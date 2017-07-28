28 килограмм полуживого веса: удивительная история бывшего узника Бухенвальда

65 лет назад, 25 июля 1952 года, бывший узник Бухенвальда Иван Удодов стал первым олимпийским чемпионом среди советских тяжелоатлетов. Странное дело: тяжёлая атлетика, она же штанга, была в послевоенном Советском Союзе фантастически популярна, а информации о первом олимпийском чемпионе архивы хранят самый минимум. Между тем Иван Удодов — личность безо всякого преувеличения историческая.Появился на свет Иван 20 мая 1924 года в Каменском районе Ростовской области, в поселке Глубокий. Поскольку поселок был основан как станция на Юго-Восточной железной дороге, земледелием здесь не занимались — донские казаки даже считали эти места для урожая гиблыми. Поэтому жизнь поселка крутилась вокруг «железки»: здесь были склады, мельницы, хранилища.Родня Вани Удодова тоже не вела сельхознадел. Предки его по мужской линии были высококлассными мясниками. И уже спустя много лет, поставив точку в спортивной карьере, Иван Удодов также вернулся к семейному делу — работал мясником на одном из рынков Ростова.Так уж случилось, что родители рано умерли и мальчика отправили в детский дом. Война началась, когда Ване было 13 лет. Родной Глубокий оккупировали немцы. Полгода вели себя, как хозяева, только в январе 1943 года в результате операции «Малый Сатурн», поселок был освобожден. Уходили, правда, немцы не одни — гнали в рабство тысячи молодых и крепких парней и девчонок. Были среди узников и подростки. В их числе — Ваня Удодов. В Германии он работал на заводе, а потом за попытку побега его отправили в Бухенвальд.Письменных воспоминаний о том, что пришлось пережить Ивану Васильевичу в немецком концлагере, не сохранилось. Он вообще не очень любил поднимать эту тему. Поэтому сегодня мы располагаем только фактом: в 1945 году, когда узников лагеря освободили, ходить самостоятельно Ваня Удодов уже не мог – солдаты несли его на руках. Парень весил всего 28 килограммов.Жим, рывок и толчок — три шага к успехуБухенвальд ещё очень долго Ивана не отпускал. В первые месяцы реабилитации врачи не наблюдали вообще никакого прогресса: ни больницы не помогали, ни санатории. К своим несчастным 28 кг он прибавил совсем чуть-чуть — и на этом организм, истощённый страшными испытаниями, забастовал. В конце концов кому-то из медиков пришла в голову мысль выбить клин клином. Попытаться, по крайней мере. Методика называлась просто: физкультура и спорт. Выбор направления — на усмотрение пациента.Удодов, руководствуясь одними ему известными соображениями, выбрал штангу и взялся за её покорение так рьяно, что тренер Александр Баев только диву давался, глядя на успехи худосочного новичка. Поразительно, но уже через два года после начала занятий, в 1948, Иван Удодов стал чемпионом Ростова-на-Дону в наилегчайшей весовой категории (до 56 кг), а в 1950 — чемпионом всего Союза. До Олимпиады в Хельсинки, которая стала первой для советских спортсменов, Удодов закрепил своё безусловное лидерство среди «мухачей», ещё дважды выиграв чемпионат страны.Так что при комплектовании олимпийской сборной кандидатура Удодова была выбрана единогласно.Выкладываться до донышка25 июля 1952 года представители 16 стран открыли тяжелоатлетическую программу Игр. Есть воспоминания спортсменов, которые принимали участие в тех играх. Они говорили, что это был главный бой даже не спортивный, а политический. Каждый понимал, что за ними стоит целая страна, и проиграть не то что нельзя, просто невозможно. Речь шла о чести Родины. Именно за неё и боролись.Все ставки западных журналистов были сделаны на Махмуда Намдью – иранца, тяжелоатлета легчайшего веса, бесспорного авторитета. Каждая газета, освещавшая события ХV Олимпийских игр в Хельсинки считала долгом опубликовать заметку о том, что у Намдью соперников нет и в ближайшие несколько лет быть не может: мол, иранец в лучшей своей форме. Но Удодов заграничную прессу не читал: некогда ему было, да и не за чем. Он усиленно готовился к выступлению: правильные жим, рывок и толчок, как и раньше, — три шага к успеху.На стартовый вес первого движения, жима, — 70 кг — Удодов даже внимания не обратил. Он вышел на помост только тогда, когда штанга весила 85, — и взял вес с первой попытки. Кроме Ивана борьбу к тому моменту продолжали ещё четверо спортсменов: иранцы Намдью и Мирзаи, немец Шустер и филиппинец Ландеро. Успешными оказались и два следующих подхода, — на 87,5 и 90 кг — однако Мирзаи, один из фаворитов соревнований, сумел взять 95.Второе движение — рывок. И снова Удодов повторяет свой трюк, изматывая соперников хладнокровием. К тому моменту, когда штанга потяжелела с 70 кг до 90, стало ясно, что главными соперниками Ивана будут иранцы. Но Удодов снова объявил: «Пропускаю». 92,5 кг взял, 95 — пропустил, тогда как иранец Намдью, единственный оставшийся «в живых» конкурент, на этом весе подломился. Удодов же в своей последней попытке рванул 97,5 кг, повторив мировой рекорд, и по сумме двух движений догнал Мирзаи: в сумме у каждого из них было по 187,5 кг.В толчке Мирзаи ограничился 112,5 кг, тогда как Удодов ещё даже не выходил на помост. Выжидал и Намдью, пропуская вес за весом. Толкнув 122,5 кг, Удодов побил олимпийский рекорд американца ди Пьетро (307,5 кг по сумме трёх движений) и пошёл на 125 кг. В последнем подходе Удодову покорились 127,5, а сумма (315 кг) уже на целых 7,5 кг превышала прежний олимпийский рекорд.При этом у Намдью оставалась последняя попытка, но, чтобы отыграться, он должен был толкнуть 132,5 кг. Иранец, как рассказывают очевидцы, обратился за помощью к Аллаху: повернувшись лицом на восток и сложив руки на груди, Намдью беззвучно зашептал молитву. В зале стояла тишина: затаив дыхание, публика следила за каждым движением Намдью. Но тишину разорвал грохот упавшей на помост штанги, и Намдью понуро ушёл со сцены…И даже тогда, в 1952 году, не обошлось без олимпийского скандала. Судьи придирались к тому, как был взят вес. Две попытки Ивану не зачли, и только на третьей, когда все было сделано ювелирно, с достоинством, сдались.Домой Иван Удодов приехал уже чемпионом. Затем были победы в 1953 году на чемпионате мира и Европы в Швеции, в 1956 году на чемпионате СССР, затем на Всемирном фестивале молодежи и студентов.А после Иван Удодов с достоинством, так же, как поднимал свою штангу, оставил карьеру спортсмена.Он ушел из жизни 16 октября 1981 года, в возрасте 57 лет. И в память об олимпийском чемпионе в следующем, 1982 году на Дону начали проводить турнир его памяти. Турнир имени Ивана Удодова быстро стал популярным и к 1987 году стал проводиться по всей России.В Ростове есть и Проспект звёзд – это плиточная дорожка в центре города, на которой несколько раз в год размещают выгравированные в мраморе имена наших выдающихся земляков. 1 июня 2013 года плеяду звездных имен пополнило и имя Ивана Васильевича Удодова. На памятной доске изображен спортсмен со штангой. А над ним пять колец олимпиады. Как символы пяти побед: четырёх крупных спортивных побед и одной главной — победы над самим собой…

Источник: nashaplaneta.su