Два в одном: “Ася Николаева: Почему против Сталина одни евреи?” и “Теорема о жидомасонском заговоре и её доказательство”

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ТЕЛЕВЕДУЩЕМУ В. СОЛОВЬЁВУ:

Здравствуйте, Владимир! Услышала, как в вашей воскресной передаче Вы вопрошали: «Почему народ за Сталина?!»

Хочу и Вам задать вопрос: «Почему против Сталина одни евреи?» И почему они вытащили Сталина из небытия, когда народ совершенно не интересовался им (ему было не до него), и вот уже несколько лет терзают его - мёртвого - до неприличия, как стая шакалов труп льва?

И второй вопрос: Почему на ваших передачах (не только Ваших, но всех остальных с ведущими-евреями), бывают только те, кто против Сталина, тогда как есть много известных, заслуженных людей, которые за Сталина?

Почему правда должна быть только еврейской, но не русской?

Почему небольшая часть населения России диктует свою волю огромной стране?

Разве философ и писатель Александр Зиновьев глупее лично Вас или Радзинского? Возьмите и сошлитесь когда-нибудь на его высказывания о Сталине. Чтобы мне не писать Вам много, прочитайте моё письмо Архангельскому об этом же.





Письмо Архангельскому

В понедельник, 29 октября, застала самый конец Вашей беседы с евреями. Как я поняла, беседа о Сталине, верней, о десталинизации, которая, оказывается, добралась и до «Культуры». Я назвала её как беседу с евреями, так как я узнала не всех беседующих. Узнала Г. Павловского, М. Захарова, Л. Аннинского. Один из беседующих, самый активный ненавистник Сталина (который картавил) предложил запустить семинары по разоблачению Сталина, а российский народ назвал зомби.

Не странно ли, что представитель небольшой части населения России - еврейства - называет огромную часть российского населения зомби? И прав якобы именно он, а народ ничего не понимает.

Такое непонимание российского народа евреем происходит потому, что этому человеку с его национальными чертами недоступно понять такие качества русских людей, как чувство благодарности и признательности. В данном случае благодарности и признательности Сталину и прежде всего за то, что он создал мощное государство и спас мир от фашизма. И не только от фашизма. Он спас Россию дважды: в первый раз от еврейского порабощения после революции.

Десталинизаторы утверждают, что СССР победил в ВОВ не благодаря руководству Сталина, а сам по себе. Неизвестно, куда исчезает хваленый еврейский ум, когда им нужно кого-то заклеймить. В этом случае их совсем покидает воображение и логика. Прописная истина, что без руководителя народ - всего лишь толпа. Тогда бы не было в истории имен Македонского, Наполеона и других полководцев. И хотя Сталин не был военным, военные (генералы) говорили о нем, как о человеке, который разбирался во многих военных тонкостях, вплоть до названия всего вооружения.

Действительно, победил народ - на фронте военные, в тылу остальная часть, которая работала для фронта, и всю эту махину нужно было организовать, контролировать, назначать именно тех руководителей, которые лучше других могли с этим справиться.

Но евреи отказывают Сталину даже в четвертушке его роли в победе. Писатель и философ Александр Зиновьев тоже зомби? Я, например, мыслю так же, как он. Если он не зомби, то нас уже двое условных сталинистов. И у меня есть несколько человек, думающих о Сталине, как и я. Уже и они не зомби, если Зиновьев не зомби. Зиновьев в своих многочисленных интервью и книгах сказал о роли Сталина и в победе, и в создании мощного государства, с которым считались все остальные страны.

Десталинизация пока бесперспективна потому, что ею занимаются в основном евреи, а они противны россиянам до тошноты. Потому что они расшатали царскую монархию, провернули революцию и свергли царя. Затем они под видом диссидентов расшатали СССР при поддержке США. Сейчас в третий раз на протяжении столетия снова принялись порабощать Россию с лозунгами «Долой Путина!» и «Россия без Путина!»

Неизвестно, сколько людей проголосовало бы за Путина, если бы народ не увидел, что болотную нечисть возглавляет жидовня?!

Как видим, ни один российский строй этим вечным баламутам, смутьянам и интриганам, зацикленным на своей ненасытной утробе, не подходит. И они считают вправе распоряжаться судьбой России. И распоряжаются, потому что русский народ пассивен, доверчив, наивен, он даже не заметит, как окажется в еврейской резервации.

Почему «Долой Путина!»? Чем их не устраивает Путин, когда в руках евреев СМИ (ощущение, что ТВ смотришь в Израиле), банки и бОльшая часть бизнеса? Потому что много их не устраивает. И даже очень много. Им нужно ВСЁ, полное порабощение России, а Путин пытается сохранить хоть что-то для собственно России. Он не сразу понял, чем России грозит еврейское порабощение. Он искренне поверил в дружбу с Израильской Америкой. Дружил с раввинами, с Бушем. Но дружбы с волками не получилось. Сначала он это понял с ПРО, потом - когда они стали собирать подписи против него...

Однако, я вернусь к Сталину. Им никто не интересовался до начала еврейской оголтелой компании против него. Никто не вспоминал его. Лично мне он сто лет не нужен был. Многие заинтересовались им, не поняв, чем вызван такой взрыв ненависти к нему спустя 60 лет после его смерти.

Зная, что евреи просто так, без выгоды для себя, ничего делать не будут, люди полезли в интернет и стали читать про Сталина, изучать его, и потряслись своему невежеству, что они ничего не знали про то, СКОЛЬКО он сделал для страны! И потряслись - КАК ОН МОГ сделать столько?! Ведь мы историю знаем только в еврейской интерпретации. (Услышала по ТВ фразу от потомка русских аристократов, живущего за границей: «Красные были нашими врагами, но они возродили великую Россию и неважно, как она называлась».

Жаль не обратила внимания, кто это сказал и в какой это было передаче. Кажется, передача была о русских эмигрантах.

Если бы у евреев были понятия совести, честности, порядочности, они бы рассказали о том, что сделал Сталин для страны и народа, затем перечислили бы все его ошибки, недочеты и преступления. И пришли бы к выводу, что плохое перевешивает хорошее. Но когда они твердят, что он НИЧЕГО хорошего не сделал, кто им поверит и там, где они говорят о нём правду?

Какой чудовищно иезуитский ум, какая нечеловеческая фантазия могла придумать такое извращение - сравнить победителя в чудовищной войне с поверженным фашистом?!

Имена Сталина и Гитлера стали равнозначными. Какая полная потеря совести могла придумать это о человеке, который спас их от истребления, помог в создании государства Израиль, награждал их сталинскими премиями и званиями заслуженных! В науке и искусстве.

Если бы после революции Россию возглавил Троцкий, то он обещал залить её кровью, довести русскую интеллигенцию до скотского отупения, уничтожить казачество, … он стал строить гулаги и сажать в них русских.

В первом российском правительстве были только евреи. В интернете есть списки с их именами по всем российским ведомствам. На счастье России они перегрызлись между собой за власть, и это помогло Сталину одолеть их и спасти Россию. Вот это евреи и не могут простить Сталину - 70 лет упущенных возможностей.

Мы видели, как разграбили евреи - ельцинские братки Россию за 10 лет. Можно представить, какой бы была Россия с Троцким и его правительством. Ваши собеседники вспомнили Столыпина, как положительный пример царской России. Так ваши же предки уничтожали Царскую Россию. Кто убил Столыпина? Почитайте русских писателей, философов, публицистов - Достоевского, Куприна, …. Предреволюционных Шмакова, Розанова, Меньшикова, … что они пишут о гибели России от еврейства.

Публицист Меньшиков рассказал, что в Россию евреи пришли грязными, необразованными, невежественными. Россия стала их учить, дала им высшее образование, освободила от многих обязательств, давала много льгот, думая, что евреи сольются с русскими в один народ. Обучила их на свою голову. Вы где-нибудь слышали об этом, кроме как о еврейских погромах?

За то, что Меньшиков рассказал о них правду, они после революции расстреляли его на глазах его шестерых детей. Как расстреляли и царя с его семьёй.

Так евреи отблагодарили царей за то, что они превратили их в российских интеллигентов, хотя какие они интеллигенты, за исключением, может быть, сотни. Российский интеллигент никогда не был зациклен на материальном. А что хорошего было при царе для народа по сравнению с тем, какой Россию создал Сталин?

Зациклились на зерне, которое продавали за границу. Во-первых, не единым зерном жив народ, во-вторых, неизвестно, продавали ли они излишки зерна после того, как был накормлен народ. Зерно продавали, чтобы покупать яйца Фаберже, брильянты и жить за границей. За границей был прогресс, метро в Лондоне и в США, хорошие дороги, газ, лифты, тракторы, расцвет науки, … в России соха, лапти и лучина.

Русская аристократия годами жила за границей и видела те прогрессивные преобразования, которые были в европейских странах, однако не внедряла это в России, её устраивала лапотная, бездорожная Россия с неграмотным населением.

С окончания гражданской войны до начала Отечественной войны прошло всего 19 лет. Вот бы нашелся честный еврей, который бы сделал передачу о том, какой Россия стала всего за 19 лет. Фантастическое метро в Москве, асфальтированные дороги, развитая промышленность, тракторы, электрификация страны, радио, поголовная грамотность населения, ликвидация беспризорности, …

К началу Второй мировой войны люди жили вполне прилично. Народ получил социальные гарантии, каких до этого не знало человечество за всю историю его существования. И это помогло и гражданам других стран добиваться таких же для себя. И пусть бы нашелся ещё один честный еврей, который бы рассказал, как ельцинско-еврейская перестройка снова загнала население России в неграмотность, в беспризорность, в дома без света и даже без воды, как выселяют семьи из квартир за неуплату, которая стала непомерной.

Это образец еврейского ответа мне в Гайдпарке в ответ на мой комментарий: «Ну что тут скажешь - кровавая большевистская вера, основанная на крови и подлости, тоже вера. И за эту веру вполне сознательно, с открытыми глазами умирали космодемьянские и кошевые. Только любая вера - опиум для народа (помните?). А любая опростоволосившаяся вера превращает своих адептов в душевнобольных с печальным прогнозом». Тоже про зомби.

Мой ответ: «Разве Кошевые и Космодемьянские умирали за веру, а не за свою страну? Вы хоть понимаете, что пишите?» Так написать может только человек, для которого Россия чужая страна, не Родина, а только место проживания, страна, которую нужно использовать для своих нужд.

Об этом хорошо сказал Куприн: "Идёт, идёт еврей в Сион, вечно идёт. Каждая клеточка его тела стремится в Сион. К чему же еврею строить в чужой стране свой дом, украшать чужую землю цветами, уважать чужой труд, хлеб, воду, обы-чаи, язык. Все будет во сто крат прекраснее там, в Сионе. Оттого он и вечный странник со своим стихийным кровным презрением ко всему нашему, земному … оттого он опустошает так зверски леса, оттого он равнодушен к Природе, чужому языку и судьбам народов, оттого он чаще всего торговец живым товаром, вор, обманщик, провокатор, шпион, оставаясь, впрочем, чистым евреем. Но я согласен не винить еврея за его презрительность, надменность, за чуждый нам вкус и вонючий запах его души. Я готов даже в чем-то помогать им. Но есть одна область - область языка, где не могу позволить бесчинство..."

А это сказали евреи Бернар Лазар, еврейский публицист и общественный деятель: "Иудейство это - элемент антисоциальный по преимуществу... Не у народов, принявших в свою среду евреев, нужно искать причину еврейских страданий, а у самих евреев".

Вот объяснение вопроса, откуда появляется вечная ненависть к евреям». Иосиф Кон, раввин и писатель, сказал: «Еврей никогда не сможет ассимилироваться, он никогда не примет нравов и обычаев других народов. Еврей остается евреем при всех обстоятельствах; всякая ассимиляция всегда остаётся чисто внешней».

Другой еврей в Гайдпарке сказал: «Ни один русский на месте Швыдкого не обсуждал бы темы, что «Пушкин безнадежно устарел» или «Русский фашизм хуже немецкого?» И заметьте - никто не обвиняет Швыдкого в русофобии, а что бы было, какой гвалт бы подняли евреи, если бы кто-то высказался против них?

Евреи даже требуют сажать в тюрьму тех, кто усомнится в Холокосте.

Если бы не было вранья с Холокостом, когда к миллиону погибших прибавили ещё пять миллионов несуществующих, зачем бы нужно было придумывать такие строгие санкции?

Как французы ищут женщину, так и евреи выгоду, когда это касается какого-то «исследования».

Шесть миллионов погибших придуманы, чтобы до конца жизни на земле сидеть на шее потомков немцев гитлеровской Германии. Уже почти целых 70 лет они принимают немецкое подаяние. И ни намека на угрызения совести. И вы хотите, чтобы русские люди поверили в десталинизацию таких людей, такого народа?

Или в правду т.н. правозащитников, которым платит США?

Счастье евреев в том, что в их нации есть честные евреи, которые спасут и остальных в судный день, который обязательно настанет, когда еврейская наглость переполнит терпение народа.

Я знаю нескольких. Это Шамир, Ходос, Ацмон, академики Гельфанд и Шафаревич. Если бы не они, а только такие, как в вашей передаче - это был бы полный караул.

Возьмем в пример Павловского - слугу нескольких господ, или Марка Захарова, который театрально рвал свой партбилет перед телекамерой. Вольтер сказал о евреях: «они пресмыкаются, когда их постигает неудача и высокомерничают при процветании дел». Захаров пресмыкался в СССР, изображая из себя верного партийца, и стал глумиться над своим партбилетом, когда стал высокомерничать.

Сейчас у евреев эйфория. Она опасна, можно не заметить, когда перейдешь черту, ту грань, когда уже наглость становится безмерной, и тогда снова могут начаться погромы и холокосты.

Выводов из прошлых потерь евреи не делают. Как я сказала, русские беспечны и терпеливы до неприличия, но может возмутиться Бог и вступиться за русских.

Можно провести параллель с США. Эта страна не испытывает войн на своей территории. Пользуясь своей территориальной недоступностью, она развязывает войны в других странах, обрекая народы на страдания. И тогда Бог придумал испытывать Америку стихийными бедствиями, чтобы и американский народ прочувствовал страдания хотя бы в таком виде.

Богоизбранность евреев, придуманная ими, тоже не всегда спасает их. В Гайдпарке так распирает евреев от ненависти к Сталину, что они даже не критикуют его за его дела, а, задыхаясь в злобной слюне, взахлеб говорят о его внешности - маленьком росте, усохшей руке, рябом лице ублюдка, …

Ну уж если говорить о внешности, то можно привести в пример таких красавцев как Венедиктов, Сванидзе, Новодворская, Быков, … можно ещё наскрести картавых, кучерявых, пучеглазых, слюнявых, … подлых, продажных, бесстыжих. Были бы они нормальные, совестливые люди, и картавость их бы была мила, и пучеглазость, а когда гармония, полное соответствие внешности и нутры, то они становятся противны.

Хотелось бы относиться к евреям с симпатией, но не получается в силу их национальных черт.

Что касается сталинских репрессий, то в и моем роду многих посадили. Но я понимаю, что после гражданской войны это было неизбежно. Потому что враги действительно были, были заговоры против советской власти, был саботаж, убивали коммунистов. Священники снабжали белогвардейцев деньгами, прятали их и их оружие у себя, ждали Антанту, даже сами брали в руки оружие. Лично они убивали красных, даже детей, у которых не было крестиков, убивали тех священников, которые перешли на сторону новой власти и даже их родственников.

Генералы царской армии ждали прихода Гитлера, были в сговоре с ним. Это естественно: церковники понимали, что в атеистической стране у них не будет прежней халявы, генералы тоже потеряли свои поместья и роскошь.

Была общая установка - ликвидировать врагов новой власти, а как этим распоряжались начальники на местах - этого Сталин проверить не мог на просторах необъятной страны, поэтому были доносы и из зависти и для сведения личных счетов.

Зная тягу евреев к материальным благам и ухищрения, связанные с тем, чтобы заиметь их, можно догадаться, что большая часть евреев была посажена за экономические преступления, так как с этим было так же строго, как с политическим предательством, поэтому многие сейчас своих предков - воров и жулье - изображают как политических репрессированных.

Сталин сам по себе никого особенно не интересует, за него принялись из страха возврата к социализму, при котором невозможно грабить, бесчинствовать, да и награбленное отберут.

Нужно увязать ужасное имя Сталина с таким же ужасным социализмом - порождением Сталина, поэтому ничего хорошего о нем не рассказывают. Хотя сами авторы этих ужасов сполна использовали социализм и в виде хорошего бесплатного образования, бесплатных квартир, и многих других благ.

Это типичная еврейская неблагодарность. К социализму вернутся не только в России, но и в других странах, особенно после капиталистических кризисов.

Во многих европейских странах люди голосуют за коммунистов и социалистов. Равноправие - мечта человечества и она осуществима только при социализме. Частная собственность порождает жульничество и воровство. Как появился в России частный собственник - хозяин, так пошли массовые отравления по стране, так и пошли фальсифицированные продукты и другие предметы ширпотреба. Всё стало одноразовым. (В начале нашей гребанной перестройки пожилой немец из бывшей ГДР сказал: «Зря вы так радуетесь - вы ещё узнаете, что такое капитализм».

Ему было с чем сравнивать. Русские узнали, евреи - нет. Евреи и в СССР жили лучше русских, ну а уж теперь, когда широко открыты двери воровству и мошенничеству … ЛАФА!!!)

А это Александр Зиновьев сказал о кумирах либерастов: «как социальные мыслители и Сахаров, и Солженицын - полные ничтожества. Не знаю, сознательно или... в значительной мере думаю, что сознательно они были игрушкой, орудием холодной войны и, надо сказать, умело подыгрывали всем этим западным махинаторам. Я отношусь к ним с презрением. А Александр Исаевич - это ум, честь и совесть российского народа... - Ну, значит, у российского народа такая жалкая совесть! И такой жалкий интеллект. Что я могу поделать? - Но они же определяют судьбу России... - Сейчас уже не определяют. Они уже сыграли свою роль. Все эти люди предали Россию, они предали русский народ, совершили самую подлейшую роль в истории человечества. - Александр Александрович, но Ваши книги... - Я долю вины беру и на себя. Я не раз об этом говорил. Я готов нести ответственность. И я был наказан, и наказан тяжело. Лишившись всего. И сейчас я готов нести ответственность. Но при условии, если к ответственности будут привлекать и всех остальных! То есть будут рассматривать по тем же критериям: какую роль эти люди сыграли в гибели нашей страны».

Нужно создать три фильма:

1. О роли евреев в уничтожении российской монархии и в революции.

2. О роли Сталина в создании могучего СССР и в победе над гитлеровским фашизмом.

3. О предательстве Горбачева и Ельцина и развале с их помощью СССР, о разграблении России евреями во время перестройки и их борьбе против Путина.

Я это письмо написала Вам потому, что у меня есть предчувствие, интуиция, что Вы во многом со мной согласитесь. Жаль, что я не узнала, все ли в вашей передаче были единодушны или всё же кто-то вступился за Сталина.

Автор обеих писем: Ася Николаева. Она переслала их мне для их публичной огласки.

27.11. 2012 г. Мурманск. Антон Благин

Источник: http://blagin-anton.livejournal.com/151894.html

С тех пор, как Ася Николаева высказала эти очень здравые мысли, прошло почти 5 лет. Два её пожелания — рассказать "о роли евреев в уничтожении российской монархии и в революции" и "о предательстве Горбачева и Ельцина и развале с их помощью СССР, о разграблении России евреями во время перестройки и их борьбе против Путина", я смог отчасти исполнить, опубликовав статью "К 100-летию революции: Россия-1917, путь к катастрофе. Не дай Бог ещё раз наступить на те же "грабли!". В её середине находится этакая "изюминка" для читателя — доказательство теоремы о жидомасонском заговоре, с которого началась в России Февральская революция 1917 года, и которым закончилась в 1991 году история великого и некогда могучего СССР!

Здесь я хочу показать и раскрыть читателю только эту самую "изюминку", а всё остальное вы сможете прочесть в той публикации, если загляните в неё:

еврейства (или иудаизма) и масонства с целью установления всемирного господства". Источник. Сегодня в эту формулировку следует внести уточнение: жидомасонский заговор — это тайная коалиция масонства и сионизма, последний возник в Швейцарии в 1897 году, и гитлеровского фашизма, возникшего в ХХ веке и подпитывавшегося деньгами сионистов. Источник. "Теория жидо-масонского заговора — теория заговора, утверждающая существование тайной коалиции(или иудаизма) ис целью установления всемирного господства".. Сегодня в эту формулировку следует внести уточнение: жидомасонский заговор — это тайная коалиция, последний возник в Швейцарии в 1897 году, и, возникшего в ХХ веке и подпитывавшегося деньгами сионистов.

Итак, суть "изюминки".

В феврале 1917 года в Российской империи произошла революция, которую организовали тогда жидомасоны во главе с А.Ф.Керенским.

"Взлёт Керенского к власти начался уже во время Февральской революции, которую он не только принял восторженно, но и с первых дней был активным её участником. Он эту революцию во многом и спровоцировал. Керенский 14 (27) февраля 1917 года в своей речи в Думе заявил: «Исторической задачей русского народа в настоящий момент является задача уничтожения средневекового режима немедленно, во что бы то ни стало… Как можно законными средствами бороться с теми, кто сам закон превратил в оружие издевательства над народом? С нарушителями закона есть только один путь борьбы — физического их устранения». После того как в полночь с 26 на 27 февраля (12 марта) 1917 сессия Думы была прервана указом Николая II, Керенский на Совете старейшин думы 27 февраля призвал не подчиняться царской воле. В тот же день он вошёл в состав сформированного Советом старейшин Временного комитета Государственной думы и в состав Военной комиссии, руководившей действиями революционных сил против полиции. В февральские дни Керенский неоднократно выступал перед восставшими солдатами, принимал от них арестованных министров царского правительства, получал конфискованные в министерствах денежные средства и секретные бумаги. Под руководством Керенского была произведена замена охраны Таврического дворца отрядами восставших солдат, матросов и рабочих. В начале Февральской революции Керенский вступает в партию эсеров и был назначен представителем Петросовета в созданном в Думе революционном Временном комитете. 3 марта в составе думских представителей содействует отказу от власти великого князя Михаила Александровича. Таким образом, в ходе Февральской революции Керенский оказывается одновременно в двух противостоящих органах власти: в качестве товарища (заместителя) председателя исполкома в первом составе Петросовета и в первом составе Временного правительства, сформированного на основе Временного комитета, в качестве министра юстиции". Источник.

Более того, с 3 (16) марта 1917 — по 18 апреля (1 мая) 1917 А.Ф.Керенский был министром юстиции Всероссийского Временного Правительства. С 5 (18) мая 1917 — по 1 (14) сентября 1917 он был военным и морским министром Всероссийского Временного Правительства. А с 7 (20) июля 1917 — по 26 октября (8 ноября) 1917, вплоть до Октябрьской революции он был министром-председателем Всероссийского Временного Правительства. Источник.

Перед этим жидомасоном стояла задача в период Первой Мировой войны (1914-1918) максимально разложить и нейтрализовать Русскую Армию, чтобы она не могла раздавить революцию, разрушающую Российскую империю изнутри. Эта диверсия была сделана с помощью приказа № 1, изданного Петроградским советом. А.Ф.Керенский входил в Петросовет в качестве "товарища (заместителя) председателя исполкома".

Внефракционный социал-демократ из Петросовета Иосиф Гольденберг так объяснил французскому писателю Клоду Анэ, мотив издания приказа № 1:

«Это была не ошибка, а необходимость… В день, когда мы «сделали революцию», мы поняли, что если не развалить старую армию, она раздавит революцию. Мы должны были выбирать между армией и революцией. Мы не колебались: мы приняли решение в пользу последней и употребили — я смело утверждаю это — надлежащее средство…».

Приказ №1 был составлен и издан 1 марта 1917 года, "ещё до получения известия об отречении Николая II (2 марта), что даёт основание характеризовать его как акт неприкрытой государственной измены".

"Согласно этому приказу, руководство частями переходило в руки выборных представителей от нижних чинов, которые делегировали своих депутатов в вышестоящие органы военной власти. Все решения генералов и офицеров ставились под контроль этих представителей. Строгая дисциплина, безусловное подчинение нижестоящих вышестоящим отменялись. Таким маневром армия из защитницы Отечества превращалась в неуправляемое стадо, становилась крайне опасным орудием разрушения государственного порядка". Источник.

Ослабив таким образом к октябрю 1917 года посредством целого ряда хитроумных диверсий государственную систему России (насколько это было возможно сделать за 8 месяцев), Керенский затем просто бросил вожжи управления страной к ногам Лейбы Бронштейна (Троцкого) и Владимира Ульянова-Ленина. Последний потом написал по этому поводу: «Власть валялась под ногами, её нужно было просто взять».

Ленин с Троцким, разумеется, и взяли её, власть, брошенную Керенским к их ногам.

Приложение: "О давней дружбе В.И.Ульянова-Ленина с А.Ф. Керенским".

Сам Керенский в 1918 году благополучно покинул Россию, переехав в США, где безбедно прожил остаток своей жизни. Умер А.Ф.Керенский (Аарон Кирбиц) 11 июня 1970 года в возрасте 89 лет.

А российская история развивалась так: после передачи Керенским власти Троцкому и Ленину, ими была организована Гражданская война (1918-1922 годов) с разделением на ментальном уровне бывших граждан Российской империи на "белых" и "красных". Причём основным средством борьбы "красных" с "белыми" был Террор с большой буквы, о чём свидетельствует эта историческая фотография:

В первые два года Гражданской войны главными исполнителями "Красного Террора" в городах и весях России были, как свидетельствуют документы тех лет, китайские наёмники, латышские стрелки и огромная армия евреев-коммиссаров в кожанках и без оных.

Приложение: "Преступления евреев и латышей, совершённые против русских, не должны быть забыты!".

Потом после долгой и тяжёлой болезни умер Ленин. Это случилось в 1924 году, через 2 года после окончания Гражданской войны, закончившейся полной победой "красных". Смертью "вождя" тут же воспользовался Иосиф Сталин, перехвативший вожжи власти, выпавшие из его рук. Проявив удивительную изворотливость и выдержку, Сталин добился в 1929 году выдворения из России Лейбы Троцкого, мечтавшего на тот момент сделать из России буквально хворост для розжига "пожара мировой революции". (В 1940 году Троцкий-Бронштейн был убит в Мексике по приказу Сталина испанским коммунистом Рамоном Меркадером как "враг народа").

При Сталине советский народ пережил сначала великую чистку от внутренних врагов (это случилось в 1937-1938 годах). В расход тогда пошли все выявленные "троцкисты" и многие представители "ленинской гвардии".

Потом при Сталине народ пережил Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, в ходе которой наши предки отдавали и свои жизни, и все свои силы ради Победы над вероломно напавшим агрессором — фашистской Германией.

Потом Иосифа Сталина на посту руководителя СССР сменил Никита Хрущёв, потом его сменил другой человек, и ещё несколько, и так дошла очередь до Михаила Горбачёва, который, действуя как Керенский, развалил созданное Сталиным и трудом нескольких сотен миллионов людей государство под названием "Советский Союз".

Получается, что М.С.Горбачёв со своей командой жидомасонов смог сделать то, что не удалось ранее сделать Гитлеру — уничтожить СССР. Причём за несколько лет до начала Второй Мировой войны Адольф Гитлер и его подручный Йозеф Геббельс объясняли немцам, что они намерены с их помощью "уничтожить в России еврейский большевизм, который, представляет опасность для всего мира". Кто не верит мне, почитайте стенограммы выступлений Гитлера и Геббельса в 1936 году на 8-м съезде "национал-социалистической рабочей партии Германии".

Замечу, что как раз с этого, 1936 года, граждане СССР стали жить по новой сталинской Конституции, положившей конец "еврейскому большевизму". Стало быть, еврейская тема в устах Гитлера и Геббельса была не более чем ширмой для маскировки истинных задач Второй Мировой войны.

Это невероятно, но факт: М.С.Горбачёв и его последователь Б.Н.Ельцин, каждый со своей командой жидомасонов, говорили уже в конце 90-х годов ХХ века, что, разваливая СССР, они "решали задачу по уничтожению коммунизма".

Самое убедительное доказательство, что так и было — признание на камеру нынешнего директора "Роснано" Анатолия Чубайса.

В этом месте хочется задать риторический вопрос: в чём же отличие ЖИДОМАСОНОВ от НАЦИСТОВ, которые чуть раньше стремились к той же цели — уничтожить сталинский большевизм-коммунизм, сделавший СССР могучей державой?!?!

Получается, что никакого отличия в их планах не было!

Стало быть, нацисты и жидомасоны — это разные части одного целого.

Презрев в 1991 году мнение многонационального народа Советского Союза, эти жидомасоны поставили крест на государстве СССР, отменили социализм, а взамен его установили на территории вновь образованной Российской Федерации торжество капитализма и его законов!

При этом они разграбили страну (это называлось тогда "приватизацией"), несколько раз ограбили народ через замену денег, и таким образом став "олигархами", начали беззаботно править Россией...

Правда, когда они же сами привели к власти Путина, понадеявшись, что это будет Эльцин №2, у них появились проблемы...

Вот основная суть нашей истории за последние 100 лет, и вот вам очевидные доказательства существования жидомасонского заговора, направленного против России и её народа!

Это и есть "изюминка" из моей статьи "К 100-летию революции: Россия-1917, путь к катастрофе. Не дай Бог ещё раз наступить на те же "грабли"!"

Приложение: "Как можно не говорить о евреях и их подлости, если евреи-правители чуть ли не открыто практикуют на Украине еврейский расизм?!"

27 июля 2017 г. Мурманск. Антон Благин