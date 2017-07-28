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Доктрина Путина и американские санкции

09:12. 28 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Что стоит за новой порцией американских санкций? Каковы интересы США в сегодняшнем мире? Что такое «золотая блокада» и как Запад ранее давил на Россию путем ограничений в экономике? Вопросов с Арменом Сумбатовичем Гаспаряном мы обсуждали много.

Но в итоге вышли на главную тему: Доктрина Путина.

Новый цивилизационный проект, который Россия должна предложить миру.

Каким он должен быть?

Внимание на экран.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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