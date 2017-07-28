Лучшие фотографии космоса 2017 года
Ежегодно фотографы со всего мира делают снимки далеких космических объектов. Темное небо подобно окну в Галактику, которое позволяет нам увидеть сияние Вселенной, недоступное днем или — из-за света искусственных огней мегаполисов — ночью.
Конкурс, который спонсируется Гринвичской королевской обсерваторией, каждый год выбирает лучшие астрофотографии. Шорт-лист конкурса включает фотографии Млечного Пути, полярного сияния и многие другие.
Итоги будут подведены в сентябре, но уже сейчас можно полюбоваться фотографиями, выставленными на конкурс.
Млечный Путь над радиотелескопом, Национальная астрономическая обсерватория Китая.
Фотография: Haitong Yu
Бирюзовое северное сияние над заснеженными деревьями. Освещенные уличными фонарями деревья кажутся ярко-розовыми, образуя контрастную рамку для величайшего природного светового шоу.
Фотография: Юлия Жуликова
В созвездии Ориона, на расстоянии 1467 световых лет от нашей планеты, находится туманность NGC 2023.
Фотография: Warren Keller
Заснеженная гора в Восточной Сьерре возвышается над пожелтевшей осиновой рощей, а над ними сияет Млечный Путь.
Фотография: Brandon Yoshizawa
Падающая звезда в небе над скалистым пейзажем Портленда, Дорсет.
Фотография: Rob Bowes
Находящиеся в созвездии Близнецов остатки галактической сверхновой звезды, которая могла взорваться целых 30 тысяч лет назад. Благодаря шарообразному виду их прозвали туманностью Медуза.
Фотография: Chris Heapy
Астроном наблюдает за созвездием Большой Медведицы, Энгадин, Швейцария.
Фотография: Nicholas Roemmelt
Следы звезд закрутились вокруг одинокого астронома.
Фотография: Andrew Whyte
Звездная галактика M82, также известная как галактика Сигара, излучает свет в пять раз ярче, чем наша, и находится на расстоянии около 12 миллионов световых лет от Земли в созвездии Большая Медведица.
Фотография: Bernard Miller
Ответ природы на потрясающий фейерверк — северное сияние в Тромсё, Норвегия.
Фотография: Derek Burdeny
Источник: nashaplaneta.su