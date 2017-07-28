Главная » Мировоззрение, Экономика

Как ЦБ душит экономику России. Валентин Катасонов

17:29. 28 июля 2017 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

Кто заинтересован в нынешней процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ?

Доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов комментирует решение Центрального Банка РФ о сохранении процентной ставки рефинансирования на прежнем уровне 9% годовых, которое тормозит развитие реального сектора экономики, и в конечном счете, может привести к полному обрушению российского государства.

=================================================================================

Рекомендуем:

Книги Валентина Катасонова в магазине “Концептуал”

=================================================================================

Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
 Цифровая экономика — светлое будущее человечества или биржевой пузырь? Валентин Катасонов
...) такой вид цифровой экономики, как электронная торговля. Речь ..., Нидерланды и США. У России – микроскопический показатель – 0,... благосостояния (ВВП на душу населения), но с ... уже подзабытую карту цифровой экономики. Валентин Катасонов, ФСК Источник: news...
Экономика Сталина в истории СССР [Настоящая Политика]
Валентин Катасонов: Экономика Сталина в истории СССР. Какое место в истории Советского Союза... чтобы как бы, сделать из себя человека, прежде всего в плане души... разве в царской России банковская система была частная полностью? Валентин Катасонов: Да, частная...
Тайны сталинской экономики — 2
... переброс какой-то технологии, каких-то полуфабрикатов, каких-то ноу... деньги», что греют душу именно своей незаработанностью. ...Катасонов, «Экономика Сталина»,  Москва «Институт русской цивилизации» 2014. Валентин Катасонов, «Экономическая война против России...
Валентин Катасонов: Кремлю не удалось победить офшоры
... оценкам экспертов, официальную цифру Банка России следует как минимум удвоить. Получается около... «первую родину» (в Россию). Но в ряде случаев, как отмечают консультанты по... душой пресловутые КИК, должны закрыть эти самые КИК, вернуть активы в Россию...
Большая война ближайшего будущего
...Насколько это правда?  Валентин Катасонов: Я хочу ...чтобы Россию как-то наказывать, наносить ей какой-то..., есть ещё душа.   Вот так ...Валентин Юрьевич, вот вы иногда говорили, капиталистическая экономика, рыночная экономика, либеральная экономика. Всё-таки, как......
Давос-2017 как символ завершения эпохи глобализации
... предположить, что и Трамп в душе против Давоса, о чём можно... она зашифрована такими терминами, как «цифровое общество», «цифровая экономика», «цифровые финансы». Эти... площадь 107140 Россия, Москва +7 (495) 755 44 13 Валентин Катасонов Источник: xn...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>