Симметричные меры
12:30. 28 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В продолжение темы санкций http://colonelcassad.livejournal.com/357
В Москве выводы из голосования в Сенате по вопросу санкций и в Конгрессе по поводу стены с Мексикой сделали и не стали дожидаться очевидного.
Заявление МИД РФ.
27 июля Конгресс США завершил процедуру голосования по новому закону, ужесточающему санкции в отношении России. Это еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах. Прикрываясь своей «исключительностью», США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств. Хорошо известно, что Российская Федерация делала и делает все возможное, чтобы нормализовать двусторонние отношения, развивать связи и сотрудничество с США по важнейшим вопросам международной повестки дня, включая, прежде всего, борьбу с терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, киберпреступностью и т.д. Исходили и исходим из того, что эффективно решать мировые проблемы можно только совместно. Уверены, что большинство людей на планете разделяют такой подход.
Вместе с тем, Соединенные Штаты под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции. Все это идет вразрез с принципами международного права, противоречит положениям Устава ООН, нормам ВТО, элементарным стандартам цивилизованного международного общения. В США принимаются решения о незаконных санкциях в отношении Российской Федерации, изымается российская дипломатическая собственность, оформленная в юридически обязывающих двусторонних документах, высылаются из страны российские дипломаты. Это явно нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и общепризнанную дипломатическую практику.
Принятие нового закона о санкциях со всей очевидностью показало, что отношения с Россией стали заложником внутриполитической борьбы в самих США. Кроме того, новый закон ставит цель, используя политические инструменты, создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике. Подобный шантаж, нацеленный на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией, несет в себе угрозу для многих стран и международного бизнеса.
Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации. Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной.
– В этой связи предлагаем американской стороне до 1 сентября с.г. привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ. Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.
Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США.
http://www.mid.ru/ru/press_service/spoke
Теперь осталось выяснить, до какого уровня будут деградировать американо-российские отношения после предстоящих санкций и зеркальных мер.
Источник: colonelcassad.livejournal.com