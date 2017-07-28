Лучшие фотографии космоса 2017 года

Ежегодно фотографы со всего мира делают снимки далеких космических объектов. Темное небо подобно окну в Галактику, которое позволяет нам увидеть сияние Вселенной, недоступное днем или — из-за света искусственных огней мегаполисов — ночью.

Конкурс, который спонсируется Гринвичской королевской обсерваторией, каждый год выбирает лучшие астрофотографии. Шорт-лист конкурса включает фотографии Млечного Пути, полярного сияния и многие другие.

Итоги будут подведены в сентябре, но уже сейчас можно полюбоваться фотографиями, выставленными на конкурс.

Млечный Путь над радиотелескопом, Национальная астрономическая обсерватория Китая.

Фотография: Haitong Yu

Бирюзовое северное сияние над заснеженными деревьями. Освещенные уличными фонарями деревья кажутся ярко-розовыми, образуя контрастную рамку для величайшего природного светового шоу.

Фотография: Юлия Жуликова

В созвездии Ориона, на расстоянии 1467 световых лет от нашей планеты, находится туманность NGC 2023.

Фотография: Warren Keller

Заснеженная гора в Восточной Сьерре возвышается над пожелтевшей осиновой рощей, а над ними сияет Млечный Путь.

Фотография: Brandon Yoshizawa

Падающая звезда в небе над скалистым пейзажем Портленда, Дорсет.

Фотография: Rob Bowes

Находящиеся в созвездии Близнецов остатки галактической сверхновой звезды, которая могла взорваться целых 30 тысяч лет назад. Благодаря шарообразному виду их прозвали туманностью Медуза.

Фотография: Chris Heapy

Астроном наблюдает за созвездием Большой Медведицы, Энгадин, Швейцария.

Фотография: Nicholas Roemmelt

Следы звезд закрутились вокруг одинокого астронома.

Фотография: Andrew Whyte

Звездная галактика M82, также известная как галактика Сигара, излучает свет в пять раз ярче, чем наша, и находится на расстоянии около 12 миллионов световых лет от Земли в созвездии Большая Медведица.

Фотография: Bernard Miller

Ответ природы на потрясающий фейерверк — северное сияние в Тромсё, Норвегия.

Фотография: Derek Burdeny

Источник: nashaplaneta.su