски

Сватовство — старинная традиция, которая в определённой степени существует и сегодня. Конечно, современная форма сватовства отличается от старинных обычаев, зачастую несёт только формальную роль и совершается в дань традициям.Простыми словами, сватовство — это предложение представителями жениха родителям невесты выдать их дочь замуж. Сваты приходили в дом к родителям невесты и предлагали своего жениха, пытаясь получить согласие на свадьбу между молодыми.Зачастую две семьи договаривались о том, чтобы породниться, соответственно, оговаривая не только брак, но также приданое и выгодные стороны такого союза. Даль в своём толковом словаре так охарактеризовал данный термин: «Сватовство, сватанье, предложенье девице, а более родителям её, отдать её замуж за такого-то». Из этого определения может быть ясно, что в процессе сватанья больше считались с мнением родителей невесты, чем с мнением девушки.Конечно, для нашего времени, когда главным считается мнение невесты и жениха, а мнение родителей зачастую и вовсе не ставится в рассмотрение, такой обычай может показаться довольно несправедливым по отношению к воле и чувствам невесты, однако в древности успех, процветание и даже выживание семьи в сложных условиях было на первом месте. К тому же, для всех людей старого времени сватовство было естественным и повседневным делом, так выходили замуж их прабабушки, бабушки, матери и так предстояло выйти замуж им самим, их дочкам и внучкам.В роли свах часто выбирались родственники жениха или специальные люди, для которых сватовство было настоящей работой. Для этой роли подбирали умных, красноречивых, остроумных людей, которые могли расписать достоинства жениха как можно краше и вызвать искренний интерес у семьи невесты. После того как жених или семья жениха выбирала кандидатуру, к ним засылались сваты. Сваты приходили обычно ближе к вечеру, или даже после заката солнца (чтобы не навлечь сглаз), когда вся семья собиралась в доме. Придя в дом, сваты начинали расписывать достоинства жениха, достоинство его семьи и выгодность такой «сделки». В то же самое время пришедшие свататься узнавали какое приданое даётся за невестой и другие подробности.Родители невесты зачастую не спешили с ответом, набивая цену своей дочери, просили подождать и говорили, что за их дочерью много охотников пожениться. Положительный ответ вовсе не был обязательным. Родители невесты могли отказать, если их не удовлетворял сам жених или же его семья. Также родители могли отказать, если их дочь-невеста всячески отказывалась от замужества с тем или иным человеком.После сватовства проводились два обряда: смотрины и рукобитие.Смотрины существовали двух видов: смотрины невесты и смотрины хозяйства жениха. В первом случае семья жениха устраивала смотрины девушки, оценивала её достоинства и недостатки, внешние качества, скромность, покладистость, различные умения. Во втором случае родители невесты устраивали смотрины жениха, для чего приходили в его дом и устраивали «домоглядство». Семья жениха в это время пыталась представить своё имущество более красиво и богато. Нередко для этих случаев даже заимствовали у соседей и родственников различные вещи, утварь, домашнюю скотину и так далее, чтобы представить жениха в более выгодном свете.Если семья невесты принимала положительное решение, проводился обряд, который назывался, Просватанье, Своды или Свадебный договор. Сегодня нечто похожее называется помолвкой. Рукобитие – свадебный обряд, который устраивала семья невесты. Обе семьи собирались и договаривались о сроке свадьбы, приданом невесты, подарках, всех расходах и так далее. По завершении всех переговоров, отцы жениха и невесты били друг друга по рукам, откуда, собственно, и пошло название обряда. С этого дня невеста считалась просватанной, обручённой или помолвленной. После обручения, ни сторона жениха, ни сторона невесты не могли отказаться от свадьбы. Мало того, что это было делом бесчестным, в царские времена за это полагалось взыскание штрафов и даже уголовное наказание. Также, во многих местностях исследователи зафиксировали обычай, следуя которому, обручённые сразу после рукобития могли жить, как муж и жена.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com