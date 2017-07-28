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Константин Никифоров. Кимерика

17:29. 28 июля 2017 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян 25 июля встретился с гостями из США

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0726/c31521-9246436.html
” Ван Ян сегодня во второй половине дня в государственной резиденции “Чжуннаньхай” провел встречу с губернатором штата Айова Ким Рейнолдс во главе делегации.
Ван Ян передал привет и наилучшие пожелания губернатору К. Рейнолдс и населению штата Айова от председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних торгово-экономических отношений и сельскохозяйственного сотрудничества, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес” (конец цитаты).

 Из Айовы в Китай пойдет мясо.
Несмотря на всю грозную риторику в отношении Пекина, Вашингтон остается большим прагматиком. Так, на прошлой неделе состоялся  первый раунд китайско-американского всестороннего экономического диалога, намеченные цели  достигнуты 

http://russian.news.cn/2017-07/21/c_136462483.htm
“Вашингтон, 21 июля /Синьхуа/ — В среду здесь состоялся первый раунд китайско-американского всестороннего экономического диалога, внимание было сосредоточено на ключевых вопросах. В ходе переговоров в полной мере проявился дух взаимоуважения, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, были достигнуты позитивные результаты, реализованы намеченные цели, что создало успешную модель работы для следующих раундов.

Успешное проведение диалога стало конструктивным шагом на пути к претворению в жизнь важных договоренностей, достигнутых лидерами КНР и США в поместье Мар-а-Лаго, продемонстрировало деловое, открытое и откровенное отношение обеих сторон к сотрудничеству. Участники диалога высоко оценили выполнение 100-дневного плана действий по улучшению экономического сотрудничества между двумя странами, обсудили план китайско-американского экономического сотрудничества на будущий год, наметили 4 крупных сферы сотрудничества: макроэкономическая политика, торговля, инвестиции, глобальная экономика и глобальное экономическое управление. Стороны договорились о том, что экономические команды двух стран предпримут действия для скорейшей разработки однолетнего плана, определения содержания “раннего урожая” и закрепления результатов, достигнутых в ходе диалога.

…Накануне нынешнего раунда диалога успешно завершилось выполнение 100-дневного плана действий по улучшению экономического сотрудничества между двумя странами, предложенного лидерами КНР и США на прошедшей в поместье Мар-а-Лаго встрече, стороны достигли ряда договоренностей в сферах торговли сельхозпродукцией, финансовых услуг, инвестиций и энергетики. Этот план действий, характеризующийся “ориентированностью на решение вопросов, целевым управлением, дружественными консультациями, взаимной выгодой и обоюдным выигрышем”, помог избежать риска “торговой войны” между КНР и США, а также способствовал началу ряда проектов торгово-экономического сотрудничества, что указало на тенденцию прагматичного развития двусторонних торгово-экономических связей после прихода к власти новой американской администрации.

Хотя в последнее время китайско-американские торгово-экономические связи столкнулись с рядом новых вызовов и рисков, однако об общих тенденциях их развития беспокоиться не стоит. За время, прошедшее с момента установления дипотношений, китайско-американские торгово-экономические связи значительно расширились и углубились, была создана основная конфигурация взаимосвязей, глубокого переплетения, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша.

За прошедшие 30 лет объем двусторонней торговли вырос более чем в 200 раз, в прошлом году он превысил 550 млрд американских долларов; по состоянию на конец минувшего года совокупные взаимные инвестиции превысили 170 млрд долларов. По данным американской стороны, с помощью китайских инвестиций в США была создана 141 тыс. рабочих мест. В прошлом году во всех 50 американских штатах появились предприятия с китайским капиталом.

…Нынешние китайско-американские торгово-экономические связи являются многоуровневыми, многосторонними и зрелыми, они очень крепки и гибки, способны противостоять натиску политических и циклических экономических факторов. Углубление двусторонних обменов и контактов между КНР и США, увеличение числа механизмов по смягчению конфликтов, укрепление делового двустороннего и многостороннего сотрудничества стали источником гибкости и крепкости в китайско-американских торгово-экономических отношениях.

Если руководствоваться базовыми принципами сотрудничества и обоюдного выигрыша, урегулировать разногласия путем диалога и консультаций, поддерживать контакты по важным вопросам экономической политики, китайско-американские торгово-экономические связи непременно станут более зрелыми, гибкими и крепкими, будут лучше играть роль стабилизирующего фактора и двигателя двусторонних отношений” ( конец цитаты).

Заметьте, только выгода, никаких разговоров о базовых общечеловеческих ценностях.
Если конкретно, то Китай и США достигли определенного консенсуса по вопросу сельскохозяйственного сотрудничества

 http://russian.news.cn/2017-07/21/c_136462676.htm
“Вашингтон, 21 июля /Синьхуа/ …Страны заключили соглашение об инспекционных и карантинных протоколах для экспорта американского риса в Китай. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в четверг одним из представителей китайской делегации на переговорах.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства США, экспорт американского риса в Китай может начаться, когда Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину КНР завершит аудит производителей риса в США. Соединенные Штаты ранее не экспортировали рис в Китай, отметили в ведомстве.

В ходе экономического диалога КНР и США обменялись мнениями о сельскохозяйственной политике и торговле, в том числе о взаимной отмене запретов на торговлю продукцией птицеводства, НДС на импортную сухую барду, выдаче разрешений на биотехнологическую продукцию, экспорте в США китайских молочных продуктов и продукции аквакультуры.

В рамках диалога стороны также обсудили вопросы торговли сталью, алюминием и высокотехнологичной продукцией (конец цитаты).

Самое интересное, Китай согласился на расширение торговли услугами с США

http://russian.news.cn/2017-07/21/c_136462616.htm
” Китай дал согласие на расширение двусторонней торговли услугами с США по итогам первого раунда китайско-американского всестороннего экономического диалога, который завершился в среду.

“Несмотря на огромный дефицит в торговле услугами с США, Китай, тем не менее, убежден в том, что торговля услугами между КНР и США является взаимовыгодной, а также готов к взаимовыгодному и обоюдовыигрышному сотрудничеству в сфере торговли услугами”, — заявил корр. Синьхуа один из членов китайской делегации.

По его словам, учитывая различия между Китаем и США в размере и структуре их индустрии услуг, возможно, использовать сравнительные преимущества друг друга для взаимодополнения. “Расширение двусторонней торговли услугами также может способствовать балансировке торговых отношений между двумя сторонами”, – добавил член китайской делегации.

Он отметил, что США выразили надежду на дальнейшее открытие китайского рынка услуг. “Китай согласился на дальнейшее открытие рынка, углубление сотрудничества с США, а также формирование новых сфер развития двустороннего торгового сотрудничества”, – подытожил представитель делегации КНР ” ( конец цитаты).

Китай и США договорились о поддержке торговли высокотехнологичной продукцией гражданского назначения

http://russian.news.cn/2017-07/21/c_136462573.htm
” КНР и США договорились активизировать сотрудничество в сфере торговли высокотехнологичной продукцией гражданского назначения…Обе страны обязались ослабить контроль над экспортом при условии обеспечения гражданского характера соответствующей продукции и защиты прав на интеллектуальную собственность, чтобы расширить масштаб и сбалансировать двустороннюю торговлю, сообщили представители китайской делегации.

…Вашингтон уже несколько десятилетий устанавливает многочисленные запреты на экспорт высокотехнологичной продукции в Китай под предлогом защиты “национальной безопасности”.

“Если бы США снизили экспортные ограничения в отношении КНР до тех уровней, какие применяются к Бразилии или Франции, то дефицит в торговле США с Китаем сократился бы на 24 или 34 проц. соответственно”, – заявил во вторник на деловом обеде в Вашингтоне вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян, ссылаясь на апрельский доклад Фонда Карнеги за международный мир.

Министр финансов США Стивен Мнучин в своем выступлении на переговорах отметил, что два государства должны работать вместе, чтобы максимизировать выгоды для обеих сторон и развивать справедливые и сбалансированные двусторонние экономические отношения” (конец цитаты).

Разговоры о смерти Кимерики кажутся преждевременными.

Про Китай еще. Станет понятным, причем тут Айова.

http://russian.news.cn/2017-07/14/c_136444578.htm

Де-Мойн /США/, 14 июля /Синьхуа/ — В четверг в городе Де-Мойн, столице американского штата Айова, представители более 20 предприятий Китая и США подписали контракты, согласно которым китайские предприятия импортируют из США 12,53 млн тонн сои, а также 371 тонну свинины и говядины. Общая стоимость импорта составляет 5,012 млрд долларов США.

На церемонии подписания контрактов присутствовали около ста чиновников и представителей предприятий Китая и США. Советник по науке и технике генерального консульства КНР в Чикаго Сюй Хай в своем выступлении … заявил, что по мере развития урбанизации в Китае и увеличения численности населения со средним уровнем дохода китайский рынок потребления будет продолжать расширяться. Поэтому для американских предприятий по-прежнему существует огромный потенциал роста в сфере экспорта в Китай.

Вице-губернатор штата Айова Адам Грегг отметил: “Открытие Китаем своего рынка для американской говядины – очень волнующее событие для штата Айова”. По его словам, через неделю торговая делегация во главе с новым губернатором штата Рейнольдсом Кимом нанесет визит в Китай.

Нынешняя церемония подписания договоров была организована совместно Китайской импортно-экспортной торговой палатой пищевых продуктов и местных продуктов животноводства и Американским советом по экспорту сои.

Председатель Китайской импортно-экспортной торговой палаты пищевых продуктов и местных продуктов животноводства Бянь Чжэньху заявил корр. Синьхуа: “Вслед за трансформацией потребления в Китае и благодаря благоприятным условиям, созданным двумя странами в области торговли, можно будет высвободить еще больший потенциал сотрудничества между Китаем и США” (конец цитаты).

Источник: pravosudija.net

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