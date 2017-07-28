А кто это такие – Социальные паразиты!?

Но особую ценность представляет жизненная сила (можно назвать её «энергия души»), которую Светлые могут производить для себя сами, благодаря наличию высокоразвитого Безсмертного Духа в каждом из них, а Тёмные — нет.

Тёмные же, вследствие своей неспособности или нежелания это делать, воруют у Светлых и друг у друга. Причём, объектом воровства или грабежа может быть всё, что угодно: природные ресурсы, полезные ископаемые, научные знания, технические достижения (особенно в военной сфере), и т.д.

Все развитые разумные существа подразделяются на Светлых и Тёмных. Основное их отличие — способ получения жизненных ресурсов для развития и размножения. Светлые создают их сами, идя путём упорного труда, учёбы и самосовершенствования.

Не признавать их существование — всё равно, что не признавать существование радиоволн, мотивируя тем, что их не видно и не слышно. Эти материи образуют эфирный, астральный, ментальный и многие другие миры, которые сосуществуют с тем плотным миром, который мы видим своими глазами, и влияют на него. И эти миры тоже полны жизни во всех её формах.

Вселенная полна жизни в самых разнообразных её формах, от вирусов и одноклеточных бактерий до сложных разумных существ и высокоразвитых межгалактических цивилизаций. Мало того — существует множество невидимых форм материи, которые недоступны современным физическим приборам, но являются неотъемлемой частью Вселенной.

Жизнь во Вселенной — явление НЕ уникальное. Только эгоисту или невежде может прийти в голову, что такой ОГРОМНЫЙ мир с триллионами галактик, звёзд, солнечных систем и планет существует исключительно ради того, чтобы лишь на одной маленькой планете Земля на задворках галактики Млечный Путь была жизнь.

А кто это такие? — спросите вы.

КТО в ответе за всё это?

Почему нам внушают, что без виллы на Канарах, лимузина, телевизора-зомбоящика, набитого пивом и фастфудом холодильника и денег с зеленоватым оттенком мы никто, быдло? А может быть, наоборот?

КТО мешает людям это видеть, и ЗАЧЕМ ЕМУ ЭТО нужно?

Почему подавляющее большинство людей не видят того, что лежит на поверхности? Того, что у такого жизненного уклада нет будущего, ни ближайшего, ни отдалённого?

КОМУ она нужна, с её войнами, терроризмом, религиозным мракобесием, невежеством и иррационализмом; жадностью, эгоизмом, взрывающей мозг бюрократией, взяточничеством, порочными привычками, потребительским отношением к природе и окружающим, физической и моральной грязью, хлещущей повсюду мутными потоками?

КТО и ДЛЯ ЧЕГО создал эту технократическую цивилизацию на планете Земля?

Какой бы прекрасной (хорошей, неплохой, терпимой — нужное подчеркнуть) вам ни казалась ваша нынешняя жизнь — розовые очки слетают моментально, и разбиваются вдребезги. Навсегда. И тогда новые вопросы начинают сыпаться один за другим:

Но реальность сурова, и как бы ни хотелось верить в красивую сказку, понимаешь, что такие ответы — ЛОЖЬ . Циничная и наглая. Самый простой способ в этом убедиться — зайти в любой Интернет-поисковик, набрать в строке поиска «Россия занимает место в мире» и почитать то, что он вам выдаст.

Теперь он — царь природы, жизнь значительно облегчилась, и все свои насущные потребности человеку удовлетворить проще простого. Не это ли счастье?»

Современный же человек освобождён от всего этого — за него всё делают машины, которые он придумал сам, благодаря своему недюжинному интеллекту.

Любой среднестатистический «цивилизованный и просвещённый гражданин» ответит вам: «Конечно, да! Наши предки были дикарями, жили в пещерах, долго и нудно добывали огонь, охотились на диких зверей и сами были как звери.

Есть ещё один острый вопрос: «Действительно ли человечество с течением времени развивается и прогрессирует? Живём ли мы лучше своих предков или нет?»

Потому что ни того, ни другого там НЕТ .

Этот вопрос вполне закономерен. И люди, которые себе его задают, не могут усмотреть ни рационального ядра в основе «цивилизованного общества», ни конечных целей его существования и развития. Интересно, почему?

Многие люди задают себе вопрос: «Почему в современном цивилизованном обществе, о технических и культурных достижениях которого сегодня не говорит только ленивый, жизнь настолько тяжела, что превращается в войну за выживание, которая ведётся очень грязными способами?»

Этот материал Brahman опубликовал в далеком 2011 году, но тогда никто не решился его пообсуждать, да и многие его не видели, хотя материал заслуживает внимания.

сил, нежелание жить — знайте, вы в эти моменты являетесь «дойной коровой» для астральных паразитов (астральных животных, чертей, бесов, демонов, дьявола — нужное подчеркнуть), они «откусывают» частички вашей души.

Именно поэтому Тёмным нужны злость, зависть, ненависть, вседозволенность, войны, насилие, предательство, ложь, обман — без этого они неспособны прожить. Каждое страдание живого существа — пиршество для них. Они — ПАРАЗИТЫ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРАЗИТЫ, в отличие от остальных паразитов, стремятся поразить в первую очередь самых сильных и ярких представителей Светлых, «откусить» побольше энергии от их огромных чистых душ — и в этом их особая опасность.

Обычные паразиты в живой природе ослабляют и убивают наиболее немощных и неприспособленных особей, осуществляя естественный отбор, и в результате выживают сильнейшие, лучшие, которые «толкают» эволюцию вперёд. Социальные же паразиты — тянут её назад.

Нынешняя человеческая цивилизация на планете Земля крепко опутана ядовитой паутиной социальных паразитов, как инопланетных, так и земных; как астральных, так и вполне видимых и осязаемых. И с этим явлением необходимо бороться всеми силами.

Подробная информация об устройстве Вселенной, борьбе Светлых и Тёмных цивилизаций в разные эпохи; хронология событий этой борьбы от возникновения Вселенной до наших дней, описание шагов, которые были предприняты социальными паразитами для подчинения себе человечества – слишком огромный материал, чтобы пересказывать или интерпретировать его.

Есть много хороших книг и статей, которые довольно легко найти в Интернете, их стоит прочитать самим. Перечислю наиболее ценные из них:

В. Истархов «Удар русских богов»

Н. Левашов – «Россия в кривых зеркалах»

«Славяно-Арийские Веды»

Д. Байда, Е. Любимова – «Библейские картинки»

А.Н. Труш – «Азы изначальных знаний»

В. Дёмин – «От Ариев к Русичам», «От Русичей к Россиянам»

Д. Колеман – «Комитет 300»

С.А. Нилус – «Протоколы сионских мудрецов»

Л. Броуэр – «Фармацевтическая и продовольственная мафия»

А. Корелин – «Тайный смысл слогов русского языка»

2012 год: конец света или начало новой жизни?

Сейчас очень популярно говорить о 2012 годе, как о какой-то поворотной точке, за которой будет совсем другая жизнь, либо её не будет вовсе. Связано это с множеством предсказаний у разных народов, в частности с неким календарём индейцев майя, который заканчивается этим самым годом, и дальше ничего нет.

Многие называют этот год датой конца света. Землетрясения, извержения вулканов, падение астероида, всемирный потоп — предсказатели перекрикивают друг друга. Но так ли всё страшно на самом деле? И для кого страшно?

Существуют объективные космические законы, по которым живёт и развивается Вселенная. И один из них состоит в том, что в каждой области пространства существует определённый баланс невидимых материй разных типов, и в зависимости от преобладания тех или иных материй в данном участке космического пространства, имеются лучшие или худшие условия для появления, развития и совершенствования жизни.

Это состояние не стационарно и подвержено медленным циклическим колебаниям — периоды благополучия и процветания жизни сменяются периодами упадка. Каждый такой период длится тысячи или десятки тысяч лет.

Наши предки — древние Славяне — знали об этом, и называли благоприятные периоды «Днями Сварога», а неблагоприятные, когда преобладает активность и влияние Тёмных сил — «Ночами Сварога».

Мы живём как раз в ту переломную эпоху, когда Ночь Сварога сменяется на День Сварога. И 2012 год — та самая переходная точка. «Утренняя заря Сварога», если можно так выразиться, началась ещё раньше, в начале 1990-х годов, но полная «перестройка пространства» закончится именно в 2012 году.

И если уж в этот год и произойдёт конец света, то это будет конец для Тёмных сил. Конец власти социальных паразитов. Но, несмотря на начало Дня Сварога, следует понимать, что Тёмные просто так свои позиции не сдадут. Их придётся упорно отвоёвывать.

День Сварога усиливает наши возможности, но чтобы претворить их в жизнь, необходима упорная борьба.

В каждой расе, в каждом народе всегда имеется прослойка предателей, которые являются паразитами общества, и наш русский народ — не исключение. Но следует знать, что авангардом социальных паразитов во всём мире, их гвардией являются евреи-сионисты.

Они воспитаны агрессивной религией под названием иудаизм. Талмуд внушает им, что они — избранный народ, а другие народы подобны скоту, и что можно и нужно относиться к этим народам соответственно.

В русском языке есть очень меткое слово — жиды. Не следует отождествлять это понятие с евреями. Еврей — это национальность, а жид — образ жизни (Жизнь Измеряющий Деньгами). Жидом может быть не только еврей, но и американец, русский, папуас — кто угодно, если он Жизнь Измеряет Деньгами.

И именно с жидами нужно бороться в первую очередь.

Влияние социальных паразитов присутствует во всех сферах жизнедеятельности. И чтобы уничтожить паразитическую иерархию под корень, необходимо знать, куда тянутся все её щупальца, все до единого.

Хирург, удаляя раковую опухоль, внимательно ищет и удаляет каждый, даже самый маленький её метастаз, чтобы не допустить рецидива заболевания. Мы должны поступить так же, и пока эта злокачественная опухоль на теле человечества не стала неоперабельной, следует её радикально удалить, со всеми метастазами до единого.

Каждая сфера человеческой жизнедеятельности, поражённая таким метастазом — столп власти социальных паразитов. Но следует помнить, что в каждом построенном здании есть основные несущие конструкции, а есть менее значимые.

Сферы влияния паразитов также имеют неравный приоритет, и среди них есть как более важные, так и второстепенные. Для более полного понимания удобно представить их в виде лестницы приоритетов.

Сферы влияния социальных паразитов в порядке убывания их значимости:

1. Знания о Вселенной, окружающем мире, законах его существования и развития

2. История и фактология

3. Религии и философские учения

4. Наука и искусство

5. Надгосударственные структуры и организации

6. Органы власти, законы и политика

7. Образование и воспитание

8. Средства массовой информации (СМИ)

9. Экономические отношения, деньги, собственность

10. Повседневная жизнь и взаимодействие с окружающим миром

11. Развлечения и досуг

12. Медицина и здравоохранение

13. Оружие непрямого действия (средства геноцида)

14. Оружие прямого действия

1. Фундаментальные знания о Вселенной, окружающем мире, законах его существования и развития

Это самый главный приоритет, влияние на который обеспечивает прочность власти социальных паразитов. Без фундаментальных знаний о мире человек делается управляемой куклой, и можно дёргать его за ниточки в своих интересах.

Познание самого себя и окружающего мира есть первостепенная задача для любого разумного существа, и человек — не исключение. В процессе такого познания человек развивает свою волю, свои способности и становится более могущественным.

В конце концов, пройдя определённую массу жизненных испытаний и череду перевоплощений человек, который из всех этих испытаний вышел победителем, может стать Светлым Иерархом (Богом).

Бог — тот, кто владеет какой-либо силой, возможностями, способностями, качествами, что позволяет ему в определённой степени оперировать материей и пространством.

Богов множество, и среди них есть как Светлые, так и Тёмные (см. выше). Но последние имеют существенные ограничения в возможности развития, а значит, и ограничения в своём могуществе. Поэтому они паразитируют на других разумных живых существах и крадут их эволюционный потенциал.

На нашей планете это выглядит как особо циничное издевательство — тормозить эволюционное развитие людей, питаясь их жизненной силой (эволюционным потенциалом), и в то же время ставить эту самую жизненную силу «вне закона», относя в разряд фантастики и сказок для детей информацию о разумной жизни на других планетах , невидимых формах жизни, невидимых телах человека, жизни после смерти, законах кармы, — обо всём, что не может быть доказано нынешними «научными методами».

Нынешняя наука связана по рукам и ногам догмами и постулатами. И главный её тормоз — презумпция положительного доказательства. В переводе на русский язык это означает: «Пока мне не докажут, что какой-либо предмет или какое-то явление существуют, я не буду признавать его существование».

При этом способы доказательства сводятся к таким манипуляциям, как потрогать, услышать, увидеть своими глазами или с помощью приборов. Естественно, что при таком подходе научные представления человека будут ограничены плотным физическим миром — какие уж тут боги, духи и тонкие материи!

Кстати, ещё один камень в огород «доказательной науки» — гении, которые совершали революционные научные открытия, всегда придерживались противоположного мнения — «возможно всё, даже то, что кажется невозможным в принципе».

Но как бы люди ни относились к невидимым формам жизни, они существуют, и ощутимо влияют на наш мир. Наши Предки, ушедшие в мир иной и достигшие высокого уровня духовного развития, являются главными нашими помощниками в жизни.

И есть механизм, через который они взаимодействуют с нашим сознанием. Называется он СОВЕСТЬ. Все знают это слово, но не все задумываются о его происхождении и смысле. Хотя всё довольно очевидно: слово «совесть» практически равно слову «совещание».

Совесть — это совещание нашего безсмертного Духа с духами наших Предков по поводу правильности тех или иных поступков. Противное ощущение, называемое «угрызениями совести», связано с неодобрением Предками действий человека.

«Заглушать голос совести» — значит ослаблять связь своего сознания с Предками, что очень сильно увеличивает вероятность захвата данного информационного канала какой-либо паразитической сущностью.

Самой тяжёлой формой такого захвата является шизофрения — подселение астрального паразита к душе человека. Её бесполезно лечить нейролептиками, т.к. воздействие идёт на астральном материальном уровне, а не на физическом.

За разгадку причины возникновения шизофрении современная наука обещает Нобелевскую премию, но, учитывая отношение науки к феноменам, которые она не может объяснить своими методами, маловероятно, что эта премия найдёт своего получателя.

Но несмотря на духовную помощь Предков, развитие человека, прежде всего, зависит от него самого. Поэтому читайте сами, думайте, анализируйте, просвещайтесь. Есть множество интересных книг о мироустройстве, которые стоит прочитать каждому.

2. История и фактология

История — это наука о прошлом, которая воспитывает будущее. Её влияние на мировоззрение трудно переоценить.

Какое будет видение мира у человека, которому со школьной скамьи рассказывают о том, что его стране чуть более тысячи лет, что его предки были дикими, неотёсанными варварами, неспособными к организации, и лишь принятие христианства сделало их похожими на людей, да и то, весьма второсортных?

Что пьянство, лень, стремление угодить под каблук господину — нормальные черты русского менталитета?

А каково будет видение мира у другого человека, который с детства слышит о том, что белая раса имеет историю, исчисляемую сотнями тысяч лет, является самой развитой в эволюционном (духовном) плане, и русские люди — наиболее достойные её представители, которые всегда не только сами жили в гармонии с собой и окружающим миром, но и помогали в развитии другим цивилизациям?

Думаю, вопрос риторический.

Искажение исторических данных, уничтожение и замалчивание свидетельств подлинной истории, унижение белой расы вообще и славян в частности во всех учебниках истории, уничтожение древних книг и артефактов — вот далеко не полный список деятельности социальных паразитов на этом поприще.

Тем, кто интересуется свидетельствами подлинной истории и хочет больше узнать о своих Предках — рекомендую зайти на сайт «Пища РА».

Это сайт настоящих патриотов России, на котором описаны древние карты, документы, археологические находки, опровергающие современную парадигму истории.

На нём можно прочитать о том, сколько лет существуют Славяне и Арии, было ли татаро-монгольское иго, и что за страна Великая Тартария, кто строил китайскую стену, и куда смотрят её бойницы, кто и по чьему заказу писал официальную историю России и многое другое.

3. Религии и философские учения

Слово «religio» переводится с латыни как «обретение связи». Человеку, у которого есть СОВЕСТЬ (связь с предками), обретение других связей, в общем-то, не нужно. Эти связи, объединяющие людей на примитивном уровне эмоций, нужны паразитам для усиления контроля. Нет лучшего объекта управления, чем глупая, живущая эмоциями толпа (при наличии навыков управления, конечно).

Есть великолепная книга, которая описывает этот вопрос настолько подробно, что мне нечего предложить в качестве альтернативы. Это «Удар Русских Богов» Владимира Истархова. Вот её тезисное изложение:

Невежество, мракобесие, инквизиция, пытки и крестовые походы; догматизм и агрессия, приучение к алкоголю (причащение) и рабскому послушанию. Обряды чёрной магии. Смешивание правды и лжи в религиозных книгах и зачем это нужно. Христианское и мусульманское зомбирование.

Буддизм — религия лени, созерцания и бездеятельности. Насаждение в школах. Иудаизм. Коммунизм как религия без богов. Оккультизм. Символика. Звёзды над Кремлём и зиккурат под названием Мавзолей на красной площади. Секты.

4. Язык, искусство, наука

На этом уровне деятельность паразитов идёт по следующим направлениям:

Язык — искажение, упрощение, извращение русской устной и письменной речи для снижения уровня мышления и усыпления генетической памяти. Жаргонизация речи и мат.

Искусство — попса, примитивность и низкопробность в искусстве. Чёрный квадрат Малевича — символ приучения к вере в абсурды и мнение «специалистов».

Наука — ограниченность науки догмами и постулатами. Продажа другим государствам научных разработок и патентов за бесценок. Альтернативные источники энергии, изобретения и сенсационные разработки. «Копирастия» — стремление превратить авторское право в машину по выкачиванию денег.

5. Надгосударственные структуры

Тайные общества, масоны, транснациональные корпорации, электронизация всех сфер жизни как метод тотального контроля. ООН — марионетка в руках паразитов. Рекомендую прочитать книгу Николая Боголюбова «Тайные общества XX века» .

6. Органы власти, законы и политика

Беззаконие и марионеточная власть, коррупция, гнилая налоговая и судебная система, передача стратегических природных и других ресурсов в частные руки; ювенальная юстиция, толерантность к жидам (гвардия социальных паразитов), цыганам (нация наркоторговцев), религиозным фанатикам (чеченским экстремистам и др.), извращенцам и наркоманам; навешивание ярлыков антисемитов, фашистов и экстремистов. Финансирование сионистами скинхедов, чтобы громче вопить о фашизме и принимать законы в свою защиту. Бюрократия — власть бумаги над разумом.

7. Образование и воспитание

(особенно логика, точные науки, история)

Развал системы фундаментального среднего и высшего образования, пропаганда половой распущенности и толерантности к извращенцам, растление малолетних, уничтожение творческого потенциала молодёжи с вовлечением её в движения вроде эмо, панков, готов и скинхедов, создание ложных ценностей типа Золотого Тельца, к которым «следует стремиться», пропаганда межрасовых браков, замалчивание вреда расового смешения и такого явления как телегония.

8. СМИ

Ложь (поверхностная информация), искажение событий, превращение в быдло через сериалы и ток-шоу типа «Дом-2», навязывание курящих и пьющих идеалов для подражания через фильмы и сериалы. Методы воздействия на психику, 25 кадр, агрессивная реклама. Кому принадлежат социальные сети.

По этому вопросу рекомендую книгу В. Сороченко «Энциклопедия методов пропаганды».

9. Экономические отношения, деньги, собственность

Деньги сами по себе не являются злом. Злыми могут быть люди, обладающие и распоряжающиеся деньгами. Только люди могут использовать деньги во благо или во вред, решая с помощью денег те или иные задачи и проблемы.

Деньги — один из важнейших рычагов власти социальных паразитов, который помогает им управлять миром в своих интересах. Сама по себе денежная система ничего плохого в себе не несёт. Она очень облегчает развитие производства, обмен товарами и услугами между людьми, даёт возможность количественно измерить труд человека.

Но с «дополнениями», внесёнными социальными паразитами, она становится их основным механизмом присвоения результатов чужого труда. Этих дополнений три:

· Система взимания процентов.

· Виртуализация и инфляция денег.

· Грабительское налогообложение.

Главная модификация денежной системы, которая озолотила паразитов, — это система взимания процентов и выдача денег в долг под проценты (ростовщичество). Её смысл в том, что человек, взяв в кредит одну сумму денег, должен отдать на сколько-то процентов больше, чем взял. Например, взял в долг 100 рублей — отдай через месяц 120.

Это в корне нарушает «конституцию» денежной системы, согласно которой деньги являются лишь средством обмена и не могут выступать в роли товара, на котором можно заработать прибыль. Система процентов позволяет богатому человеку получать доход и при этом самому ничего не делать, его деньги сами работают на него.

Именно через этот механизм паразиты веками высасывают жизненные соки из тех, кто реально трудится и производит что-то полезное. И среди таких паразитов подавляющее большинство почему-то составляют представители «избранного народа», Жизнь Измеряющие Деньгами.

Подлость ростовщичества заключается ещё и в том, что многие люди видят лишь его положительную сторону: взяв в долг крупную сумму денег, можно открыть своё дело или усовершенствовать уже имеющееся производство, сделать крупную покупку, а потом постепенно, небольшими взносами расплатиться за взятый кредит.

Но почему-то не все задумываются о том, что в результате немалая доля их собственного труда, превращённая в деньги, осядет в виде процентов в карманах паразитов-ростовщиков, вместо того чтобы достаться законному владельцу.

Чтобы экономика была стабильной, чтобы избежать расслоения общества на сверхбогатых и сверхбедных, нельзя ни брать, ни давать деньги под проценты. Процентная ставка должна быть строго равна нулю. Пока 100% населения России не поймут этого, система процентов будет и дальше кормить паразитов плодами нашего с вами труда. И загонять тех, кто берёт кредиты, в безвылазную долговую яму.

Другой, не менее эффективный механизм, применяющийся паразитами параллельно с ростовщичеством — виртуализация и инфляция денег. Есть 4 основных момента, которые должны неукоснительно соблюдаться каждым государством, желающим стабильности:

1) объект, выбранный в качестве денежной единицы, должен сам по себе иметь реальную ценность (себестоимость);

2) если всё-таки денежная единица (например, купюра, сделанная из бумаги) имеет себестоимость гораздо ниже своего номинала, она должна монопольно выпускаться государством и иметь многоступенчатую сложнейшую систему защиты от подделок;

3) количество денег, имеющихся в стране, должно соответствовать суммарной ценности материальных и нематериальных ресурсов, которыми эта страна располагает (ВВП);

4) процесс эмиссии новых денег должен быть под контролем легитимных и патриотично настроенных органов государственной власти, а не частных лиц и компаний.

Именно в таких условиях устанавливаются относительно стабильные цены на всё, что можно продать или купить, и вероятность экономического кризиса ничтожно мала.

Обеспечение реальной ценности денежных единиц может быть реализовано разными путями, в зависимости от уровня развития экономики в целом.

В древности у разных народов в роли денег выступали животные, зерно и другие важнейшие продукты питания, золото, серебро, драгоценные камни и т.д. Всё это имеет ценность и сегодня, но практически не используется напрямую в качестве денег, поскольку сегодня при огромном спектре товаров и услуг, с одной стороны, и узкой профессиональной специализации людей, с другой стороны, бартер — дело весьма неудобное.

Для современной экономики в качестве хорошего варианта можно рассматривать пластины из редких металлов и композитных сплавов, сложных в обработке (защита от подделок), которые реально используются в сфере высоких технологий и наукоёмких отраслях производства, и многие из которых имеют большую практическую ценность, чем, например, золото.

Но это лишь планы на будущее. А что мы фактически имеем сегодня?

Большинство из имеющихся сейчас денег в мире — это либо бумажные фантики, имеющие копеечную себестоимость, либо вообще виртуальные цифры на жёстких дисках банковских компьютеров, не имеющие никакого материального эквивалента. Виртуальные электронные деньги — идеальный рабочий инструмент паразитов для организации своих афёр.

Современные законы таковы, что позволяют любому банку, как государственному, так и частному, выпускать ценные бумаги, превышающие уставной капитал в несколько раз [на эту тему есть хороший фильм «Деньги — пирамида долгов»].

И то, что такие законы были приняты — тоже дело рук социальных паразитов. Но самое большое из их «достижений» — создание частного банковского союза под названием «Федеральная Резервная Система США», которая печатает бумажные доллары не только независимо от органов государственной власти США, но и в таких количествах, что ни о каком их материальном эквиваленте не может быть и речи.

Это называется денежной инфляцией (лат. inflatio — вздутие, раздувание, расширение).

Уничтожение золотого номинала доллара произошло поэтапно в 1962 и 1972 годах, когда фактически было отменено Бреттон-Вудское соглашение, по которому 1 доллар США был равен одной тройской унции золота (31,1 грамма). Сегодня на мировом рынке одна такая унция стоит больше 1000 долларов США. Следовательно, 1 доллар равен 0,001 тройской унции (0,031 грамм золота).

За 30 с лишним лет США создали при помощи Международного Валютного Фонда (МВФ) финансовую пирамиду размером более 300 триллионов долларов! И это-то при всемирном ВВП чуть более 40 триллионов $ в год. Чтобы отоварить всю эту «зелёную массу», экономика США должна работать на нынешней мощности около 7-8 лет!

Но из-за агрессивной внешней политики США, управляемых наиболее мощной группировкой социальных паразитов, доллар пока продолжает удерживать статус главной мировой валюты и свободно конвертируется практически во всех государствах.

Покупая за ничем не обеспеченные бумажные доллары у других стран реальные товары и услуги, США таким образом нагло их грабят.

Кроме того, чтобы удержать долларовую пирамиду, США выгодно периодически разжигать войны и локальные конфликты по всему земному шару, финансировать «оранжевые революции», чтобы сбрасывать излишнюю массу бумажных долларов в другие страны и не допустить краха своего внутреннего рынка.

Что они и делают, получая вдобавок ещё и контроль за природными ресурсами этих стран через новые марионеточные правительства. На их счету Афганистан, Украина, Грузия, Киргизия, Ирак, Палестина, Тунис, Египет, Ливия… Кто следующий?

Опасность для России состоит, прежде всего, в том, что наша экономика слишком сильно связана с долларом, и в случае падения долларовой пирамиды (а рано или поздно это случится), разразится такой финансовый кризис, по сравнению с которым кризис начала 1990-х годов покажется детской страшилкой.

Поэтому в наших интересах избавиться от диктата доллара как можно скорее.

Есть и третий механизм отъёма денег — гнилая система налогообложения, которая особенно ярко себя проявляет в области пенсионного страхования и налогов на жильё.

О чём можно говорить, когда пенсионный возраст для мужчин в России составляет 60 лет при средней продолжительности жизни 56-58 лет? А для женщин — 55 лет при средней продолжительности жизни 70 лет?

Многие, работая всю жизнь и принудительно отчисляя 13% от каждой зарплаты государству, просто не доживают до своей пенсии. А те, кто доживает — не проживает на ней долго из-за её мизерности.

Что же касается налога на жильё, то это — вопиющее нарушение Конституции РФ относительно права на частную собственность. Квартира или дом с землёй, на которой они построены, являются такой же частной собственностью, как одежда и обувь, только гораздо более дорогой.

Но это не должно являться поводом для того, чтобы платить за них налог государству, тем более, исчисляемый в процентах от рыночной стоимости жилья! Иначе это приведёт к превращению граждан России в бомжей, что станет ещё одной «пятёркой в зачётке» социальных паразитов.

Нам, Русам, давно пора собрать волю в кулак, влепить в эту зачётку жирный «неуд», и отчислить социальных паразитов из русского филиала института общественной жизни!

10. Повседневная жизнь и взаимодействие с окружающим миром

Потребительское отношение к природе, сырьевая экономика России как диверсия паразитов, экологические проблемы, исчерпание ресурсов, катастрофы (разлив нефти в Мексиканском заливе и др.); жизнь в городах-муравейниках, укрупнение производств — хорошие мишени для военных агрессоров.

11. Развлечения и досуг

Тупое времяпрепровождение, развлекаловка в СМИ, зомбирование примитивной музыкой, фильмами и играми, тупой юмор ниже пояса и аншлаговая петросянщина. Порнография и секс для развлечения. Проституция. Азартные игры.

12. Медицина и здравоохранение

Вакцинация от гриппа и рака шейки матки — глупость с точки зрения иммунологии. Качество и безопасность вакцин, соблюдение технологии их производства. Нужны ли все прививки всем людям, и в каком возрасте, рентгеновское облучение и УЗИ, поддельные и заведомо вредные лекарства. Планирование семьи — аборты и карма после них, стерилизация, контрацепция. Телегония. Структура воды и её влияние на человека. Как генетика влияет на возможности человека. Правильное питание. Подход к зачатию и рождению детей.

13. Оружие непрямого действия

(средства геноцида)

Курение, алкоголь, наркотики, еда из продуктов генной инженерии. ГМО — действие генетически изменённой пищи через фантомы ДНК. Скрытая и явная реклама этих вещей. Необходимость жёстких запретов и карательных мер.

14. Оружие прямого действия

Убийства, терроризм, войны, революции. Мировые войны и кто в них выигрывает. Оранжевые революции по всему миру — кому они выгодны. Кавказ — очаг нестабильности внутри России.

Заключение

Зная, куда тянутся щупальца социальных паразитов, мы можем и должны их отсекать. Каждый из нас имеет разное воспитание, разные профессии, разную степень власти над собой и окружающими.

Есть те сферы, на которые может влиять каждый, независимо от профессии и положения в обществе, и те, которые зависят от этих факторов.

Но в любом случае, действовать нужно вместе, слаженно и чётко, зная смысл и последствия каждого своего поступка. И тогда нас ждёт драгоценная, долгожданная, выстраданная потом и кровью наших предков — ПОБЕДА.

Источник: http://allmomente.livejournal.com/533156.html