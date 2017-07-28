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Симметричные меры

12:30. 28 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


В продолжение темы санкций http://colonelcassad.livejournal.com/3571040.html.
В Москве выводы из голосования в Сенате по вопросу санкций и в Конгрессе по поводу стены с Мексикой сделали и не стали дожидаться очевидного.

Заявление МИД РФ.

27 июля Конгресс США завершил процедуру голосования по новому закону, ужесточающему санкции в отношении России. Это еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах. Прикрываясь своей «исключительностью», США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств. Хорошо известно, что Российская Федерация делала и делает все возможное, чтобы нормализовать двусторонние отношения, развивать связи и сотрудничество с США по важнейшим вопросам международной повестки дня, включая, прежде всего, борьбу с терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, киберпреступностью и т.д. Исходили и исходим из того, что эффективно решать мировые проблемы можно только совместно. Уверены, что большинство людей на планете разделяют такой подход.

Вместе с тем, Соединенные Штаты под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции. Все это идет вразрез с принципами международного права, противоречит положениям Устава ООН, нормам ВТО, элементарным стандартам цивилизованного международного общения. В США принимаются решения о незаконных санкциях в отношении Российской Федерации, изымается российская дипломатическая собственность, оформленная в юридически обязывающих двусторонних документах, высылаются из страны российские дипломаты. Это явно нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и общепризнанную дипломатическую практику.

Принятие нового закона о санкциях со всей очевидностью показало, что отношения с Россией стали заложником внутриполитической борьбы в самих США. Кроме того, новый закон ставит цель, используя политические инструменты, создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике. Подобный шантаж, нацеленный на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией, несет в себе угрозу для многих стран и международного бизнеса.
Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации. Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной.

– В этой связи предлагаем американской стороне до 1 сентября с.г. привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ.  Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.
Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США.

http://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/official_statement/-/asset_publisher/t2GCdmD8RNIr/content/id/2824435 – цинк

Теперь осталось выяснить, до какого уровня будут деградировать американо-российские отношения после предстоящих санкций и зеркальных мер.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: дипломатия, мид рф, Россия, санкции, США
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