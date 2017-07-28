Как ЦБ душит экономику России. Валентин Катасонов
Кто заинтересован в нынешней процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ?
Доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов комментирует решение Центрального Банка РФ о сохранении процентной ставки рефинансирования на прежнем уровне 9% годовых, которое тормозит развитие реального сектора экономики, и в конечном счете, может привести к полному обрушению российского государства.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai