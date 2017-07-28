Главная » Творчество

Лучшие фотографии космоса 2017 года

21:35. 28 июля 2017 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал:



Ежегодно фотографы со всего мира делают снимки далеких космических объектов. Темное небо подобно окну в Галактику, которое позволяет нам увидеть сияние Вселенной, недоступное днем или — из-за света искусственных огней мегаполисов — ночью.

Лучшие фотографии космоса 2017 года

Конкурс, который спонсируется Гринвичской королевской обсерваторией, каждый год выбирает лучшие астрофотографии. Шорт-лист конкурса включает фотографии Млечного Пути, полярного сияния и многие другие.

Итоги будут подведены в сентябре, но уже сейчас можно полюбоваться фотографиями, выставленными на конкурс.

Лучшие фотографии космоса 2017 года

Млечный Путь над радиотелескопом, Национальная астрономическая обсерватория Китая.

Фотография: Haitong Yu

Лучшие фотографии космоса 2017 года

Бирюзовое северное сияние над заснеженными деревьями. Освещенные уличными фонарями деревья кажутся ярко-розовыми, образуя контрастную рамку для величайшего природного светового шоу.

Фотография: Юлия Жуликова

Лучшие фотографии космоса 2017 года

В созвездии Ориона, на расстоянии 1467 световых лет от нашей планеты, находится туманность NGC 2023.

Фотография: Warren Keller

Лучшие фотографии космоса 2017 года

Заснеженная гора в Восточной Сьерре возвышается над пожелтевшей осиновой рощей, а над ними сияет Млечный Путь.

Фотография: Brandon Yoshizawa

Лучшие фотографии космоса 2017 года

Падающая звезда в небе над скалистым пейзажем Портленда, Дорсет.

Фотография: Rob Bowes

Лучшие фотографии космоса 2017 года

Находящиеся в созвездии Близнецов остатки галактической сверхновой звезды, которая могла взорваться целых 30 тысяч лет назад. Благодаря шарообразному виду их прозвали туманностью Медуза.

Фотография: Chris Heapy

Лучшие фотографии космоса 2017 года

Астроном наблюдает за созвездием Большой Медведицы, Энгадин, Швейцария.

Фотография: Nicholas Roemmelt

Лучшие фотографии космоса 2017 года

Следы звезд закрутились вокруг одинокого астронома.

Фотография: Andrew Whyte

Лучшие фотографии космоса 2017 года

Звездная галактика M82, также известная как галактика Сигара, излучает свет в пять раз ярче, чем наша, и находится на расстоянии около 12 миллионов световых лет от Земли в созвездии Большая Медведица.

Фотография: Bernard Miller

Лучшие фотографии космоса 2017 года

Ответ природы на потрясающий фейерверк — северное сияние в Тромсё, Норвегия.

Фотография: Derek Burdeny



Источник: nashaplaneta.su

Метки: астрономия и космос
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Величие и мощь СССР недооценивают даже советские патриоты. Советский космос им не по зубам
...космосе и во вселенной!Советский Союз за 3 года до этой фотографии...то там далекий космос, если лучше совершенствовать атомные бомбы..., американцы переманили себе лучшего немецкого ракетного конcтруктора Вернера... сказал что лучше быть бедным? Лучше быть живым ...
Не последний день Помпеи
..., разве что современные чуть лучше обработаны. На многих зданиях...у этого далеко не самого лучшего "чуда" инженерной мысли ...привязку к снимкам Помпей из космоса (Спасибо программе Google Earth...их надземных частей. На фотографии 1851 года колодец, он на ...
До Шаттлов американцы не были в Космосе
..., который «отправлял в космос» всех американских космонавтов на...поверхности, сделанные в 1969 году. Видимо, за почти ... завершения процесса и производства фотографий, идентичных полученным с помощью...сделал снимки лунной поверхности лучше, чем орбитеры НАСА!...
Фотография Земли с расстояния 6 миллиардов км
... глубокого философского смысла данной фотографии. Рассматривая фотографии Земли с околоземной орбиты... же невежества. Наверное, нет лучшей демонстрации глупого человеческого зазнайства, чем...Венера 36 лет в космосе …Спустя 23 года после описанных выше событий...
США истратили впустую более триллиона долларов, пытаясь внедрить похищенные секреты СССР в 90-е годы 20 века.
... оружия) снарядили для этого ЛУЧШИХ своих специалистов. Через банковские ...годы прошлого века. О том, какие перспективы открывает использование оружия в космосе... шокированы, когда смоделированный по фотографиям планер летательного аппарата впервые «продули...
7 марта 1960 года в СССР был сформирован первый отряд космонавтов
...успехом командовал авиационным корпусом в годы Великой Отечественной войны.Решением ... был подготовлен лучше, чем другие. Выбор первого покорителя космоса определялся многими... Или обе фотографии исторически подлинные? Ведь летал Гагарин в космос в шлеме...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>