Как ЦБ душит экономику России. Валентин Катасонов

...Насколько это правда? Валентин Катасонов: Я хочу ...чтобы Россию как-то наказывать, наносить ей какой-то..., есть ещё душа. Вот так ...Валентин Юрьевич, вот вы иногда говорили, капиталистическая экономика, рыночная экономика, либеральная экономика. Всё-таки, как......