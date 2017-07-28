Открытым текстом 28.07.2017

Холодная война переходит в горячую фазу. Почти единогласно конгресс Соединенных Государств Америки принял закон о санкциях против Ирана, северной половины Кореи. А заодно, в виде поправок к исходному проекту, против нас. За сирийскую операцию и их фантазии о нашем вмешательстве в выборы. Таких радикальных санкций не было уже более четырех десятилетий.

Для ключевых субъектов экономики РФ кредит и отсрочка платежа сокращается до двух недель или даже одной. Запрещена передача многих важных технологий, включая подводную нефтегазодобычу. Особо прописана борьба против строительства газопровода “Северный поток — 2”.

Открытым текстом напоминаю: санкции появлялись всякий раз, когда росло наше влияние в Европе. Еще в 1963-м тогдашний глава правительства ФРГ по требованию Вашингтона заблокировал поставку труб большого диаметра для наших магистральных нефте- и газопроводов. Чтобы блокировать строительство нефтепровода “Бухара-Урал” и газопровода “Дружба”. Но мы тут же начали выпускать свои. На первой такой трубе рабочие написали канцлеру: “Труба тебе, Аденауэр!”

В 1982-м Рейган попытался запретить поставки оборудования для нового газопровода в Европу. Европейцы подняли антиамериканскую истерику. Санкции пришлось отменить. Старый Свет считать умеет. На нашей стороне физика и геология. Наш газ сейчас в Европе стоит примерно двести долларов за тысячу кубометров, американский больше пятисот. Если американцы подсадят Европу на свой сжиженный газ, немецкие и французские товары в одночасье станут неконкурентоспособны. Даже безропотный Брюссель вынужденно взбунтовался против Вашингтона.

Глава Европейской комиссии Юнкер заявил, что ненамеренные последствия американского закона о санкциях повлияют на энергетическую безопасность ЕС, и комиссия готова на ответные действия. По его словам, лозунг “Америка в первую очередь” не может означать, что Европа — в последнюю.

Открытым текстом спрашиваю: что это, если не открытая экономическая война? Санкции, введенные ЕС по настоянию СГА, всегда били по самому ЕС больнее, чем по нам.

В 1980-е Старый Свет отбивался от навязчивых американских предложений. Но сегодня руководители Франции и Германии ставят рекорды по стрельбе себе в ногу. Да и Трамп ничего не может сделать. Его вето на закон легко преодолеют. А сам закон — вопреки конституции — запрещает президенту отменять санкции. По сути, в Вашингтоне произошел госпереворот. Путем политической кастрации. Трампу не дают возможности влиять на внешнюю политику от слова “никак”.

25 июля в Совете Федерации принят закон, разрешающий продавать невозвратные авиабилеты без права бесплатного провоза багажа.

Глава Совфеда Матвиенко резко отозвалась о сопутствующей закону инструкции: “Что касается ручной клади, вы там какую-то чушь написали, что нельзя проносить телефоны, книги, верхнюю одежду — кто автор этого нормативного акта?” Заместитель министра транспорта Аристов ответил, что текст документа предварительный. Матвиенко отметила: “Это коллективная безответственность. Все-таки вы можете прокомментировать глупости, которые там написаны, если они имеют место быть?”

Открытым текстом удивляюсь: на редкость вежливая женщина возглавляет верхнюю палату нашего парламента. Инструкция-то такая, что ни матом сказать, ни на заборе написать: это кто же придумал пальто и куртки объявить багажом! Наши сбитые летчики говорят: если не будут брать с нас деньги за каждый чих, не смогут конкурировать с западными компаниями, заявляющими сверхнизкие цены на билеты и наверстывающими свое на плате за багаж, за кормежку в рейсе, чуть ли не за посещение туалета.

Понятно, если бы все эти поборы с нас открыто прописали в тарифах, то нормальные люди еще десять раз подумали бы, стоит ли летать в товарных вагонах. Выходит, Запад своих пассажиров обманывает, и наши так же хотят! Может быть, авиакомпаниям лучше попробовать себя на работе попроще — лес валить или кайлом в забое махать? И их покровителей в экономическом блоке правительства — туда же?

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru