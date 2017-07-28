Один день в истории: 106 лет назад родился разведчик Николай Кузнецов

27 июля 1911 года в деревне Зырянке Екатеринбургского уезда Пермской губернии родился великий разведчик, Герой Советского Союза (посмертно) Николай Иванович Кузнецов

Герой Советского Союза Николай Кузнецов родился в многодетной крестьянской семье. Мальчик с детства от природы был одарен необычайными лингвистическими способностями. Его друзьями были местный аптекарь, австриец Краузе и лесник, бывший пленный германской армии, у которого Кузнецов нахватался ненормативной лексики, которой нет ни в одном учебнике немецкого языка.

В 1926 году Кузнецов поступил в Талицкий лесной техникум, где параллельно с другими предметами стал самостоятельно интенсивно изучать немецкий язык, включая его диалекты. Но одаренному молодому человеку не удалось получить диплом, так как в 1929 году по обвинению в "белогвардейско-кулацком происхождении" его исключили из техникума и комсомола.

Тем не менее когда в мае 1935 года Кузнецов устроился на работу в "Уралмашзавод", он уже проходил по линии НКВД под псевдонимом Колонист. В феврале 1936 года Кузнецова уволили с завода как прогульщика, а спустя некоторое время арестовали. Трудно сказать, было ли это действительным арестом или легендой прикрытия. Во всяком случае именно из тюрьмы Кузнецов попадает в агентуру советской контрразведки и получает статус особо засекреченного спецагента. С 1938 года у него началась новая жизнь под именем немца Рудольфа Вильгельмовича Шмидта, которому было предписано внедриться в дипломатическую среду столицы.

С началом Великой Отечественной войны при НКВД СССР было создано Четвертое управление, которое должно было организовывать диверсионную работу в тылу немецкой армии. В этом управлении и продолжил свою службу Николай Кузнецов. Была придумана легенда, согласно которой он являлся лейтенантом Паулем Вильгельмом Зибертом. Зимой 1942 года Зиберта определили в лагерь для немецких военнопленных, где он вживался в новую роль, знакомился с порядками, бытом и нравами вермахта. После успешного прохождения всех испытаний Кузнецова направили в район оккупированного города Ровно — в отряд спецназначения "Победители".

С октября 1942 по весну 1944 года — почти 16 месяцев — Кузнецов находился в занятом немцами Ровно, вращался в одном и том же кругу, постоянно расширяя число контактов. Кузнецов не просто изображал немца, он стал им, овладев шестью диалектами немецкого языка. Один раз ему пришлось переводить допрос пленного немецкого офицера. Тот, приняв Кузнецова по произношению за немца, с презрением сказал, что не хочет находиться в одном помещении с предателем. Когда ему сказали, что Кузнецов русский, немецкий офицер не поверил. Тогда Кузнецов стал разговаривать с ним на разных немецких диалектах.

Всего за 16 месяцев Кузнецов уничтожил 11 высших чинов оккупационной администрации. Главной целью Кузнецова было физическое уничтожение рейхскомиссара Украины Эриха Коха. Однако две попытки выполнить задание не удались по независящим от разведчика причинам.

Последней удачной крупной акцией разведчика стало похищение оберфюрера Функа. От него была получена сверхценная информация о подготовке покушения на руководителей "Большой тройки", которое германские спецслужбы собирались осуществить в ходе Тегеранской конференции.

Весной 1944 года у немецких патрулей в Западной Украине уже были ориентировки с описанием Зиберта. Узнав об этом, Кузнецов решил уйти за линию фронта. В селе Боратин группа Кузнецова натолкнулась на отряд бойцов УПА. Бандеровцы узнали разведчиков, хотя те были в немецкой форме, и решили брать их живыми. Кузнецов отказался сдаться и был убит.

5 ноября 1944 года за храбрость и исключительное мужество Николая Ивановича Кузнецова посмертно удостоили звания Героя Советского Союза.

Источник: nnm.me