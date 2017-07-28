Двадцать мудрых цитат о реинкарнации из разных веков

Душа, попадая то в одно существо, то в другое, движется, таким образом, в круговороте, предписанном необходимостью.Пифагор 570—490 до н. э.Душа человека бессмертна. Все ее надежды и стремления перенесены в другой мир. Истинный мудрец желает смерти как начала новой жизни.Платон 427-347 до н. э.Душа не является частью одного определённого тела и может находиться то в одном теле, то в другом.Джордано Бруно 1548-1600Концепция реинкарнации не является ни абсурдной ни бесполезной. В том, чтобы родиться дважды, а не единожды нет ничего странного.Вольтер 1694-1778Я полагаю, что в той или иной форме я всегда пребывал этом мире.Бенджамин Франклин 1706—1790При мысли о смерти я совершенно спокоен. Потому что твердо убежден, что наш дух есть существо, природа которого остается неразрушимой и который будет действовать непрерывно и вечно. Я уверен, что пребывал здесь уже тысячи раз, и надеюсь, что ещё буду возвращаться тысячи раз.Иоганн Гёте 1749-1832В моей голове — кабинеты и палаты, полные книг и картин старых времен, которые я написал за бесконечные века до моей смертной жизни.Уильям Блейк 1757—1827Приобретенные человеком качества, медленно в нас развивающиеся от одной жизни к другой, представляют собой невидимые связи, соединяющие каждое из наших существований, о которых помнит только наша душа.Оноре де Бальзак 1799-1850Мне кажется, я существовал всегда. Я ясно вижу себя в различные времена истории, занимающийся различным ремеслом, человеком с различной судьбой.Густав Флобер 1821-1880Я уверен, что был здесь тысячи раз прежде, как и в этот раз , и я надеюсь вернуться сюда еще тысячи раз.Томас Хаксли 1825-1895Также как мы проживаем тысячи сновидений в нашей нынешней жизни, так же и сама наша жизнь всего лишь форма одной из тысяч жизней, в которые мы вступаем из другого более реального мира, возвращаясь снова и снова после смерти. Наша жизнь это всего лишь один из снов в другой жизни и она бесконечна до тех пор, пока существует самая реальная жизнь Бога.Лев Толстой 1828-1910Я принял теорию реинкарнации, когда мне было двадцать шесть лет. Религия не давала мне объяснения данного феномена, а работа не приносила полного удовлетворения. Работа не имеет никакого смысла если опыт, накопленный в одной жизни, мы не можем использовать в другой. Когда я открыл для себя реинкарнацию, это было подобно обнаружению вселенского плана, — я осознал, что теперь существовал реальный шанс осуществить мои идеи.Я более не был ограничен временем, я перестал быть его рабом. Гений — это опыт. Некоторые, похоже, считают, что это дар или талант, на самом же деле это плод опыта, накопленного за многие жизни. Некоторые души старше, чем другие и соответственно знают больше. Открытие понятия реинкарнации успокоило мой ум. Если вы записываете эту беседу, напишите, что это помогает успокоить ум. Я бы очень хотел поделиться со всеми умиротворением, которое приносит такое видение жизни.Генри Форд 1863—1947Я могу совершенно явственно представить себе, что я жил в прошлых столетиях. Вероятно многие из поставленных предо мной вопросов остались нерешёнными. Вот почему я рождаюсь заново, чтобы, когда-то ответить на все вопросы.Карл Юнг 1875-1961Реинкарнация является наиболее правдоподобным объяснением реальности, с помощью которого индийской мыслители преодолевали трудности, которые ставили в тупик мыслителей Европы.Альберт Швейцер 1875-1965Мое появление началось не с рождением или зачатием. Я рос и развивался бесчисленные мириады тысячелетий. Все мои предыдущие воплощения с их голосами и образами находят своё отражение во мне нынешнем. И сколько ещё новых воплощений мне предстоит пережить.Джек Лондон 1876-1916Друзья это души тех, кого мы знали прежде в наших жизнях. Поэтому мы притягиваемся друг к другу. Даже, если я знаю их всего один день, это не имеет значения. Я не собираюсь ждать пока мы съедим вместе пресловутый пуд соли, чтобы узнать их получше. Я твёрдо убеждён, что мы уже были вместе в прежних наших жизнях.Джордж Харрисон 1943-2001Наша неспособность помнить и сознавать свои прошлые существования, называется амнезией. Такая особенность, или условие, человеческой жизни кажется странным и непонятным для тех, кто интересуется реинкарнацией.Майкл НьютонНам, конечно, будут даны и другие жизни, много других жизней, поскольку с первого раза трудно все рассмотреть и расслышать, но ведь каждая ситуация уникальна и не обязательно повториться из жизни в жизнь. Схема повторится — детали не те, детали повторятся, глядь — схема другая. Так что очень желательно осмотреться, помедлить, вкус, я бы сказал, ощутить.Евгений Клюев «Книга теней»+Закон на всех уровнях бытия — один и тот же: свой следующий мир мы выбираем посредством знания, обретенного здесь. И если здесь мы предпочли невежество и знание наше осталось прежним, — следующий наш мир ничем не будет отличаться от нынешнего, все его ограничения сохранятся, и таким же неподъемным будет свинцовый груз непонятного вызова.Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.

Источник: nashaplaneta.su