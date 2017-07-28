Как ПРОСТО… Приготовить антистрессовый и лечебный напитки

Роль адреналина в организме человека

К числу гормонов, помогающих человеку своевременно среагировать на опасность, принять решение, а также сохранить жизнь в чрезвычайных условиях относится адреналин.

При ощущении опасности головной мозг сигнализирует надпочечникам о необходимости большей выработки гормона.

Это адреналин способствует преодолению высоких преград, бегу с несвойственной для человека скоростью, а также улучшению мышечной работоспособности.

При этом стимулируется иммунная система, подавляется развитие воспалительных или аллергических процессов.

Действие адреналина на организм сопровождается побледнением лица, рук, резким ростом кровяного давления, расширением зрачков.

Такие признаки наблюдаются примерно 5 минут, поскольку уже на первых секундах с момента начала выработки гормона, организм активирует системы для его подавления. Однако за это время происходит целый ряд процессов в организме.

Физиологическое действие вещества проявляется так:

Влияние на сердце (увеличение силы и скорости сокращений);

Торможение процесса синтеза жиров, с одновременным усилением их распада;

Внезапный рост уровня глюкозы в крови. Замедление всасывания сахара мышцами или печенью и направление его непосредственно в отдел мозга;

Психическая мобилизация;

Снижение активности и расслабление мышц желудочно-кишечного тракта;

Приостановка работы мочеполовой системы.

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Адреналин ещё называется «гормон страха».

Например, при нападении на животное у него резко улучшается слух, зрение, поднимается шерсть для зрительного увеличения объема.

Но в природе все рационально. Если собаку напугать, то она помочится, и адреналин уйдет или она кого-то укусит, и потечет слюна и адреналин уйдет.

У человека происходит также, только ничего не выходит. Если обидели, человек напугался, он должен или вспотеть, или помочиться, или поплакать.

Других способов выхода адреналина нет.

Тот, кто не плачет, тот отравляется адреналином по полной программе.

• Лучшее антистрессовое средство — стакан воды с температурой 50 градусов.

Человек мгновенно потеет.

Всегда дают пить холодную воду, это неправильно . От холодной воды человек не вспотеет. Нужна мощная энергетика, чтобы выгнать пот. Ни одна вода в кровь не проникнет, пока не нагреется до температуры 36 градусов.

В таких случаях надо давать не 250 г., а 500 г. и пить мелкими глоточками в течение 15 минут.

Произойдет чудовищное потоотделение, и человек мгновенно успокоится.

Это уже опробовано.

Из лекции Ольги Бутаковой "Как мы убиваем свою кровь"

Cуpицa – тpaдициoнный cлaвянcкий нaпитoк

Сейчас кое-где столбик термометра неумолимо приближается к отметке 50 градусов. На улице в такую жару не спасает практически ничего.

И это несмотря на научно-технический прогресс!

Поневоле задумываешься - а как наши предки такую погоду переносили? У них же даже холодильников не было, чтобы воду охлаждать!

Нормально переносили. Ещё и работали на такой жаре, если надо было. А помогал и в этом особый напиток, который был одновременно и целебным, и освежающим. Напиток этот назывался сурица и именно о нём мы вам сегодня и расскажем.

Сразу предупреждаю - в сети полно всякого мракобесия по поводу этого в целом полезного рецепта.

Всякие "неоязычники" и "панславянисты" любят накручивать тонны словесных выкрутасов даже вокруг самого простого элемента старославянской культуры.

Серьёзно, там такого понапридумывают, что средневековые ведьмы со своими книгами заклинаний на ломаной латыни и сбором мышиного дерьма ровно 8 полночь на кладбище горючими слезами от зависти плачут.

Но мы всю эту хрень гневно отбросим и сосредоточимся исключительно на фактах.

Итак. Сурица - традиционный славянский напиток, являющийся по сути настоем различных трав на медовой воде.

Мед давал сладость, углеводы, которые легко усваиваются, микроэлементы, которые выходят из организма с потом, и многое другое.

А настои трав - это настои трав.

Фитотерапию уже давно признали официальной наукой, и её эффективность доказана клиническими исследованиями. Так что древние славяне одновременно и утоляли жажду, и укрепляли организм.

Алгоритм приготовления сурицы следующий.

Берём трёхлитровую банку и заполняем её на треть различными травами.

Можно как свежими, так и сушеными.

Смешивать большое количество различных видов не имеет смысла , поскольку портит вкус и нивелирует положительное воздействие.

Чаще всего берут свежие листья какого-то одного лекарственного растения, моют их. слегка мнут их, давят и помещают в банку.

Далее добавляется 150 грамм мёда (не принципиально какого) и всё это заливается чистой родниковой водой. Либо отфильтрованной водопроводной.

Банку прикрываем марлей (чтобы мухи и комары не налетели) и выставляем на солнце.

Ждём три дня. На второй вытаскиваем оттуда листья, которые уже отдали всё, что могли. Собственно, всё.

В чём, собственно, фишка.

Солнечные лучи, особенно на такой жаре, крайне быстро нагревают воду, которая начинает экстрагировать полезные вещества из листьев.

А лёгкие углеводы, которые содержатся в меду, способствуют эффективному брожению, что дополнительно обогащает сурицу ничтожно малым процентом алкоголя и некоторыми полезными белками и витаминами.

Итого, получаем вкусный напиток, который имеет полное право называться лечебным .

Как бы поняли, эффект от использования сурицы зависит исключительно от того, листья каких растений вы использовали.

Фактически, это просто альтернативная форма настоя, менее концентрированная и пригодная для обильного и регулярного употребления.

При этом сладковатая и с хорошо ощутимым вкусом. Чёрная смородина, мята, кислица, ромашка даже лопух и хрен - все это использовалось и используется.

Теперь о минусах.

На растительные компоненты, как и на мёд. может быть банальная аллергия, так что таким людям этот напиток противопоказан.

Лекарственный эффект хоть и выражается довольно слабо, тем не менее может усугублять некоторые патологические состояния.

Поэтому перед приготовлением сурицы дважды проверьте: можно ли вам настой того или иного растения по медицинским показания. Но даже если вы ошибётесь, то, скорее всего, ничего страшного не произойдёт.

Сурицу можно хранить в холодильнике несколько дней и пить слегка охлаждённой - так даже вкуснее будет.

А главное - это намного эффективнее всяких газированных напитков, поскольку не вызывает дополнительной жажды из-за огромного количества углекислоты и лёгких углеводов.

Источник: Дoмaшниe нaпитки выживaльщикa: Cуpицa

P.S.

3 дня назад зарядил трёхлитровую банку сурицы листьями и соцветиями амаранта и Иван-чая, добавил лепестки двух роз (уж больно красиво цвели).

Сегодня у нас 27 градусов жары, складываю в сарае на чердаке пиломатериалы для просушки, периодически прикладываюсь к сурице.

Очень приятная кислинка, хорошо утоляет жажду, пьётся ПРОСТО прекрасно.

Ну а для тех, кто знаком с понятием ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТЬ ВОДЫ, нет нужды объяснять, что вода впитала в себя информацию как растений, заложенных в банку, так и солнечного света, так что лечебный эффект будет по-любому..

РЕКОМЕНДУЮ.

Заодно начал сушить компоненты для сурицы на зиму, так как расходов никаких: цветов и листьев полный участок, сохнет в сушилке само.

Единственное, во что пришлось раньше вложиться, так это сушилка (см.фото) и фильтр-корректор мембранного типа "Водный Доктор" (питьевая и для готовки вода с февраля месяца этого года только через фильтр).

С уважением - В.Л.

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В Лычковский (составитель). Как ПРОСТО... Приготовить антистрессовый и лечебный напитки

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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