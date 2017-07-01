Музыка в темноте: египетский оркестр, в котором играют полностью слепые девушки

Этот египетский оркестр – один из самых необычных в мире. Дело в том, что все 48 музыкантов, играющих в нем, – совершенно слепые. Это значит, что всем музыкантам приходится помнить свои партии наизусть без возможности посмотреть в ноты, даже если речь идет о сложных произведениях Моцарта, Брамса, Штрауса или Чайковского.

Этот оркестр называется Ал Нур Вал Амал (Egypt’s Al Nour Wal Amal orchestra) и проводит свои репетиции в Каире. Все музыканты – слепые, большинство – слепы от рождения, что означает, что осваивать музыкальные инструменты им также приходилось без помощи нот и даже не видя сам инструмент.



Египетский оркестр слепых музыкантов, играющих классическую музыку.

Ассоциация Ал Нур Вал Амал была основана еще в 1954 году, и была первой неправительственной организацией на Ближнем Востоке, которая помогала слепым девушкам и женщинам. Они занимались обучением, лечением своих клиентов, давали девушкам возможность получить профессию и найти работу, помогали интегрироваться в общество. И одной из возможностей был также оркестр, который организовали в середине 1960-х. Тогда, в самом начале, в оркестре играло 15 музыкантов, сейчас более чем в два раза больше.

Желающие играть в оркестре должны сначала научиться играть на одном из инструментов, на что уходит несколько лет. Почти каждый день они тренируются более пяти часов в день, и когда учителя сочтут, что инструмент освоен достаточно хорошо, к основным урокам музыки прибавляются уроки на тренировку памяти. Для изучения своей партитуры используется шрифт Брайля, затем каждая девушка должна самостоятельно выучить всю партитуру так, чтобы уметь воспроизвести ее от начала до конца без поддержки других музыкантов. И после этого наступает третий, самый сложный этап – научиться слажено играть в группе.

Никто из музыкантов не видит дирижера, а это значит, они не могут увидеть жесты, позволяющие им вступить со своей партией вовремя. Как говорят сами музыканты, для них ощущение, когда именно нужно начать играть, становится своего рода шестым чувством. "Я просто слышу и знаю, что вот после этой ноты, за этим инструментом, мне надо начать играть. Так что можно сказать, мы чувствуем музыку," – говорит Закария, одна из музыкантов. – "Я не думаю, что для того, чтобы играть слепому музыку нужны какие-то особенные навыки. Но для того, чтобы сыграть большую симфонию без нот, только по памяти – вот на это не каждый музыкант способен."



Оркестр состоит из 48 музыкантов.

Вице-президент ассоциации Амал Фекри вспоминает, как однажды один человек был так потрясен игрой оркестра, что потом подошел к нему и спросил, зачем девушек заставляют играть по памяти. Он даже не понял, что они были слепыми – так хорошо они играли. А узнав этот факт, он был так потрясен, что потом даже организовал концерт оркестра на Мальте.

В мире есть и другие оркестры, в которых играют слепые, но другого такого оркестра, который бы играл классическую музыку, да еще и такой сложности – нет. Но несмотря на уникальность проекта, сейчас он находится в подвешенном состоянии. После января 2011 египетское правительство перестало поддерживать организацию, поэтому они сейчас полностью зависят от пожертвований. Зарплата учителям, настройка инструментов – все стоит денег. И все же каким-то образом им до сих пор удается устраивать концерты по всему миру, и услышать их живьем – действительно незабываемый опыт.

Источник: nashaplaneta.su