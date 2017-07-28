Доктрина Путина и американские санкции

Что стоит за новой порцией американских санкций? Каковы интересы США в сегодняшнем мире? Что такое «золотая блокада» и как Запад ранее давил на Россию путем ограничений в экономике? Вопросов с Арменом Сумбатовичем Гаспаряном мы обсуждали много.



Но в итоге вышли на главную тему: Доктрина Путина.

Новый цивилизационный проект, который Россия должна предложить миру.

Каким он должен быть?

Внимание на экран.

Источник: nstarikov.ru